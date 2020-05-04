《洋蔥式閱讀系列—民主》：到底是民主促進經濟成長，還是經濟成長帶來了民主？

文：尼赫爾．達桑迪（Niheer Dasandi）、馬修．泰勒（Matthew Taylor）

民主真的是從古到今最有效的制度嗎？民主體制各個部分又是如何共同運作，建立有效的政府？而人民生活在民主國家，又受益於哪些主要的好處呢？

A 這張照片攝於1945年5月的奧地利埃本塞（Ebensee）——納粹最大的其中一座集中營所在地。衣不蔽體的倖存者瘦骨嶙峋。納粹政權在種族滅絕中屠殺了600萬名猶太人。

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B 在1975年至1979年之間，柬埔寨金邊的吐斯廉（Tuol Sleng）監獄有數以千計的人被殘暴的紅色高棉政權禁錮。在柬埔寨大屠殺期間，約有150萬到300萬人遭殺害。

民主最重要的優點是：相較於其他任一種政體，民主制賦予人民更多的自由。這是由於民主政府仰賴公民的持續支持，因此能以此約束領導人的權力，從而避免出現暴政。就定義上來說，民主比獨裁政體更尊重人民的基本人權。

這也表示民主制度可防止某些由獨裁政體衍生出的暴行，例如納粹政權的猶太人大屠殺。

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在極權的獨裁政體下，人民不只在政治和政府的領域沒有任何發言機會，甚至連公共和私人生活的方方面面（包括經濟、教育、藝術、科學和倫理道德）都受到這些政權的控制。在希特勒治下的德國、史達林（Stalin）的蘇聯和現代的北韓都可見到上述情況。其中較荒謬的例子發生在薩帕爾穆拉特．尼亞佐夫（Saparmurat Niyazov）執政下的土庫曼斯坦：這位總統下令以自己和家人的名字來命名每個月和一週當中的各天。

除了極端的個案以外，公民在民主體制下仍比在非民主制度中享有較多的個人自由，不但可以公開批評政府，也可以選擇吸收、取得資訊的來源，還能自行決定要相信什麼、與誰往來。

約瑟夫．史達林（1879–1953）是蘇維埃的革命分子和領袖，從1920年代中開始，便以獨裁者之姿統治蘇聯，直到1953年逝世為止。史達林在第二次世界大戰期間領導蘇聯，對於戰勝德國一事有關鍵影響力。史達林的統治離不開極權主義、廣泛的政治迫害和屠殺。 薩帕爾穆拉特．尼亞佐夫（1940–2006）從1990年國家獨立開始，直到他於2006年逝世為止，都擔任土庫曼斯坦總統。此前，尼亞佐夫是蘇聯土庫曼共產黨的第一書記。世人多認為他是世界上最極權、專制的獨裁者之一。

D 土庫曼斯坦（Turkmenistan）的薩帕爾穆拉特．尼亞佐夫以各種手段樹立個人崇拜，包括打造自己的金色雕像、禁止芭蕾和歌劇表演、禁止男性收聽車內電台廣播、禁止年輕男性留鬍子或長髮。一般多認為尼亞佐夫也是最嚴重違反人權的人。

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簡單來說，民主制度賦予個人更多機會，得以用心目中理想的方式來生活。

民主也與公民較繁榮的生活有關係。世界上最富裕的國家都傾向採行民主制，但究竟是民主帶來較佳的經濟發展，抑或是經濟發展促進了民主，則有待商榷。

A 法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka）的《審判》（The Trial ，於1925年出版）是關於一名男子因不明控罪而被捕的故事，此書批判極權與官僚相互結合的政治體系。

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B 阿道斯．赫胥黎（Aldous Huxley）的 《美麗新世界》（Brave New World ，於1932年出版）是一部反烏托邦小說，描繪未來由暴政管制的「世界國」是如何透過洗腦使人人順從當權者，並乖乖就範。

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C 喬治．歐威爾（George Orwell）的《一九八四》（1984，於1949年出版）描述一個虛構世界中的未來，政府透過無所不在的監控迫害任何行為中有個人主義思想者。

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A 上方是2016年全球各地人均國內生產毛額（GDP）以世界地圖來呈現的圖資，從中可見與下方2016年全球民主化程度地圖的重疊性非常高。下圖的民主化程度是以Polity IV資料庫的指數來計算：-10表示最不民主；+10表示最民主。有些人相信國內生產毛額與民主程度有正相關，理由是較富有國家有最好的條件維繫民主體制，另一些人則認為是因為有民主經濟才得以成長。

