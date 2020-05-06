如何提升「環境免疫力」？找出埋伏在家中的「隱形殺手」

隨著流感與「COVID－19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）的流行，許多人開始注重口罩及酒精消毒的習慣，也很關心要如何提升免疫力。台北醫學大學附設醫院胸腔內科周百謙主任指出，免疫力其實是個不容易定義的名詞，很多因素都可能使人體對外界的抵抗力下降。除了維持規律的生活以及運動習慣外，環境品質的改善更是不可或缺。

新冠病毒疫情爆發，引起大眾對於群聚感染的恐慌，因此待在室內、家中的時間比平常更多。影響到病毒對身體影響的因素很多，這部分包含「內在免疫力」，也就是由淋巴球等免疫細胞所構築的防線。此外就是「結構性免疫力」，氣道結構有問題時會造成病毒的停留時間延長，造成入侵肺部的機率增加。

但最常被忽略的是「環境免疫力」。環境免疫力所指的是由於環境未能有效調節，造成氣道反覆發炎，引起呼吸道面對外來病原體的抵抗能力下降。要有效面對新冠病毒與流感病毒的威脅，以上三大因素，缺一不可。

我們常常認為家中的空氣十分潔淨，其實不然，室內空氣中其實充滿各式汙染物。若不注意，忽略了環境免疫力的調控關鍵，室內環境對健康的威脅恐更勝室外。

除了病毒和細菌，懸浮微粒、VOCs（化學揮發物）等有害污染物，更會在無形中進入我們的氣管、肺部，進而破壞呼吸道黏膜，甚至影響到免疫系統。不僅容易增加病毒及相關病原體侵入的風險，更增加慢性呼吸道疾病的風險，甚至癌症都有可能找上門。因此，提升環境免疫力，不僅可以改善體內免疫相關微環境，更能維護健康保護力。

不只病毒威脅，埋伏在家中的「隱形殺手」

廣義的空氣汙染包括戶外空氣污染和室內空氣污染。戶外空氣污染較容易被量測，因此受到重視。不過對大多人來說，一天有近90％的時間其實都待在室內，室內空氣污染對大家的影響，其實比想像中更嚴重。

Photo Credit: 照護線上

周百謙醫師解釋道，空氣污染包含細懸浮微粒、有揮發性有機物（VOCs）、有毒氣體、生物性污染物等。揮發性有機物（VOCs）在日常生活中其實無所不在，但大家往往不知道或輕忽揮發性有機物的危害。

就室外來說，VOC的主要來源是燃燒燃料和交通運輸所產生。而室內產生VOC的來源，除了吸菸、烹調等燃燒行為外，已被WHO證實為一級致癌物的甲醛（也屬VOC一類），會從居家使用的裝潢隔板、家具、黏著劑，甚至新買的衣物當中釋放，且可持續釋放3－15年。隨著吸進的甲醛越多，對於呼吸道刺激症狀會愈趨嚴重。

其他的揮發性有機物，也會透過日常的生活行為產生，從打掃使用的清潔劑、芳香劑，或角落噴灑的殺蟲劑，到香水、香氛蠟燭等，都會釋放有害的污染源。這些汙染源刺激皮膚和呼吸道，增加室內空氣污染風險、持續累積的結果更造成環境健康品質下降。

懸浮微粒則涵蓋非常廣，不同的粒子大小會對人體產生不同的影響。會隨著空氣流動，或者是附著在頭髮、衣物上而帶入室內。不同地區的細懸浮微粒，可能因化學特性不同，而造成不同的身體影響。

綜觀而言，PM10因粒子較大，會被鼻腔捕捉；但一般常提到的PM2.5，粒子非常小會進入到肺泡，進而影響呼吸道的健康。其餘像是一氧化碳、二氧化氮等有毒氣體，以及像是寵物的毛髮、寢具中的塵蟎、牆壁及夾板中的黴菌等生物污染，皆會隨著不同特性，引發人體過敏、呼吸道慢性發炎等健康問題。

室內空污不只引發呼吸道疾病，甲醛、黴菌更恐降低人體免疫力

周百謙醫師表示，空氣污染已被證明會造成表皮細胞的缺損，降低身體對於病毒第一線的免疫防禦能力，使得病原更容易攻擊受損細胞，使身體更難抵禦疾病的攻擊。像是上述提到的甲醛，一般濃度超過0.1ppm時，即會傷害眼睛與黏膜細胞。長期吸入PM2.5、甲醛等污染物，隨著組織累積的濃度愈高，愈可能導致失智、細胞損傷、血液凝結功能等異常，甚至多種癌症。

而台灣高溫潮濕的氣候，更是黴菌和塵蟎孳生的最佳環境。除了容易引起過敏、皮膚炎等問題外，台中榮總研究發現，在台灣某些黴菌高盛行率的區域，民眾會有肺部浸潤的狀況。此現象會使人體降低身體對細菌、病毒的防禦力，更容易使呼吸道、肺部受到外在病原體的感染。

如何提升環境免疫力？

很多人以為只要緊閉門窗，就能避免戶外空氣污染進入室內，其實細懸浮微粒的粒子很小，可以經由縫隙進入室內，而從外面回到家裡。而身上與隨身衣物，常常都會攜帶室外的懸浮微粒。不只戶外，室內其實也存在各式各樣從生活產生中的污染源。建議家中可以透過空氣清淨機初步過濾室內空氣，維護環境的空氣品質。

周醫師分享，因家具、裝潢中的甲醛可持續釋放數月至數年，在購買時可注意是否有分解揮發性有機物（VOCs）的功能，將室內空氣污染降到最低。

要下降室內空氣汙染的問題，在日常生活的習慣上也需特別注意，家中烹飪、燃燒線香或使用清潔用品時，務必保持室內的空氣流通。也盡量在密閉空間避免使用香水、指甲油、髮膠、蠟燭等會產生揮發性有機物的汙染源，減少污染物滯留於室內。

除了空氣中的污染物外，周百謙醫師解釋道，室內的溫度、濕度也會使生物性汙染物增加；因為高濕度、高溫度是微生物孳生的關鍵。如果能把室內的溫度、濕度控制好，讓呼吸道黏膜不會因為反覆面對外界過敏原及致病原，造成過度負擔而受損。免疫力維持的結果，將建立有效防線。

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另外建議可在每天起床的時候，感受室內的空氣環境是否合適。如果經常鼻塞、口乾舌燥，胸悶胸痛，就需要好好檢視空氣的品質，創造一個空氣流動、適當溫控、有效過濾的循環性環境。提升環境免疫力，也可提升家人對於空氣汙染及病菌的抵抗力。

周百謙醫師也提醒，想要維持良好免疫力，在飲食上務必營養均衡，不要刻意集中吃某種食物，蛋白質、胺基酸、脂質、醣類、礦物質、維生素都必須兼顧。降低系統性發炎，維護代謝平衡，身體各個系統才能發揮正常的功能。

同時要有規律的作息以及運動習慣，並且全面控制室內空氣品質，才可以從裡到外，有效提升免疫力。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航