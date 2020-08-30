中國修訂限制出口技術目錄，紐時：北京意圖嚇跑TikTok買家
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中國最近對技術出口訂定新規範，意味字節跳動想出售旗下短影音平台TikTok美國業務，或得先取得北京同意。此次新規範將資料分析與人工智慧互動介面技術納入，如要出口此技術，最長可能得等30天才能取得初步批准。
（中央社）中國貿易專家告訴國家媒體新華社，中國最近對技術出口訂定新規範，意味字節跳動想出售旗下短影音平台TikTok美國業務，或得先取得北京同意；這次因政治因素被迫分拆，或將更形複雜。
美國總統川普以國安疑慮為由，要求字節跳動（ByteDance）分拆TikTok美國業務；而TikTok追求者眾多，微軟（Microsoft Corp）和甲骨文（Oracle Corp）都有意收購，買下TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務。
12年來首次修改限制目錄，納入資料分析與人工智慧技術等控制要點
但中國28日晚間調整了「禁止出口限制出口技術目錄」，這是12年來中國第一次這麼做，對外經濟貿易大學國際貿易教授崔凡表示，這些修訂都適用TikTok。崔凡在新華社昨天刊出的訪問中說道：「如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序。」
根據《新華社》報導，中國商務部服貿司負責人表示上一次目錄修訂是在2008年。貿易專家崔凡說對技術出口實行負面清單管理，已成為國際通行做法。中國對外貿易法律法規體系是在借鑒發達國家經驗基礎上根據自身實際情況逐步建立完善的。
基於2008年版目錄，此次調整共涉及53項技術條目：刪除9項禁止類或者限制類條目；新增23項限制類條目；對21項條目的控制要點和技術參數進行了修改。
中國商務部的限制目錄新增了23個項目，包括根據資料分析與人工智慧互動介面技術的個資推播服務，如要出口此技術，最長可能得等30天才能取得初步批准。
中國貿易專家：字節跳動國際業務發展快速，有賴國內強大技術支撐
根據《新華網》的報導，崔凡以近期受輿論關注的字節跳動公司可能出售TikTok美國業務為例，指出字節跳動在人工智慧等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄。如目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化訊息推送服務技術」、第18條關於「人工智慧交互界面技術」等控制要點，就可能涉及該公司技術。
TikTok的祕密武器據信是讓用戶黏著的「推薦引擎」，TikTok「為你推薦」（For you）頁面即是使用這種引擎（或稱演算法）的技術，根據用戶行為分析，來推薦下一個觀看的影音。
崔凡指出，字節跳動的國際業務能取得快速發展，依靠的是其國內強大的技術支撐，它源源不斷地向境外公司提供最新的核心演算法服務，就是一種典型的技術服務出口。因此，如果它的國際業務要繼續順利營運，無論新老闆是誰，很可能都需要從中國境內向境外轉讓軟體代碼或使用權，也可能需要從中國境內向境外提供技術服務。
「因此，建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情況採取進一步行動。」
路透社記者今（30）天詢問字節跳動，尚未取得回應。
紐時：北京意圖嚇跑可能買家，此舉無異於「秀肌肉」
《紐約時報》報導指出，北京政府在最後一刻改變了規則並在官方媒體上發表聲明，彰顯了想要左右這項交易的意圖。北京的不悅也有可能嚇跑目前有意收購TikTok美國業務的買家，這些買家在中國也都有業務發展。
研究中國經濟政策的華盛頓戰略與國際研究中心的資深顧問史考特・甘迺迪（Scott Kennedy）指出，中國此舉正在展現自己的力量，並且說「在這（TikTok美國業務交易）事情上我們是有說話份量，我們並不打算作壁上觀。」
「這是中國努力想阻礙交易、提高交易價格，或是添加交易附加條件的證明，讓中國得以在交易的過程中發揮影響力」甘迺迪如此補充，但他也提到在此事件上中、美雙方難得展現了共識，那就是字節跳動相關的交易與國家安全密不可分。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 中國擴大管制技術出口 TikTok出售或得北京點頭（中央社）
- 在維護國家安全基礎上擴大對外技術交流——權威專家解讀《中國禁止出口限制出口技術目錄》的調整發布（新華網）
- TikTok Deal Is Complicated by New Rules From China Over Tech Exports（The New York Times）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：黃筱歡