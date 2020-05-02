劇場、亞際與在地文化：爬梳農村婦女劇場的發展軌跡

1990年代初期，剛將青澀的步子踩向亞洲民眾戲劇時，一方面發掘1950年代在冷戰國際風雲下的白色恐怖肅殺，同時開展與亞洲民眾戲劇的跨域連結。如果，稱前者為在地左翼文化的共同記憶發掘；後者，則以亞際為軸線，進行亞洲民間左翼文化的交流。

Photo Credit: 鍾喬提供 1990年代初期的《亞洲民眾劇場》交流

其中，就在地而言，很典型的例子，是初次以白色恐怖犧牲者簡國賢書寫的劇本：《壁》作為藍圖，再創作《壁中壁》的劇本，以及參與香港「民眾劇社」主辦的亞洲獨腳戲串聯，推出以相關於簡國賢事蹟的獨腳戲。就跨亞際而言，則以參與《亞洲吶喊2與3》的製作與聯合編劇，以台灣製作人身分參與《大風吹》亞洲匯演，並在台菲聯合製作的《士兵的故事》編劇及參與演出，最具代表性。

這個亞洲民眾戲劇的脈絡，日後一直影響著「差事劇團」的走向。很重要的是，既開展年度演出，且在民眾戲劇的研習過程中，進行相關工作坊的教習。例如，1991年以「菲律賓教育劇場」「P.E.T.A」的Ernie Cloma 主持的亞洲民眾戲劇營隊，以長達7天以上的時間，在台北新店女童軍活動中心的工作坊，是90年代台灣民眾戲劇亞際串聯的發端。

上個世紀60 年代，以左翼為行動觀點的劇場文化，關切劇場與社會的互動產生連帶，思考的通常是：「美學性」與「民眾性」的辯證關係。在這裡，既渋及文化如何與改造世界發生密切「對話」；且牽連知識人與民眾如何重新對待劇場之於干預現實的思維。這方面，且讓我們以拉美教育哲學家保羅弗萊爾（Paulo Freire）在 「被壓迫者教育學中」的論述，最能揭示其背後的動態精神。

他提到：「人是一種實踐的存有。這裡面應涵蓋「行動」與「反思」兩部分。在劇場作為一種文化行動的架構下，將演出視作「行動」，而「反思」恰是這行動如何形成與形成後，相互檢視的問題。」

現在，我將以這樣的經歷，繼續看待一個走過20年旅程的庶民劇場，如何在鄉村社區中生根，並逐步長成。這就是921大地震後在東勢災區成立的「石岡媽媽劇團」。今年是這個以農村婦女為核心的社區劇場，成立20周年的重要一年。

Photo Credit: 「石岡媽媽劇團」，鍾喬提供 即將於今年邁入成立20周年的「石岡媽媽劇團」

而這個農村女性劇團，又是如何在發展20年後，因著參與者年歲的增長，在勞動生活美學上，受到一群大學教育劇場師生的觀照呢？頗值得探究，特別是知識份子與女性庶民，因著「對話」關係，所共同形成的文化行動。

「空間, 時間和日常生活, 該專案的重點是衰老身體的節奏和運動中,觀察其身體與勞動活動和生態系統關係的變化。其「關懷美學」與福柯的「照顧自我」和 「存在美學」的概念相互交叉。」 梁培琳（新加坡國立大學）

梁培琳是新加坡大學的戲劇研究學者，他從人類學劇場與田野調查的角度出發，針對社區戲劇與素人表演或工作坊的參與，有很多深入的研究與成果。2015年以來，她的一項田野與論述工作，圍繞於落實在東勢石岡的「石岡媽媽劇團」，針對劇場、社區與老人照護的情境，提出從現場田野經驗得來的問題意識，讓我們重新去對待劇場文化之於庶民生活種種關聯。例如，當戲劇美學的表現衍生出生活關懷的介面時，劇場已經不僅僅是藝術性層面的問題而已，並和人、環境與身體產生密切的關聯。

