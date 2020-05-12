看完中醫皮膚病反而變嚴重？「反彈期」別忘了重要的清潔工作

文：凌芸斐（NOW健康）

一說到治療皮膚病，許多人第一個想到的，無外乎是外用藥膏與內在調理並重，卻鮮少提及清潔的重要性。但其實維持患部乾淨，是治療過程中相當重要的一環。許多患者的皮膚狀況，之所以在治療過程中反反覆覆、時好時壞，多數時候都與清潔不當有關。

日前便有一名高中生，罹患溼疹多年，求助西醫未果，直到近日因學業壓力攀升，讓溼疹再度惡化，才轉以中醫治療。收治這名患者的中醫師鄭愛蓮表示，這名高中生在初步治療的階段，因體內大量排毒，造成皮膚紅腫搔癢；甚至因搔抓而導致出水、出血等情形。

但患者卻沒有妥善清潔，隨意塗抹藥膏了事，反而讓傷口發炎惡化。後來在診所人員的細心清潔下，才讓患部好轉，得以持續治療。

鄭愛蓮解釋，多數皮膚病，如溼疹、汗皰疹、異位性皮膚炎的患者，在接受中醫治療後，都會歷經所謂的「反彈期」，患部症狀會比原先來的更加嚴重，這是因為身體正在排毒的原故。

而此時期最重要的就是做好清潔工作，配合肥皂使用，不能僅以清水沖洗，因為清水無法達到除去細菌的效果。

至於如何挑選肥皂？鄭愛蓮建議，除了可以考慮中藥皂之外，挑選上主要還是以個人使用後不會感覺皮膚緊繃、乾澀即可。一般建議每日早晚各清潔一次，方式為以肥皂輕柔搓洗患部，用清水沖洗乾淨，再以乾淨的毛巾拍乾，最後才能塗抹藥膏。切忌在未清洗前就直接塗抹藥膏，特別是患部有傷口的情況下，這樣做反而會將細菌包覆住，容易反覆感染與惡化。

患部塗抹藥膏後，無需再擦乳液。至於非患部的地方，可塗抹少許綿羊霜、凡士林，保持皮膚滋潤即可。許多患者在反彈期時，會因為懼怕清潔時的痛、癢，而避開清潔患部，或是馬虎了事，導致細菌孳生，嚴重發炎，讓治療功虧一簣。

最後，鄭愛蓮也特別提醒，除了內服調理、清潔上藥以外，皮膚病患者還要適當的緩解壓力，在中醫的觀點裡，壓力會造成肝氣鬱結、代謝緩慢，不利於代謝體內的寒溼或溼熱，因此才以不同的病症表現在肌膚上。

此外，在接受治療時也要特別留意飲食，忌海鮮、辣椒、芒果等，烹調方式也要盡量以清蒸，紅燒為主，燒烤、油炸等須盡量避免。

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