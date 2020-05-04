《不能贏的辯護》書評：法庭懸疑小說全新演化，簡直是21世紀的「律政英雄」

文：喬齊安（百萬書評部落客，日韓劇、電影與足球專欄作家，本業為製作超過百本本土推理、奇幻、愛情等類型小說的出版業編輯，並成功售出相關電影、電視劇、遊戲之IP版權）

「第一段就要掐住讀者的脖子，第二段扣緊他咽喉，把他逼到牆上，直到廣告出現為止。」——保羅・奧尼爾

早在1927年F・N・哈特的《The Bellamy Trial》問世以來，法庭推理（Legal Thriller）這個子類型逐漸在推理小說生根茁壯，在黃金時期包含以82部梅森探案聞名的賈德納、謀殺天后克莉絲蒂與密室天王卡爾都以這個題材發表過名作。

由於法庭推理本身主舞台便設定在封閉空間的法院內，故事主軸放在律師、檢察官、嫌疑犯之間的唇槍舌戰，在轉換影像過程時追求的是演員的演技，而不特別要求大成本的特效，這個特性也讓法庭推理以及隨之誕生的「法庭驚悚」類型，成為娛樂性強大的律師職人劇、電影IP來源。包含入選美國電影學會百年十大「法庭劇」電影的《情婦》（1957）原著便來自克莉絲蒂的作品，而近代的史考特・杜羅、約翰・葛里遜也成為家喻戶曉的暢銷律師作家。

然而，當我們回顧《黑色豪門企業》（1993）的湯姆克魯斯、《下流正義》（2011）的馬修麥康納這些瀟灑帥氣的正義巨星時，卻會發現超級英雄飛天遁地、越來越講究聲光效果與刺激度的好萊塢裡，律師們似乎太過「單調」，少了一點什麼。於是，演化的系譜催生出這位「詐騙律師」艾迪・弗林。溫柔的英雄與玩世不恭的反英雄性格兼容，他學識豐富、擁有辯才無礙的好口才、交友滿天下、還打得一手好拳；但他過去卻是個繼承父親本領、在江湖打滾多年、賺取不義之財的超級扒手，或者稱之為詐欺師。愛爾蘭作家史蒂夫・卡瓦納告訴我們，其實律師與騙子沒有太大的區別，要做的事都是——運用心理戰術騙倒對方。

在閱讀過程中筆者對於作者的「設定」可說是佩服得五體投地，彷彿編劇課上傳授各項技法所塑造的最佳男主角就該是這個模樣。弗林這個人物針對一個好劇本來說幾乎是無可挑剔。教師們說好故事的基礎是看主角的成長曲線，對他遭受的挫折、突破挫折的過程來下功夫，最重要的是這些過程要能夠令觀眾投入、引起觀眾的共鳴。這個人要有男女通吃的魅力，卻絕不只是完美無缺的高富帥。

同時遊走正派與邪道之間，享負盛名的金牌律師弗林現在卻墜入人生低谷。為了帶給家人更好的生活而埋頭工作，卻只是讓妻子與愛女無比寂寞。爾後在某起案件犯了大錯，讓他沉醉於酒精中逃避。好不容易戒酒後，愛女卻遭到俄羅斯黑幫綁架，他也被擊昏綁上炸彈，必須在法庭內炸死對黑幫老大不利的汙點證人。殘酷的黑幫可不會與你講道理，弗林很清楚，失敗會死、成功了一樣死無葬身之地。在有限的時間內，證人出場作證前，該如何在法庭上面對菁英檢察官與不友善的法官步步進逼，扭轉委託人罪證確鑿的劣勢並救出女兒呢？

弗林沒有超能力、或者傑克・李奇般打遍天下無敵手的武力值。但他耍起無賴比街頭痞子還要機車、幹起架來絕不手軟濫情、動起腦來辯論比古美門研介還要靈活、打起官司比任何一個律師還要工於心計！最重要的是他有仇必報，還有一些意想不到的朋友支援，惹上他的黑幫這次可準備倒大楣了！《不能贏的辯護》就像是一部頂尖的好萊塢大片：緊湊萬分的劇情、峰迴路轉的逆轉，從第一頁起便具備將讀者的脖子給掐住、難以喘息卻又無法放下書本的致命吸引力……

筆鋒宛如他的本業一樣傑出鋒銳的史蒂夫・卡瓦納，將法庭驚悚小說提升到一個難以觸及的高度，故事內含的法庭辯論質量極高，更傳授了許多職業律師的小撇步，對有陪審團制度的歐美業界新手來說頗具參考價值。而艾迪・弗林也顯然成為二十一世紀「律政英雄」塑造的全新典範。他不把正義感掛在嘴上，弱點很多、缺點更多。在地下世界打滾的他總能看穿各種卑劣的人性陷阱，但他還是相信、並緊緊擁抱自己的人性，這才是我們最迷戀他的地方。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航