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B 位於剛果民主共和國戈巴多萊（Gbadolite）、曾是蒙博托奢華行宮的廢墟。蒙博托是腐敗獨裁者的典型：生前濫用國家資源致富，大多數國民卻要忍受赤貧的生活條件。

C 揮霍數百萬元興建的戈巴多萊宮殿和國際機場——在蒙博托1997年被迫逃離他的國家後，這兩處遭掠奪一空。廢棄的建築成為極權統治下肆意妄為的象徵。

話雖如此，幾位影響力十足的經濟學家，包括諾貝爾獎得主道格拉斯．諾斯（Douglas North）都認為國家經濟發展最主要的因素取決於政治體制。具體而言，制度較民主的國家和獨裁政體相比，經濟成長更為持續、穩定，而民主在多方面都有助於經濟的持續發展。

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嚴重的貪污舞弊往往損害經濟發展，而由於民主制會約束政治菁英的權力，因此可避免弊案發生。

腐敗的獨裁者恣意竊取國家財產，再據為己用的例子多不勝數。最惡名昭彰的，或許要屬前薩伊共和國（現在的剛果民主共和國）的軍事統治者蒙博托．塞塞．塞科（Mobutu Sese Seko）。此人私吞多達15億美元的國有財後，搭上協和號飛機到巴黎瘋狂購物，罔顧大多數薩伊人都生活在赤貧中。民主國家的制度能促進政治當責和透明度，遏止這種濫用權力的行徑。

在民主國家，法治以及對個人權利的保障都會確保財產權受到保護，不少人視之為經濟成長的決定性因素。財產權安全無虞就表示人民可以透過投資獲利，也能靠付出努力來賺取收入，並進一步鼓勵更多投資、促進競爭。此外，民主對個人權利的保障和資訊的自由流通也有助刺激創意和企業發展，帶動經濟蓬勃。簡單來說，資本主義在民主制度下最能夠生生不息，繼而促進經濟繁榮。

道格拉斯．諾斯（1920–2015）是美國經濟學家和制度經濟的先驅。他將經濟原理和定量方法應用在經濟史的研究上，藉以理解經濟和制度的變化走向，並因而獲得1993年諾貝爾經濟學獎。 蒙博托．塞塞．塞科（1930–97）是軍事獨裁者，從1965年至1997年任剛果民主共和國（但國號被蒙博托改為薩伊）總統。他受比利時軍隊支持發動政變上台。蒙博托是典型的獨裁者，樹立極為專制的統治和個人崇拜，並累積龐大的個人財富。

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公共財是個人可以消費的服務或財貨，且消費的同時不因此減少他人使用的機會，也不會將任何人排除在外。公共財惠及整個社會，而並非只針對個人。

阿馬蒂亞．森（生於1933年）是印度經濟學家和哲學家，現為哈佛大學托馬斯．W. 拉蒙特（Thomas W. Lamont）校級教授。由於在福利經濟領域有所貢獻，他贏得1998年諾貝爾經濟學獎。 海爾．塞拉西一世（14892–1975）是衣索比亞1930年至1974年的國王，以絕對權力治國，最後在1974年政變中遭到推翻。

除此以外，民主也確保政府會更有動機提供公共財，如國防和乾淨的空氣；將定義推及更廣的範圍，則還會包括教育和執法。此外，政府也較會實施能提升整體社會福祉的政策。要是做不到這一點，下次選舉就可能落敗。這也表示，民主國家通常比非民主國家有更高的公共財支出。

媒體和公民社會組織確保議題受到大眾關注，有助於促進政府當責。

到底是民主促進經濟成長，還是經濟成長帶來了民主？各方意見紛紜，但一般都同意民主可避免經濟發展的最壞情況。世界上最貧窮的那些國家，無一例外——均不是民主國家。

A 1973年，衣索比亞發生嚴重饑荒，國王海爾．塞拉西一世（Haile Selassie）卻試圖掩蓋事實，而不針對問題的採取對策。由於國家缺乏新聞自由，很多人因此不得而知這場慘絕人寰的饑荒情形。英國電視台的新聞主播喬納森．丁布林比（Jonathan Dimbleby）和他的團隊設法進入衣索比亞，製作了一齣名為《不為人知的饑荒》（The Unknown Famine）的紀錄片，將此事公諸於世，從衣索比亞乃至於世界各地的人才了解到真相。

