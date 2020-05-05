植物多酚與卡路里攝取量，在「體內發炎反應」發揮哪些作用？

植物多酚與卡路里攝取量，在體內發炎反應裡發揮了哪些可能的作用？又是如何影響我們的身體健康呢？

多酚（POLYPHENOL）

多酚的英文直接翻譯，就是很多的酚類化合物。而一個酚的基本長相如下圖，有一個苯環然後有接上氫氧基（-OH），這類化合物的抗氧化力就來自於此。

Photo Credit：營養共筆

一般來說，多酚的分子上頭，有越多的OH，分子的抗氧化力就會更強。但還要再去看分子大小，例如橄欖油裡的羥基酪醇，一個分子有3個OH，分子量約是154；而綠茶裡的表兒茶素，一個分子雖然有5個OH，但分子量卻大上不少，來到了290。也就是說，把分子尺寸考量進去的話，OH少的橄欖多酚，不見得比兒茶素弱喔。

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吃新鮮蔬果，確保多酚攝取

植物從新鮮變成加工食品的過程中，會減少整體植物化學物質的含量。例如多酚和部分維生素與礦物質，就會在加工的過程減少掉許多。

雖然我們並沒有把植物多酚當做基本的營養素，但有越來越多的證據，支持它們對人體健康有諸多貢獻。而這當中，有一部分便是來自於「抗發炎反應」的能力。

由於多酚的結構上有帶著OH基的共軛雙鍵，因而能夠中和自由基。多酚化合物也能增加體內抗氧化劑的防禦能力，像是調節細胞氧化還原、參與肝臟第二階段解毒作用。

卡路里

除了特定營養素的影響，慢性發炎反應也會受到卡路里攝取多寡的影響。最典型的例子，就是限制恆河猴卡路里的實驗了。

攝取過多的卡路里，加上久坐缺乏活動的人，是現代人肥胖主要的原因。脂肪組織是一個新陳代謝活躍的組織，它們會釋放促進發炎的細胞激素，如TNF-alpha和介白素6，能直接促成慢性發炎。

過多沒用完的能量，會以脂肪的形式貯存，隨著脂肪細胞變大，跟著就是發炎啦。因此而活化的巨噬細胞，會釋放額外幫助發炎反應的細胞激素，於是胰島素阻抗增加，還有全身神經系統活化也出現了。

相對於過多熱量，在適當營養攝取下，限制卡路里，能發揮抗發炎的效果。因為當熱量受到限制了，體內的脂肪細胞逐漸變小，降低促進發炎的脂肪激素和細胞激素分泌。

此外，脂肪細胞減少也能改善胰島素阻敏感度，幫助降低血糖濃度，這也可能減少AGEs的生成，幫助抑制發炎反應。

撇開限制卡路里對脂肪組織的作用，卡路里限制還能促進內生的皮質類固醇（corticosteroid）生成、促進抗發炎。卡路里限制也可能增加副交感神經張力（parasympathetic tone），抑制細胞激素調控的發炎反應。

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最後還是要強調，沒有一定不好的成分或食物，例如Omega-6的花生四烯酸是那種會促進發炎的類型，總被說成是影響健康，要大家少吃。但會有這個問題，是因為我們的飲食不均衡，Omega-6的攝取量超過Omega-3脂肪酸太多才有問題。

所以呢，每一的營養素都有它被需要的意義，問題應該放在均衡，而不是説哪個食物錯了。

參考資料

本文經營養共筆授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航