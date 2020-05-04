《偷師》：每個月要產出五篇專欄文章，會不會有一天靈感枯竭、江郎才盡？

文：紀坪

行動：走到你所能見到的最遠處，你便能看得更遠

曾經在某場演講中分享一些書中的主題，在最後的Q & A時間，一位臺下的朋友問了我一個問題：「為什麼我能夠有『行動力』，有規律的在專欄上固定發表文章，甚至能出書？」這位朋友也很愛寫作，卻總是難以持之以恆，有固定的產出，想得永遠比做得更多。

這個問題我過去沒想過，不過當下最直覺的回覆是：「因為我有專欄，所以就有了固定交稿的需求，後來又有了書約，所以又有了更多固定交稿的必要。」聽起來，我的行動力從某些角度來看，其實頗為被動？然而事實上行動力的本質，正是「主動」及「被動」兩個力量交織而成。

於是又有人問：「既然要有專欄或書約，才能帶來更多動力，那麼他們本身就沒有這些資源，又該如何？」

自己想辦法去要啊！

我最初所有的專欄及機會，都不是自己找上門的，因為我不是什麼名人，根本不會有人主動邀我寫專欄、出書。反之，最早的所有機會，都是我自己毛遂自薦，不停的投稿，自己準備好出版企劃交給編輯，不停主動提案，直到被認可後才得到了這些「被動」行動力。

先有雞還是先有蛋？一直是一個千古難解之題，有時候行動力也是這樣，究竟是要先有一些成就感才能有所行動力，還是要先有行動力，才有機會掌握到一些成就感？

走到你所能見到的最遠處，當你到了那兒，你便能看得更遠

行動力的本質是一種主動性、被動性、習慣性、動機性及目標性，換言之你要先有明確的目標，這個目標得有些挑戰性，但又可被衡量及達到。

剛開始決定用寫作來為自己工作加分時，首先設定的第一個目標，是成為「專欄作家」，擁有了專欄後設定的下一個目標，是「專欄文章破百」，當專欄文章快破百時的下一個目標就是「出書」，就像是站牌一樣，要一站一站的抵達。

當時我一共有四個專欄，平均每個月至少要產出五篇文章以上，這樣的量，一開始很擔心會靈感枯竭、江郎才盡，然而當真的投入後發現，寫作也是有規模經濟的，會愈寫愈有效率，愈寫腦袋中的想法愈多。之後專欄文章數破百後，因為文章的累積，有了出書的機會，並成功的在一年內完成了三本書的出版。

行動力有一個很重要的關鍵，就是要先把子彈打出去；行動力有時候是一種習慣，得先開始啟動，並試著走到下一個站牌。等有了一點成績及成就感後，才能更有動力的往前走。

金融家摩根（John Pierpont Morgan）曾說：「走到你所能見到的最遠處，當你到了那兒，便能看得更遠。」大部分的事情都是如此，我們無法在原點看見路上會有什麼風景，就看不見終點會是什麼樣子，但是只要一直往前走，能看見的景色就會愈多，思考及視野就會更廣。

如果等到好好的思索完自己的人生目標是什麼，這個人可能終將一事無成。唯有不停的往前走，才知道前面有什麼；要進入行動，就得先走出第一步，才會產生行動力，否則看見的景觀永遠只有起點的樣貌。

行動力：先動起來吧

曾經有位朋友一直很想當旅遊方面的部落客，希望能有機會賺到一些業配或知名度，但都還沒真正開始，就開始擔心成功後的事情。擔心會不會作白工賺不到錢，擔心會不會人紅是非多，擔心會不會被網友酸言酸語，擔心會不會影響到正職工作，標準的想法很多，做的卻很少。

教育家勞倫斯．彼德（Laurence J.Peter）說：「失敗者有兩種：一種是光想不做的人，另一種是光做不想的人。」或許一開始做出來的東西沒辦法太好，但只有先想辦法作出一些爛東西，才有機會思考，如何做出好東西。

eBay的創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）曾說：「無論你想打造什麼樣的未來，記得不要計劃一切。當初，蘇聯的五年計畫從來沒有成功過。事實上，所謂的核心計畫，往往正是失敗的主因，它對任何人都沒有好處。」大部分的事情，最後發生的結果通常與最初設定的目標會有一定的落差，這很正常。在完成目標的過程中，一定得有些妥協及不停的修正。了解自己什麼做得到，哪些或許可以適當的放棄。

行動力需要內在的主動力，也需要一些外在的被動力，更需要一些目標及方向，有了概略的方向後，才知道自己要往哪裡走。先動起來吧！唯有如此，才能知道我們到底能做些什麼！

相關書摘 ▶《偷師》：成功是壞老師，讓精明的人們認為自己不會失敗

書籍介紹

本文摘錄自《偷師：拷貝、拆解、上色、拼圖，善用四步驟，去蕪存菁成大神！》，時報文化出版

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作者：紀坪

INPUT通則、OUTPUT新意！

每個神來一筆的好點子，都是源自周遭人事物帶來的靈感，愈擅長從天地萬物中「偷師」的人，就有愈多打造屬於自己成就的可能！

拷貝是加法，是模仿的能力，複製別人的東西後納為己用。

拆解是減法，是歸納的能力，只留下有用的東西去蕪存菁。

上色是乘法，是轉化的能力，讓作品染上自己獨特的色彩。

拼圖是除法，是創造的能力，重組打造出獨一無二的創作。

賈伯斯說：「當海盜比加入海軍更加有趣。」

畢卡索說：「優秀的藝術家抄襲，偉大的藝術家剽竊。」

達利說：「沒想過要模仿什麼東西的人，也做不出什麼東西。」

愛因斯坦說：「邏輯能讓你從A到B，想像力卻能帶你到任何地方。」

達爾文說：「科學就是整理事實，以便從中得出普遍的規律和結論。」

創意不怕「偷師」，只怕不知道偷來後要如何運用！

善用原則，複製後賦予「新意」再貼上，這，即成為你的「新」創意！

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航