中國修訂限制出口技術目錄，紐時：北京意圖嚇跑TikTok買家

（中央社）中國貿易專家告訴國家媒體新華社，中國最近對技術出口訂定新規範，意味字節跳動想出售旗下短影音平台TikTok美國業務，或得先取得北京同意；這次因政治因素被迫分拆，或將更形複雜。

美國總統川普以國安疑慮為由，要求字節跳動（ByteDance）分拆TikTok美國業務；而TikTok追求者眾多，微軟（Microsoft Corp）和甲骨文（Oracle Corp）都有意收購，買下TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務。

12年來首次修改限制目錄，納入資料分析與人工智慧技術等控制要點

但中國28日晚間調整了「禁止出口限制出口技術目錄」，這是12年來中國第一次這麼做，對外經濟貿易大學國際貿易教授崔凡表示，這些修訂都適用TikTok。崔凡在新華社昨天刊出的訪問中說道：「如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序。」

中國商務部的限制目錄新增了23個項目，包括根據資料分析與人工智慧互動介面技術的個資推播服務，如要出口此技術，最長可能得等30天才能取得初步批准。

中國貿易專家：字節跳動國際業務發展快速，有賴國內強大技術支撐

TikTok的祕密武器據信是讓用戶黏著的「推薦引擎」，TikTok「為你推薦」（For you）頁面即是使用這種引擎（或稱演算法）的技術，根據用戶行為分析，來推薦下一個觀看的影音。

崔凡指出，字節跳動的國際業務能取得快速發展，依靠的是其國內強大的技術支撐，它源源不斷地向境外公司提供最新的核心演算法服務，就是一種典型的技術服務出口。因此，如果它的國際業務要繼續順利營運，無論新老闆是誰，很可能都需要從中國境內向境外轉讓軟體代碼或使用權，也可能需要從中國境內向境外提供技術服務。

「因此，建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情況採取進一步行動。」

路透社記者今（30）天詢問字節跳動，尚未取得回應。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