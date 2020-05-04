《偷師》：成功是壞老師，讓精明的人們認為自己不會失敗

文：紀坪

成功：成功是壞老師，他會讓精明的人們認為自己不會失敗

無論是在職涯的選擇，專業能力的琢磨，或是想要創業的朋友，當遇到了問題時，總會希望能夠找到一個有「成功經驗」的老師或前輩來請教。似乎成功的經驗，無論在哪個領域，都是相當重要的資產。有趣的是，有時候成功經驗可能反而成為失敗的主因之一。

前陣子，一位製造業的趙老闆因為經營不善，公司宣布停業了，還留下為數不小的債務。所有認識他的人都感到不勝唏噓，想當年這位趙老闆所經營的公司，不但接了不少大廠的單，有著為數不少的員工，更有相當不錯的營業額數字。

究竟為什麼才十多年的光陰，他就從一個成功的中小企業老闆，成為一個負債的落難企業家？

原因正是因為「成功的經驗」。

成功的方程式

這位老闆在當年創業之初，正好趕上臺灣最後一波製造業榮景，因為擅於應酬及業務活動，成功接到不少大廠的單，他就以此為根基，順利賺到自己事業的第一桶金。

藉著配合大廠的訂單，全力去滿足大廠的產能需求，擴廠、雇人、增添設備，在當時無疑是一個成功的方程式，也因為這個經營模式的堅持，讓趙老闆第一次嘗到身為成功創業者的甜美果實。

在當時趙老闆的座右銘是：「緊跟著成功的大廠走，就會成功。」也這也成了趙老闆視為王道的成功經驗及方程式。而為了讓自己的事業版圖更大，他也竭盡所能的去融資擴廠，買最新最好的機器設備，因為唯有讓自己的產能更有競爭力，才有機會去接下更多大廠的單。

然而，這個世界變化得太快，隨著科技進步及網路時代來臨，這個產業的市場因此大幅度萎縮，他過去仰賴的獲利模式，似乎已經跟不上時代了，而大廠能夠提供給他的訂單減少，也顯著反應了產業的沒落趨勢。

不過廠房已擴建，設備已投資，資金皆投入於此，如果現在放手，不但有可觀的損失，還代表自己過去對產業判斷的失準，加上大廠仍然有提供些小單給公司，趙老闆認為，只要繼續等大廠的單，經營總會有起色的一天吧！這可是他過去數十年來，賴以獲利的成功經驗。

於是，即使每個月都是赤字，他仍然選擇相信自己的成功方程式，抓住成功廠商的尾巴，熬下去。

問題是，這些趙老闆眼中的成功廠商，早就看出產業的變遷，開始選擇轉型，尋找新的製程及合作廠商了。

就這樣折騰幾年，趙老闆終究敵不過現實的殘酷，宣布停業了，只是他太固執，太晚看破，過去好不容易累積的事業財富，就這樣隨著時間，在廠租、設備及人事成本中耗盡了。

成功是一個壞老師

趙老闆回顧這一段路，如果未曾經歷過最美好的成功時光，讓自己太過相信自己的「成功方程式」，或許他會更早去接受產業變遷的事實，早早將公司轉型或是收起來。

比爾・蓋茲說：「成功是一個壞老師，他會讓精明的人們，認為自己不會失敗。」成功的經驗或習慣，往往可以成為我們面對未來挑戰的籌碼，讓我們更具影響力，但有時候這些經驗或習慣，也可能反而會成為我們在轉型上的阻力。當我們的身體及思考方式，過度去依賴這些過往的成功感覺時，就會失去面對外界變化的反應能力。

曾有一位長期在大學擔任研究工作的朋友說，他永遠不可能像我一樣，寫出適合一般大眾閱讀的文章。因為他受過嚴謹的論文及研究方法訓練，還長期遵循著這套規範完成了不少足以登上國際期刊的文章，學術寫作的習慣已經深深烙印在他的基因裡。要寫出好的論文他充滿了信心，通俗一點的文章反而寫不太出來。

有人說，缺乏經驗，有時候反而是一種資產，正因為缺乏經驗，所以更不容易被現有的主流框架所限制，更不容易去遵循現有的價值觀，而走出一條不同的路。

這個世界變化太快，沒有永遠的成功方程式，別讓自己的身體及思考方式，被過去美好的成功記憶綁架了。

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書籍介紹

本文摘錄自《偷師：拷貝、拆解、上色、拼圖，善用四步驟，去蕪存菁成大神！》，時報文化出版

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作者：紀坪

INPUT通則、OUTPUT新意！

每個神來一筆的好點子，都是源自周遭人事物帶來的靈感，愈擅長從天地萬物中「偷師」的人，就有愈多打造屬於自己成就的可能！

拷貝是加法，是模仿的能力，複製別人的東西後納為己用。

拆解是減法，是歸納的能力，只留下有用的東西去蕪存菁。

上色是乘法，是轉化的能力，讓作品染上自己獨特的色彩。

拼圖是除法，是創造的能力，重組打造出獨一無二的創作。

賈伯斯說：「當海盜比加入海軍更加有趣。」

畢卡索說：「優秀的藝術家抄襲，偉大的藝術家剽竊。」

達利說：「沒想過要模仿什麼東西的人，也做不出什麼東西。」

愛因斯坦說：「邏輯能讓你從A到B，想像力卻能帶你到任何地方。」

達爾文說：「科學就是整理事實，以便從中得出普遍的規律和結論。」

創意不怕「偷師」，只怕不知道偷來後要如何運用！

善用原則，複製後賦予「新意」再貼上，這，即成為你的「新」創意！

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航