愛情依附理論（4）：改變對方（或被對方改變）真的是不好的嗎？

面對感情，永遠吵不完的一個題目就是「愛情裡，到底該不該維持原樣？改變對方（或被對方改變）真的是不好的嗎？」

要回答這個問題之前，我們必須要先從一個人的依附類型來看，才知道要怎麼對症下藥。

安全型依附：樂於改變，但也有底線

如同前面系列文章（見文末延伸閱讀）所提到的，依附類型主要可以分成安全型、焦慮型、逃避型三大類。這三類的人，對於愛情當中的改變，有著完全不同的看法。

對於安全型的人來說，要他們改變，其實並不難，只要不是真的踩到他們的底線，他們通常很願意為了一段關係做改變──前提是他們覺得這段感情是值得付出的。

安全型依附的人，如果投入一段感情，會很樂意為這段感情付出，而且他們付出的同時，並不會奢求對方一定要給什麼回報。像是我和某任女友在第一次約會時，她就主動請我吃東西，在交往過程中，也很常願意大老遠跑來找我，這些都是她平常在與其他人互動時不會做的事情。

安全型的人之所以樂於接受改變，是因為他們相信這個世界是友善的、美好的，彼此付出、投入於一段感情之中，便能讓這段感情順利進行下去。

但值得注意的是，安全型的人並非會不斷犧牲自己去迎合對方的人，當他們發現一段感情當中，對方對自己的付出不是那麼多，總是不為感情投入，或是背著他們拈花惹草、招蜂引蝶的時候，安全型的人是不會忍讓的。他們會很直接了當地跟對方談這件事情，如果溝通無效，他們會漸漸減少對感情的付出，若直接踩到他們的地雷，他們可是會果斷分手的。

所以，如果你交往的對象是安全型依附，在享受他們付出的同時，請記得多關心他們的需求。

焦慮型依附：要改，大家一起改

焦慮型依附是一群害怕失去感情的孩子，也因為這樣，他們雖然很容易為了感情改變，但改變多半是為了妥協、留住對方。當兩個焦慮型依附的人交往時，就很容易玩這種遊戲：你改，我才改。即便兩個人對於改變，都抱持著不滿意的態度，但為了交換對方的改變，他們寧可犧牲自己去做不喜歡的事情，也要對方做自己想要的事情。

如果要區分焦慮型依附和安全型依附改變的動機，簡單來說，就是焦慮型依附在改變時，是帶著「今天你欠我一筆」的心態在改變的，或是「為了不要失去你，所以我改變」；而安全型依附則是「因為我愛你，所以我改變」。

同時，焦慮依附也會很在意對方願不願意改變，如果對方不願意，他們就會變得很焦慮：「如果你愛我的話，為什麼不肯為了我改變？」這是焦慮依附在面臨拒絕時，常常會有的想法。他們會把「不改變」跟「不重視我」連結在一起，使得事情變得有點複雜。

聽起來不是很健康，對吧。因此，貓心在這裡要給焦慮型依附的人一點小建議。

貓心擺渡人：致焦慮型依附與焦慮型依附的伴

如果你是一個焦慮型依附，那麼，請你在每次想要對方改變，或是為了對方而改變的時候，試著讓自己先靜下來。

我知道這很難，畢竟無論是你要改變對方或是你為了對方改變，總是會連結到「害怕失去」這一點。因此，你需要做的其實有兩個要點：「安撫自己」與「好好和對方說」。

所謂安撫自己和好好和對方說，其實是相輔相成的。當你帶著許多的怒氣夾雜著淚水要對方改變，或是為了對方改變時，可想而知的是，對方要好好了解你的需求，也會變得很困難。因此，你需要先好好安撫自己，讓自己相對比較冷靜一點的時候，再和對方表達你的需求。

一般而言，焦慮型依附在很焦慮的時候，說出來的話通常會是：

「為什麼我一定要過去陪你？每次都是我陪你，難道我的事情都不用做了嗎？」

但焦慮型依附在說這句話的同時，可能已經忍受很久了，只是因為害怕不去陪伴對方，就會失去對方，所以老是在自己重要的事情，和陪伴對方間掙扎。

「你跟我出來就不能穿得整齊一點嗎？這樣我能帶出去見人嗎？鬍子也不刮乾淨，跟你約會很丟臉耶！」

但焦慮型依附在說這樣子的話時，其實內心是這樣想的「我希望他可以注重自己的外表，這樣我才會覺得他重視我們的約會，同時也讓其他人看了覺得我的男朋友很棒。

正因為焦慮依附的人覺得自己不好，才會一方面擔心對方不重視彼此的約會，另一方面又擔心自己的男朋友不能看，會很丟自己的臉。畢竟他們覺得自己很糟，所以有時候希望至少在門面上，讓自己看起來好一些。而男朋友又是屬於自己的延伸，因而會有「希望男朋友也打理好，才不會讓自己丟臉」的念頭。