從在地出發，這些年，「石岡媽媽劇團」所展現的，主要在於透過素人在社區經久的劇場參與，展現民眾在戲劇美學上的表現，這在對比於其它的社區劇場而言，堪稱是一項特色。當然，這美學表現的前提，更多落實於作為社區劇場每一份子的參與者，以自身的日常農村勞動，介入於一般性想像的表演性質中，這是毫無疑義的。

也恰是在這樣的情境下，石岡媽媽的劇場實踐，既建構在參與的構成；亦即，過程中的對話、辯詰與反思上，也側重將過程作為一種和觀眾交流的美感的經驗。這樣看來，這個以農務勞動作為生產基礎的戲劇成果，便非僅僅是社區/教育劇場的領域中，眾所熟悉卻常引以為核心精神的「培力」（Empowerment）上（非僅僅是，並非不是）；而是在使自己「能」，使伙伴「能」，最後也使觀眾「能」的狀況下，既以社區劇場展開「使能」的陪力過程，也展現這過程中累積的戲劇表現。

也因此，我們看見「使能」的陪力，就一個行走過實際勞動路途的女性劇場而言，非只不僅僅為處理將議題擺進社區中，以便讓事件呈現社區性（諸如：農村發展、性別對待、家庭倫理與勞動、新住民排外…等等），並置入展演空間論壇中而已。更多的是：拉出一個以素人身體美學為核心的戲劇表現。這一點，相當關鍵，主要原因在於：這麼多年來，在社區劇場的廣義範疇中，我們可以見到以下三種類型：

以社區議題為導向，並不太顧及戲劇藝術性的社區演出。

以演出和社區議題無關，卻逼著素人當專業表演者導向的劇目。

兼顧在地議題的進步性與身體美學開發的民眾劇場。

在我的看法裡，第一點較接近將戲劇應用社會啟蒙的需求，通常關切議題性而輕忽表現性。第二點異化於身體之於民眾性的物理與心理元素的劇場，既無法成就藝術性，且自外於民眾性，第三點具備民眾性與美學性的素人身體表現，是民眾性質的社區戲劇。恰恰是在這樣的思維下，我們開始爬梳「石岡媽媽劇團」的戲劇表現，不僅僅是運用戲劇展演議題而已；並且，相對地，深入到民眾文化中，表現社區戲劇之於性別、城鄉或一部分階級問題的身體表現。前後兩者間，可以做為區分的在於：展演，僅僅是在服務觀眾的文化或想像需求；表現，卻涉及民眾性與美學性在素人身體美學上的辯證。兩者表面上都是劇場，內在與社會的意涵，卻大相逕庭。

我們在這個前提下，漸進地展開劇場、社區、美學性、民眾性的反思與實作，也同時依著這樣的軌道，和亞洲展開劇場的交流。可以說，「石岡媽媽劇團」的源頭與這樣的脈絡關係密切，是一種在身體美學性與社區民眾性間辯證發展的劇場。

如果說，以一株樹來符號化劇場表現的民眾性，亞洲交流曾是這樹的根莖，長成的枝枒甚而開的花，也一直朝這樣的方向發展。因此，在「差事劇團」與「石岡媽媽劇團」之間，存在一種相互認識，進而在對話中產生連結的流動性關係。如何將這流動性的對待關係，進一步回溯1990年代以降的民眾戲劇的亞洲連帶，將涉及劇場的民眾參與核心命題：將人在社會互動過程的時間，鑲堪於戲劇美學的空間中，並實現在地跨界化的動能。

流動，以在地為出發，並不為在地民粹化其連帶性，這是保羅弗萊爾常言的：「對話，以世界（或社會）作為媒介。」

如果，回溯是一種賦予現在及未來民眾共同記憶的文化行動；那麼，這些年來，新加坡國立大學的師生，在梁培琳老師的導引下，所生產的劇場人類學實踐，透過田野勞動參與生活學習，所建構的「益身美學」其實有其歷史化的脈絡。這脈絡形成的背景，恰與90年代以降，「差事劇團」所開展的亞洲民眾戲劇的交流，存在顯性與隱性的關聯。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航