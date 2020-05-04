正在進行的研究主題被別人搶先發表了，怎麼辦？

文：Steve Wallace

我常常遇到博士級研究員擔心自己的研究不夠創新，他們害怕自己的研究已經被前人研究過了，因此無法做出具原創性的貢獻。他們總是擔心會在完成研究的時候，找到有相同論點的文章，而且寫得比自己更好或更有說服力。

在藝術或社會科學領域中，這不是什麼大問題

事實上，在藝術或社會科學領域中，這根本不是什麼大問題。

一般來說，博士學位是用來表示該名研究員具有全面思考問題的能力，懂得設計合理又有趣的研究計畫，具體完成計畫執行，並將研究結果寫成一篇流暢的報告。

即使是已經有大量文獻的研究主題，作者還是能將自己對文獻的解讀，或是實證研究中的特定地點、樣本、方法等，也會帶入該研究中；對於已經被廣泛研究的領域，這些研究都依舊是貢獻。

就算真的出現了一篇神奇的文章，內容論點和您一模一樣，您還是可以將它納入論文中，並註明這篇文獻在研究設計階段時並不存在。這種備註有時候也會出現在論文的後記中。博士論文審查委員都明白這種情況在所難免。

在現實世界中，絕大多數人的研究領域都有很多其他的學者投入研究，而且這其中有人的研究內容和您雷同的機率也相當高。我們當中只有極少數人會找到不曾公開的文獻，或是開發出超厲害的應用程式。

因此換個方式想，與其將它視為一個問題，不如把找到和您在研究相同或是類似題目的人，視為一種樂趣：我有可能會找到一個能和我討論，甚至一起合作研究的新朋友。

對博士後研究員來說，和別人做相同研究的情況就不一樣

但是對博士後研究員來說，和別人做相同研究的情況就不一樣了。

和別人做相同研究這件事，到了要發表文章的時候就成了問題。我最近遇到一個人，她正打算發表一篇研究，探討一種被忽略的詩歌格式。

但是，她卻在該領域剛出版的研究著作中，發現有一整個章節都在探討她所研究的文學類型。而且，這本著作的論點，和她所想的一模一樣，也就是這個文學分類相當值得研究，而且可以讓我們對該時代有更深入的理解。這樣的狀況就是個大麻煩了。

這的確很讓人沮喪，所幸沒有持續太久。這名研究員最後採用了這個文獻，並成功地以該文獻為基礎，往上構築自己的論述。她撇開一開始的震驚失措，很快就找到另一個切入點，完成了一篇不同的文章。即便這篇文章和原訂的內容不相同，卻為這個新興的領域提供了更多貢獻。

當然，並非所有人都能幸運地找到另一個切入點，去闡述相同的主題。在人才濟濟的學術領域做研究的研究員，往往必須花費更多心力，才能提出新的論點。

要把一個中規中矩結論的一般研究計畫，變得有趣，是件棘手的事。儘管這類的研究對政策或是實務上會帶來一定影響，但研究者得利用一些想像力，才能讓這樣的研究論文被期刊接受。

若你需要尋求資金的補助

在尋求資金補助的過程，研究主題重疊也會是個問題。

有些研究機構認為以不同的角度切入同一研究主題是好的。然而，其他機構卻不喜歡重複補助相同主題的研究。

花了大把時間準備申請某項補助，卻發現有人提出非常類似的研究內容，也是所有研究者都不樂見的，因為該研究機構極可能不會同時補助兩項研究，而會依某種細微的條件做篩選。（延伸閱讀：研究計畫無法獲得經費補助的七大原因）

對正在尋求研究補助的研究員來說，先對該機構已經補助過且完成的研究，或是正在進行中的研究計畫做些了解或調查是相當重要的，這樣才能避免收到研究機構以「主題重複」為由拒絕補助。透過相關人士去了解機構內部對於重複補助的不成文規定也很有用。

當然，合作計畫向來都是個好辦法，因此，保持良好的人際關係，注意其他學者的研究動態也相當重要。（延伸閱讀：研究合作，我們需要為研究計畫簽「合作前協議」嗎？）

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航