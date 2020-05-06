為什麼Disney+遲遲不來台灣？從影視授權解析串流平台戰爭

文：黑咖啡聊美劇

去年關於串流影音平台的大新聞就是AppleTV+與Disney+的推出（為什麼大家取名字這麼沒創意？），在上一篇講完AppleTV+目前的發展困境之後，現在要來談談迪士尼對於Disney+的佈局：為什麼Disney+還不來台灣？他們在這場串流大戰會遇到什麼困難？

在深入討論這個緩慢的佈局之前，讓我先幫各位科普一下影視產業界的授權基本知識，就用最常被人討論的《六人行》當例子吧！去年底當美國的《六人行》將會下架Netflix的新聞傳出以後，亞洲很多媒體都跟風恐慌，中文媒體紛紛報導這個新聞好像亞洲區會同步一樣，但其實根本不是這麼一回事，因為他們並沒有搞清楚影視產業授權的地域複雜度有多高，這件事反過來想就很簡單，很多美國Netflix上架的影片亞洲都沒有第一時間同步，那憑什麼下架會同步呢？

購買一個影集或電影的授權，有幾個最基本的條件需要考慮：地區、時間、頻道（平台）。

電影與影集在每個國家的授權都不同

首先談地區，一部影集在不同國家與地區會賣給不同的授權商，繼續用《六人行》當例子：《六人行》是華納兄弟所拍攝並且持有版權的影集，目前將「串流版權」賣給了Netflix，並且在美國地區將這個版權收回，在合約期滿後不再續約，因為他要將其上架到自己旗下HBO的HBO MAX串流平台中。這個版權交易在美國母國相對單純，但出了海就不一樣了，內容合約在其他國家可能簽的是3年、5年甚至是10年的合約，因為華納兄弟在這些地方不一定有直營自己的傳播頻道，對他來說在可見的未來內如果不能透過自營頻道創造收益，直接將這個版權售予當地頻道商才是符合利益的做法。

Photo Credit: 中央社

其他例子還有Netflix將《紙牌屋》賣給中國愛奇藝，因為Netflix並沒有進入中國市場直接經營，所以將影集直接授權給當地的串流平台，過去的FOX集團（現在被Disney收購啦）在台港地區提供FOX+有播映其獨家代理美國AMC頻道的《陰屍路》，但《陰屍路》在日本則是由Netflix以及Hulu播映，這都是因為版權原有者AMC頻道在亞洲的這些地方沒有自己的直營頻道。

以上只是第一層級的簡化概念，當這部影集還牽涉到是否在有線電視台播出（畢竟串流是一個新興起的平台，在過去的版權合約中不一定有概括）、是否有字幕翻譯或是配音的時候，版權的複雜度都會在乘上這些變數，衍生出更多版本。

每一部電影影集授權的時間長短不同

第二個概念談時間，授權時間的長短在前面有提到，短則每年換約，長則5至10年才換約，從前面的基礎概念應該看得出來為什麼會需要時間上的限制，因為如果每年每一部戲的合約都要重新簽那將會是難以估計的大工程。想像一下每年有多少電視電影推出，你現在還可以看到1980年代的老片在電視播，從古至今40年有多少電影影集，這些內容再乘上需要授權的地區數量，再乘上每個地區的頻道／平台數量，就知道大型頻道商與大型版權主在交易內容的時候不可能一部一部談。

只有非常少數的招牌大作像是《六人行》、《陰屍路》這些獨當一面撐收視率的作品有可能個別談授權，不然多數表現一般的影集、院線表現普普通通或甚至沒得上院線的電影都是統包交易，就像是周年慶百貨公司的福袋大禮包一樣：「要買這部強檔電影請連其他87部垃圾一起買」，否則你以為有線電視台哪來那麼多爛片可以一再重播呢？（只有好萊塢電影台除外，我懷疑他們是特別買B級片來播）授權時間的概念用港片來理解也很容易，逢年過節要看的那些年貨港片永遠是在那幾台播不會變，因為他們早就簽了非常長的授權合約，確保這些經典片年年帶來廣告收益。

接著最複雜的頻道與平台因素就和今天的主角Disney+有更直接的相關了，有時後內容版權並不是直接由版權主跟最終端的頻道商交易，中間很有可能經過層層轉手最後才落到頻道商手上。舉例來說，以前大家租DVD最常看到的得利影視，就代理了多數美國影業公司（例如：環球影業、派拉蒙影業、哥倫比亞影業、迪士尼影業等）在台灣下院線後的DVD發行，得利影視在2015年的時候曾經想要自己經營線上平台Go Movie，但很快就發現串流這行業的水太深而在2016年停止服務。

Photo Credit: Chris Pizzello / AP / 達志影像

接著隨著現在的串流平台出現以後，得利影視再授權給例如Catchplay+、myVideo、Friday影音等平台，這就是為什麼你去這些影音平台看會發現他們的強檔新片都差不多（稍後將有例子），而這也造成了這些平台有的較新的電影Netflix沒有，因為他們必須做出差異化來抵抗純外商平台搶佔市場。而DVD與串流影音和有線電視的授權又不同，因為前面兩者都是隨選隨看的概念，有線電視上的授權則要看頻道的排播數量與時段，另外還跟播映廣告、分級制度、配音字幕等等有關。

這個情況在台灣又加上了一個讓事情更複雜的中華電信MOD系統，MOD最早的時候像是原始版的線上租DVD平台，就是現在myVideo、Friday影音這種東西的前身，發展到前幾年美劇紅起來的時候，它就也開發了海外頻道上架，像是WB華納兄弟頻道、History歷史頻道、Syfy頻道、FX頻道、Sundance頻道等等，而其中有許多頻道又是其他影音代理商購買進來再跟MOD談的。