那麼，如果冷靜下來的焦慮型依附，用下面這兩句話說出自己的感受，會有怎麼樣的感覺呢？

「其實我很害怕我不來陪你，你就會跟我分手；我很害怕失去你，但我其實也有自己的事情要忙，我覺得我們需要找到一個平衡。」

適時表達自己的害怕與脆弱，同時告訴對方自己的需求，自己也是需要平衡點的。

「我其實希望能看到你穿得整齊一點，這樣跟我出去的時候我會覺得很開心，看到你願意為了我整理自己，是一件讓我覺得很開心的事情。」

在這樣說的同時，除了確實傳遞了自己的喜悅之外，也避開了「丟臉」這樣傷害對方自尊心的話，讓對方感覺舒服許多，不是嗎？甚至你可以試著說「其實你不打理好你自己，我會覺得你不在乎我們的約會，會讓我很受傷，也很生氣，氣自己是不是又不被在乎了？」

這樣的句子是不是比上面兩句聽起來舒服多了呢？

逃避型依附：維持原樣，不是很好嗎？

逃避型依附的人，在感情裡不太會改變對方的習慣，同時也不太會改變自己的習慣，這是因為，逃避型依附的人覺得「在感情裡，避免和對方太過親近比較安全。」也因此，各自過各自的生活，是他們理想的狀態。

但除非是兩個逃避型依附的人一起生活，不然又怎能不遇到需要改變的時刻呢？但是，要逃避型依附改變，最需要的，其實是給他們安全感。

正因為逃避型依附缺乏安全感，所以才會不敢跟對方太親近，進而不願意為對方做出改變，那麼回過頭來，如果能給逃避型依附一些安全感，軟化他們的內心，他們就會變得比較願意付出與改變，這在心理學上叫做軟化策略。

貓心擺渡人：如何給逃避型依附的伴安全感？逃避型依附又該如何表達？

如果你的伴侶是個逃避型依附者，若是希望他為了你改變，千萬不能勉強，反而需要的是讓他重新感覺到世界上的溫暖。

要建立安全感，就必須要滿足安全感三要素：「在對方需要陪伴時在對方身邊」、「敏感察覺到對方的需求」、「願意為對方的需求付出、給予支持。」我曾經交往過一個逃避型依附的女生，她總告訴我說她什麼都不缺，但某次逛街時，她無意間跟我說某個包包很好看，後來在我送她的時候，她竟然感動到掉下淚來。

逃避型依附並非什麼都不缺，而是他們害怕與伴侶有著過深的連結，所以下意識地認為彼此過好原本的樣子就好。但若你能細心地掌握逃避型依附的需求，在她有需要的時候給予適當的支持，並注意「不要掌控他們的步調、習慣」，將會增加他們的安全感。

為什麼要說「不要掌控他們的步調、習慣」呢？因為逃避型依附的人從小到大都只能自己來，所以你試圖干涉他們習慣已久的處事方式，反而有可能讓他們覺得你在控制他們，也可能讓他們覺得你成事不足、敗事有餘，讓他們還得收拾殘局。如果真的想要幫助他們的話，不如和他們說「我理解你習慣自己來，但我看你真的很辛苦，如果可以，分一些事情給我做好嗎？能夠為自己的愛人做些事情，會讓我很開心喔！」讓他們感受到你的心意，然後等待。

相對的，如果你是一個逃避依附者，當你的伴侶試圖要改變你時，不妨坦誠地告訴自己「我其實很害怕感情會變得太親密，這不是我的錯，但我在成長過程中，確實養成了這個習慣」。好好地去面對這件事情，然後告訴對方「慢慢來，不要急。我們來討論你的需求是什麼，還有我需要多少時間來達成你的期待。」

變成逃避依附、不敢與人靠近並不是你的錯，但是如果希望一段感情能夠順利走下去，能夠做出一些調整，勢必對感情是有幫助的。

無論你是哪一種依附類型的人，我都希望我的文章能陪伴著你。用你可以的速度，一點一點，找回感情中的安全感。

延伸閱讀

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航