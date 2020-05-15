讓孩子健康、「慢慢」長大：談環境荷爾蒙對兒童青少年的潛在危害

文：邱巧凡醫師

小晴自幼三餐多外食，多以塑料容器盛裝食物，飲食又偏好油炸食品與動物皮、肥肉與內臟等部位，平時也常拿媽媽的香水、指甲油、化妝品來裝扮自己。媽媽回想小晴在幼稚園小班乳房就有微微隆起，原本以為是單純肥胖，直到小晴在小學新生入學前，初經竟然來了。

經過兒童內分科醫師安排一系列的檢查，確定診斷為「性早熟」。經過治療與生活習慣的調整之後，順利讓小晴的月經延到13歲才報到，最終身高也成功達到遺傳身高。

Photo Credit：邱巧凡醫師 性早熟的小晴（化名）平時喜歡化妝、擦香水、塗指甲油。六歲時已有成熟的胸部發育，與少許的陰毛生長。

環境荷爾蒙是什麼？

環境荷爾蒙（Endocrine-disrupting chemicals），又稱「環境內分泌干擾物質」，是指一類存在於環境中的化學物質。其化學結構與荷爾蒙相似，接觸後可能會對人體或動物本身的內分泌系統造成干擾，進而引起相關疾病。

環境荷爾蒙哪裡來？

環境荷爾蒙存在於你我生活周遭，食衣住行育樂，無所不在：

塑膠容器、餐具，塑料用品、玩具、文具、衣著

罐頭、紙餐盒、紙杯內層的淋膜

感熱紙中的雙酚A、雙酚S

農作物、蔬果種植使用的有機磷、有機氯農藥、除草劑、除蟲劑等

電線、電器用品中的阻燃劑，變壓器內的多氯聯苯

空氣污染中的戴奧辛等

以上都是環境荷爾蒙的來源。

同時要注意的是，大海也遭受嚴重環境荷爾蒙的污染──海洋生物體內可檢驗出抗生素、荷爾蒙、化療藥、避孕藥等藥物。2017年美國華府非營利媒體《Orb Media》結合研究團隊，抽查全球五大洲的自來水，發現高達83％含塑膠微粒。

當動物遭受環境荷爾蒙污染，多數會殘留在其脂肪細胞。因此動物皮、肥肉、骨髓、內臟脂肪、動物油等食材，也是常見環境荷爾蒙的來源。

環境荷爾蒙對兒童青少年有什麼影響？

根據環境荷爾蒙的細胞、動物與人體的相關研究發現，環境荷爾蒙可能會造成胎兒生長遲滯、早產、低出生體重、男嬰陰莖短小、尿道下裂、隱睪，女孩性早熟、初經過早，男性女乳症、精蟲數量減少、精蟲品質下降、不孕等情況。

環境荷爾蒙同時也會增加青少年與成人，罹患甲狀腺疾病、肥胖、代謝症候群與心血管疾病的機率。甚至造成攝護腺癌、睪丸癌、乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌等荷爾蒙相關的癌症，嚴重影響人類的健康。其中又以胎兒和處於生長發育期的兒童，最容易遭受環境荷爾蒙危害。

如何避免環境荷爾蒙的危害？

支持政府減塑政策，避免使用塑料容器、塑膠製品與一次性免洗餐具。 避免食用油炸食品、動物脂肪部位及非當季蔬果。 建議以電子載具取代實體發票，減少感熱紙的使用（號碼牌、收據）。 勤洗手，以避免環境荷爾蒙殘留於皮膚或經口攝入。 保持室內通風、空氣清淨，打掃時避免粉塵飛揚（濕拖、濕擦、吸塵器優於乾掃）。 空氣品質不佳時，避免外出，外出也養成配戴口罩的習慣。 「廢舊藥品」請參考衛福部食藥署的建議方式回收處理，切勿自行丟棄。

何時需要找醫師安排檢查？

女孩八歲前出現第二性徵，如乳房隆起、陰毛發育，十歲前初經來潮。

男孩九歲前出現第二性徵，如睪丸變大、陰莖變長變粗、長陰毛、變聲、長鬍鬚。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航