【大人學】為何我們總是「晚上想想千條路，早上醒來走原路」

文：張國洋

時序已經邁入2020年，相信很多人在一年的開頭，總是會對未來的一年充滿新的期待。所以今天，我們就來聊聊「改變」吧。

記得馬雲曾講過一句話，我覺得很有趣。他說很多人都是「晚上想想千條路，早上醒來走原路」。意思是說，很多人習慣在睡前想像、計畫人生，越想越意興風發，覺得自己有很多方向可以走，甚至為自己立下了各種目標。可是一覺醒來，卻又不由自主地被習慣制約，走回原來的老路上去。

其實我相信，在睡前擬定計畫的人都是真心想要讓自己變得更好。只不過，立下目標很容易，要堅持往那個終極目標徹底執行，卻是一件非常困難的事。所以我想給希望在2020有所突破的朋友幾個建議，讓你在今年的年末，回頭盤點整年收穫時，能終於為自己的改變感到驕傲。

我第一個建議是：

請把「想達成的大目標，拆解成好幾件可以立刻做」的小任務。

人腦通常不擅長處理太過抽象的問題。舉例來說，「我想換工作」這個目標對你的大腦來說實在大太也太抽象了，大腦在收到這樣的目標訊息之後，可能會立刻陷入混亂：「所以我該換什麼工作？要換產業嗎？要修改履歷嗎？可是我現在沒時間修改履歷怎麼辦？」問題一個接著一個冒出來，最後疲憊了，唯一的結論就會是：「不如等週末有空再想吧。」

於是你如常上班、休假，過了一陣子想想，之前想換工作只是因為挨了老闆一頓罵，其實工作也沒什麼大問題，對於工作環境也已經很習慣，好像沒有非換不可的理由。於是，「換工作」這個議題就這麼被你輕輕擱下了。待下次再有這樣的念頭興起，往往又過了大半年。

所以，如果你真的想要改變，最好的方法就是「立刻」幫自己把抽象的大目標，拆解成數個具體的小任務。

比方說，面對一個待整理的房間，你往往會覺得千頭萬緒，不知道從何著手。可是如果你把任務縮小、明確化，例如「今天下午有空，我要把桌子抽屜裡的雜物清乾淨」這樣的目標就容易多了。此外，抽屜整理好後，你會獲得信心，也會覺得自己還有辦法去執行下一個小任務，例如「整理的書櫃」，或是「把衣櫃裡不能穿的舊衣送去回收」。隨著每個小任務的落實，你就會一點一點地往整理一個房間的終極目標邁進。

再讓我們回到換工作這個議題。換工作其實也跟整理房間的概念相同，「換工作」是個複雜的大目標，但你可以試著拆解它的步驟。例如盤點一下過去三年做過的事情、花點時間調整一下履歷，或者調查了解一下你有興趣的產業和公司。每次花一點時間，完成一件小任務，你就往終極的大目標又靠近了一步。

再來第二個建議則是：

讓自己做一些「可以立刻得到回饋」的事情。

你知道人為什麼會沉迷於手遊嗎？

因為手遊的設計核心，是讓我們在遊戲的過程中，不斷透過「得到成就感」而產生留存，甚至是主動繼續遊玩的意願。因為當你每次的付出都能「立刻獲得回饋」，這樣簡單而對等的運作模式，是最能讓人感到滿足而開心，並激勵你不斷遊玩下去。

也因此，手遊的設計反映了一個事實：人性是很容易怠惰的，如果付出了時間力氣卻沒辦法立即得到回饋，就很容易招致失敗。

比方說有些人想培養讀書習慣。但若你過去從不看書，現在突然想要建立看書的習慣，那我就會建議你從內容簡短易讀的小品開始讀起。例如很多日本人寫的管理書，就是個好起點。

因為這類型的書籍有個特色，就是它非常地言簡意賅，一個概念大約用兩三頁的篇幅就講完了。而一本書總共就200多頁，你大概只需要花一兩個下午就能讀完一本。那怕你記性差，多少也能記得幾個概念吧。一個月若能這樣讀個五六本，你會覺得自己很厲害，因為感覺自己怎麼一下子讀了好多本書，還記得很多事情，並深覺得自己是有讀書才能的。這樣正向的心理反饋機制，就會鼓勵你持續閱讀這個行為。

但若你一開始找了一本厚厚的《戰爭與和平》，你可能一個月才看了三章。問你學到了甚麼，小說中你能體悟的東西多半一下也講不清楚。於是你就會感到巨大挫折，並傾向放棄。

此外，結合第一個步驟的概念，你應該還會發現：當你將一個大目標拆解成數個容易達成的小任務。小任務一來容易達成，二來也容易獲得信心和成就感，你就將更容易推動自己持續地往前。

換言之，讓事情明確簡單，而且還能做得開心的狀態下，自然就會越來越靠近最終的目標。

至於，第三個建議則是：

雇人來逼自己前進。

拿我跟Bryan來說好了，大家都覺得我們的產能很高，然而事實上，我們跟一般人一樣，本質上也是懶散的。我們避免自己過度懶散的辦法，就是雇用員工。

你可能會覺得我講錯了吧？

但其實，當我們給同仁進度上的責任，他們就會反過來要求我們在時限內完成需要的工作，或積極地來找我們開會，於是自然對我們會形成一股推力。

到了時限，最後總得做決定；到了時限，總得做出一些產出；到了時限，總得把內容想辦法生出來。也因此，對我來說，雇人來逼迫自己是一個好方法，這甚至可落實在各式各樣你想改變的事情上。

你說，你只是個上班族，不可能雇用下屬。但這概念本身，其實還是可行的。比方說你想健身，你去健身房報「教練課」。下次人到了健身房，教練拿了你的錢，自然會認真地幫你拆解你能負擔的訓練任務，逼你執行，並讓你獲得每次進步的成就感。

像我們有一堂履歷課，背後也有類似這樣的概念。其實沒人是自己喜歡寫履歷的，大家都會想要拖延。但報名來上課的同學，當面對老師在教室中一對一跟他討論，並且指派他每個段落的修改方向。

而大家看別人都很認真，也深怕老師下次繞回來時，自己一個字都沒寫，所以就會逼著自己按部就班修改。最後等到課程上完，履歷通常也改好了。所以雇用別人來逼迫自己，其實是可以有好多種應用方式的。

最後我想說的是，人真正應該要恐懼的是「不變」，而不是「改變」。「不變」看似安全，可是10年20年後，你可能仍然停留在原地；而「改變」雖然伴隨著未知，也許辛苦，甚至痛苦，可是未知也可能帶來無法預料的進步和變化，讓我們每一天都比前一天更優秀、更進化。所以，請嘗試2020逼自己改變，讓明年今天的自己，可以自豪獲得的不同吧！

活動訊息

以上簡單提供三招，應該有助於稍微提升大家的執行力。

不過，我得說，自我改變其實是一個非常複雜的議題，其中涉及非常多行為心理學的知識。如果你是真正有心，想幫自己日後有明確改變方法的朋友，也歡迎你參考我們這堂《有效自我改變的系統化做法》的課程。

在這堂歷時三個多小時的課程中，我將明確地拆解出人之所以會停滯不前的五個心魔，並給予對抗這些心魔的五個策略，其中共會展出成十二個執行原則。以此讓你能有效建立新習慣，或革除舊習慣。

最後，還將提供給你五張明確的計劃工具，讓你能一步一步、清楚明確的在未來，每次都能有具體的方法來克服懶惰跟恐懼，進而讓自己變成一個更好的人！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航