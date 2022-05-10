【展覽】從東北邊境到異國邊緣，「非遊記」呈現泰國移工與現代台灣的交匯

台北當代藝術館（以下簡稱當代館）推出「非遊記」展覽，由國際展演經驗豐富的鍾適芳擔任策展人，召集台灣協同策展人廖雲章、張正、泰國協同策展人格拉西亞．卡威旺 （Gridthiya Gaweewong）、塔農．恰帕迪 （Thanom Chapakdee）、阿堤．穆桑 （Arthit Mulsarn）組成跨國策展團隊，歷經兩年的前期研究、紀錄、展演與策劃，擴延台灣及泰國之間歷史與族群的交流對話，是一場非官方版本的台灣與泰國紀行，將於5月10日至7月17日在當代館展出。

台灣與泰國的11組藝術家∕團隊

駱麗真館長於5月9日的記者會中提到，「非遊記」展覽透過來自台灣及泰國的11組藝術家/團隊，用他們的視角，深刻呈現台灣與東南亞的勞動文化在政治、經濟、社會、種族等議題下各種面向的寫照，為台灣開啟更多元的亞洲文化視野。

策展人鍾適芳表示，「非遊記」既不屬於寫意的行旅文類，也沒有浪漫的遊蹤剪影，是場跨時代、跨國界勞動者遷移軌跡的紀實。台灣引進外國移工至今已30年，來台泰國移工中又以來自泰國東北伊善（Isan）人居多，這區域的伊善人發展出摩蘭（Molam）歌謠記敘他們被隱蔽的歷史。這次展覽聚焦探討泰國東北民歌「摩蘭」與台灣原住民傳唱的「林班歌」，兩種歌謠文本相互參照，播放出兩條時空交錯與相接的音軌，導聆出在社會、文化、政治的變遷與國家發展政策下，散落邊陲勞動者們流離生命與生活面貌。

本次展覽呈獻來自台灣與泰國的11組藝術家∕團隊的展出陣容：阿迪薩．普帕 （Adisak Phupa）、導演阿比查邦．韋拉斯塔古 （Apichatpong Weerasethakul）、燦爛時光：東南亞主題書店、兩條人 & 高峰議程宣言（Collective of Seen Song Ton & Manifesto Agenda Summit）、施永德（DJ Hatfield）、迴谷 Huegu、張碩尹、大大樹音樂圖像、幽法（UFA）、你哥影視社（蘇育賢、廖修慧、田倧源），作品形式從歷史檔案、唱片錄音、空間重現，到聲景、影像等裝置，以兩條交錯、相續的軌路，交互敘述在國家發展政策下，弱勢群體的勞動型態與生活。在共有的時代背景映照下，摩蘭與林班歌揭露了冷戰意識形態對峙下，歌謠作為政治動員的工具，也紀實了城市邊陲勞動者的生存掙扎，以及國族認同建構下的失根與失語。

在展覽入口處敞開的是一條巨幅布幔，繪製一座山林草木豐盛的景象，似踏入林班工人勞動血汗的叢林、殖民經濟的砍伐場或冷戰下沒入叢林的隱居地，這場展覽就從這座藏納歷史回聲的山林入口揭開序幕。

Photo Credit：台北當代藝術館。 左起策展人鍾適芳、台北市文化基金會的副執行長鄭喻文、駱麗真館長、藝術家施永德、張正與廖雲章協同。

第一軌《我們可不是來玩的》，移工第一人稱自敘的系列創作

協同策展人廖雲章、張正兩位長期投入東南亞移民工議題的耕耘者，曾參與創辦東南亞移工在台發聲的重要媒體刊物《四方報》，以及經營東南亞主題書店《燦爛時光》。展覽空間分別營構象徵相遇與離別的候機室、移工交流據點—北車大廳「地板圖書館」，試圖再現過去三十年在台東南亞移工的生活紀實：移工的母語書信及畫作；東南亞語歌唱節目《唱四方》歡唱之外的勞動現場與心聲；「移民工文學獎」集冊移工以筆刻寫的生命；鼓吹移工閱讀權利的文化行動—「燦爛時光：東南亞主題書店」；以及失聯移工自述「為何逃、如何逃」的文字、畫作、影像創作。第一軌的系列創作分佈在三個展間當中，記錄了當代移工對台灣社會的觀察、對勞動的意見、對遠方家人的思念、對情感與生活的掙扎，他們以手邊有限的工具表述自我，並且告訴台灣：我在這裡，我有意見。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 移工交流據點—北車大廳「地板圖書館」再現。

第二軌《再等我三年》台泰勞動歌謠與社會政治共振下的聲軌

由策展人鍾適芳與泰國協同策展人格拉西亞．卡威旺 （Gridthiya Gaweewong）、塔農．恰帕迪 （Thanom Chapakdee）、阿堤．穆桑 （Arthit Mulsarn）共同提出《再等我三年》展覽主題，以泰國東北民歌「摩蘭」及台灣原住民的「林班歌」為本，將泰國和台灣藝術家的作品相映對照，迴盪出勞動遷徙與歌謠政治的敘事軸線。

大大樹音樂圖像展出的《流浪記》，以「流浪」作為展出的關鍵詞，也是當代原住民創作歌謠的關鍵詞，展間收錄1950至1990年代末，這五十年來台灣原住民勞動歷程與歌謠，每首歌承載大時代下政治思想控制的旋律。在展間廊道上則復刻一座象徵都市原住民休憩空間「久久酒一次」，還原由孫大川（Paelabang Danapan）、李謀幸、施金光三人曾共同建立《山海文化》的思想論辯基地。陳列的出版品、文件、文物及手稿，每一筆劃、所觸的一桌一物，都見證了那原權意識正興、思潮狂飆的年代。

協同策展人 阿堤．穆桑 （Arthit Mulsarn）從冷戰時空的視角切入，以《馬長角，柱開花——冷戰下的摩蘭》展示美援與泰國政府的東北發展政策下，推行經濟與硬體建設的開發，原本窮鄉僻壤的村落突然充斥長出犄角的馬兒–摩托車，和綻放花朵的柱子–電線桿，與此同時當地的摩蘭與外來文化交融出新世代的表演方式、音樂風格及內容，透過展覽現場的影像、聲音及文件，窺見摩蘭新時代的演進歷程。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 阿堤．穆桑 (Arthit Mulsarn)《馬長角，柱開花——冷戰下的摩蘭》

你哥影視社由蘇育賢、廖修慧、田倧源組成的影像團隊，展出錄像作品《多過必要》，記錄在台泰國東北青年工作之餘的各項娛樂生活側寫，試圖以影像與聲音裝置為媒介，重新思考台灣社會與移工之間的連結與隔閡。