例如杰德影音，也就是前幾年開設Drama Queen電視迷網站的母公司。版權分流究竟有多複雜？舉例來看其中FX頻道在美國是FOX旗下所以由有線電視直接播並且開發FX串流，在台灣卻不上FOX+的串流，而是上了有線頻道以及MOD的寬頻頻道。

回來正題，背景講完終於可以開始談Disney+了，簡言之上述的情況就是它遲遲還沒進亞洲的最主要原因：在亞洲各國的版權授權太過複雜。以台灣為例的話，細分這個原因可以分為兩大因素：

因素一：與FOX相關的版權還在整合中

再繼續鞭屍FOX作為例子，FOX被迪士尼收購以後，在美國的部分已經進行整合，將21世紀福斯影業改成21世紀影業，福斯探照燈改成探照燈，成人內容較多的FX頻道併進Hulu變成FX on Hulu，購買Disney+的時候則可以整合成套餐一起買Disney+／Hulu／ESPN+。（目前迪士尼已經持有Hulu 67%的股份，基本上完全掌握Hulu的定位走向）

但以上整合都還沒有在台灣完成，如果Disney+要以跟美國類似規模的整合內容庫進來台灣，它必須先搞定前面提到FOX的內容整合，目前第一步已經把FOX+的App收掉了，接著還需把FOX的有線版權部分收回，並清理在MOD上已經授權的內容。

Photo Credit: 中央社

FOX體育節目的部分會如何處置整合也還是未知數，過去FOX買下了在亞洲區的ESPN並且用FOX自己的頻道台轉播體育內容，同一時間美國的Disney則繼續握有ESPN有線頻道，現在新的Disney+訂閱套餐中也有ESPN的串流選項，如果Disney+要將這套系統套餐帶進亞洲，說不定ESPN還會起死回生呢！

因素二：漫威系列、迪士尼系列、星際大戰系列版權尚未到期或是無法短期收回

Disney+最主要的賣點就是迪士尼旗下的原創內容了，包含迪士尼動畫、迪士尼電影、漫威宇宙電影、星際大戰電影等，暫且不討論《曼達洛人》跟即將推出的其他漫威原創影集，前面提到的這些內容目前在台灣都還散佈在各種串流平台之上，如果Disney+沒有先將他們收回就發行上市就完全失去了獨家性。舉例如下

Netflix：

《怪獸電力公司》、《可可夜總會》、《聖誕夜驚魂》等迪士尼動畫以及《雷神索爾》三部曲、《星際異攻隊》、《黑豹》、《鋼鐵人》1+2、《蜘蛛人離家日》等漫威宇宙系列的電影目前都還授權給Netflix播映。屬於漫威電視部門跟Netflix共同開發的《夜魔俠》、《制裁者》、《盧克凱吉》、《潔西卡瓊斯》還有捍衛者聯盟在停止開發以後也都持續待在Netflix上，不像過去傳聞的會下架離開Netflix。

Friday影音：

《新蜘蛛人》系列、《星際異攻隊》系列、《美國隊長》三部曲、《鋼鐵人》三部曲、《復仇者聯盟》1+2、《奇異博士》、《蟻人》以及《雷神索爾》三部曲都還在授權播放。動畫系列就更多了，《冰雪奇緣》系列、《海洋奇緣》、《無敵破壞王》系列、《黑魔女》系列、《大英雄天團》、《動物方城市》、《阿拉丁》還有《勇敢傳說》等近期的迪士尼電影都在授權之列。

myVideo：

漫威電影包括了《黑豹》、《驚奇隊長》、《蟻人》、《新蜘蛛人》系列、《星際異攻隊》系列、《雷神索爾》三部曲、《復仇者聯盟》全系列都有授權，動畫系列則有《冰雪奇緣》系列、《海洋奇緣》、《魔髮奇緣》、《黑魔女》系列、《阿拉丁》、《天外奇蹟》、《玩具總動員》全系列、《怪獸電力公司》系列還有古早動畫《泰山》、《阿拉丁》、《獅子王》、《風中奇緣》等。

Catchplay：

漫威電影包括了《鋼鐵人》三部曲、《雷神索爾》三部曲、《美國隊長》三部曲、《星際異攻隊》系列、《蟻人》、《奇異博士》、《復仇者聯盟》1+2等，《星際大戰》系列更是齊全總共只差了第四部跟第九部沒有而已。

看完以上落落長的片單就知道，迪士尼授權給台灣不同串流平台的內容都不一樣，Disney+要進場勢必要把他們都收回來創造原創性與獨家片庫，否則如果獨家內容只有新出的那幾部影集的話，恐怕剛開始的風頭一過很快就會流失使用者。但將這些版權收回談何容易？就像前面提到的授權時間問題，授權給這些平台的時間長短都不一樣，到全部收回的那一天恐怕還要很久。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

根據最新的消息，Disney Plus在亞洲的第一站是印度，但它也並非直接以自己的App的方式發行，而會上架在迪士尼從FOX集團收購來的Hotstar串流平台上，直接進行規模化並減少自主經營的開支。因為FOX+在台灣已經被收掉了，推測印度的這種操作並不會發生在台灣。此外，Disney Plus原定3月底在印度全面上架，目前因為武漢肺炎無限期延後，這個情況可能也會影響到迪士尼亞洲的佈局。

綜合以上因素，從台灣的例子就可以推測Disney+如果現在發行的話，馬上就會遇到獨家內容不足或是內容跟其他平台重複性太高的缺陷，因此他們必須等待將串流版權收回創造獨家性之後才比較有可能發行，身為觀眾的我們如果想要看Disney+原創影集，真的還有得等呢！

本文經作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航