新聞報導引起國內動亂和抗議，最後導致塞拉西一世政權垮台。不過到了1980年代，在另一個取代他的專制政權下，衣索比亞又再度發生饑荒。反觀已確立的民主國家都不曾經歷這類饑荒。

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B 1984年，衣索比亞因戰爭而糧食短缺，造成許多兒童挨餓受饑。約有100萬人死於這場饑荒，政府卻幾乎沒有應對措施。這樣的饑荒之所以不會出現在民主國家，其中一個原因是政治領導人有強烈動機去防止這類危機發生。

事實上，實行民主制的國家從來沒有發生過饑荒。這是諾貝爾經濟學獎得主阿馬蒂亞．森（Amartya Sen）從饑荒研究中得出的關鍵結論。森指出，饑荒通常發生於獨裁國家，例如1940年代受英國統治的孟加拉，或是1950年代的中國（由大躍進所致）。

另一個在獨裁政權下著名的饑荒案例是發生在衣索比亞，年代分別是國王海爾．塞拉西一世（Haile Selassie）掌權的1970年代，以及德爾格（Derg）政權的1980年代。這些饑荒是由於治理失敗導致食物分配嚴重不均，而非國內糧食不足的關係。在民主國家，政治領導人有強烈動機要杜絕此類危機，再加上有新聞自由，便能確保饑荒的情況不會出現。民主有幾個特徵有助於避免國家內部的衝突，同時使國內更和平、穩定。

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書籍介紹

本文摘錄自《洋蔥式閱讀！當代關鍵議題系列：票票等值合理嗎？民主選舉造就了社會對話還是內耗？參與公民社會必讀的民主基礎知識》，臉譜出版

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作者：尼赫爾．達桑迪（Niheer Dasandi）、馬修．泰勒（Matthew Taylor）

譯者：王湘俐

洋蔥式分層閱讀，按內容深淺階梯式排版——

依個人閱讀喜好，自由跳接、由簡至繁，秒懂當代不可不知的世界議題

本系列入圍英國圖書設計與製作獎（British Book Design & Production Awards）

大量近期時事、趨勢照片，搭配詳實解說，輔助讀者慎思明辨重要議題

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參與公民社會與政治思辨必懂的基礎知識：民主從哪裡來？現在出現了什麼問題？未來又將怎麼發展？

十九、二十世紀，英、美兩大強國崛起，將民主價值帶到世界上許多角落，

但在民主制度出現以前——或說在民主之外——世界上存在（過）哪些政體？

許多人耳熟能詳的君主制、貴族制，至今真的已經落伍、都該讓民主取而代之嗎？

這些政體跟民主制又有何差別？民主的概念最早由誰發明、發揚光大？

在運作上民主又有哪些核心要素與原則？

本書會引用此領域的重要學者賴瑞・戴蒙所提出

民主四大要素——

A公平競爭政治領導權；

B積極參與政府政策與公民社會；

C保障個人權利；

D法治

以向讀者細細闡釋「民主」的奧義。

素來為民主背書的歐美國家在本世紀初，面臨了二〇〇八年

震動全球的金融海嘯、恐怖分子形成社會暗流隱隱威脅著國內安全等挑戰，

這些挑戰甚至可能直接肇因於民主制中慢慢浮現、

卻長久未獲解決的沉痾，如全球化、貧富不均、

代議政治未有效反映民意等。近年來各地極右思想更乘勢崛起，

我們見證了二〇一六年老牌民主國家美國選出川普總統；

同年英國的全民公投決定脫歐；極權國家對言論、異議與個人自由的箝制益發嚴苛。

時至今日，有迫切重新檢討民主的必要：

究竟這種被大力標榜的政治制度是否真的百利無一害？

可能出現了怎樣的漏洞需要我們及時填補？



作者要帶讀者一起思考：

民粹主義會是民主的新面孔嗎？

民主僅是人民意志在政治中的展現嗎？背後是否牽涉更複雜的意識形態？

為什麼要捍衛民主？

民主真的完美無缺嗎？若否，有何漏洞或弱點？

此種政治制度能夠許社會怎樣的未來？

藉由概念的層層拆解、近期時勢與趨勢圖解，

以及新聞傳媒所捕捉的生動影像，

身兼政治學專家暨媒體撰稿人的作者詳盡爬梳了民主制度中

各項重要議題，更要帶領讀者一起思索

它是否仍是種可細水長流、對人人皆有益的政體。

最重要的是，今天的我們能做些什麼，

讓民主的運作更加完善、健全，替全體人類創造最多的福祉？

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