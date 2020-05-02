《醫師的內心世界》：為什麼醫學生在臨床階段會失去同理心？

文：丹妮爾．歐芙莉（Danielle Ofri）

醫師的同理心如何影響病人健康

從未有人質問同理心對行醫是否重要，不過對於同理心（或缺乏同理心）是天性如此，還是於人生旅途上習得，卻備受爭議。顯然答案是兩者皆是，但要找出相對的比例，卻得仔細推敲。義大利一項實驗令人大開眼界，是播放影片，讓受試者看到影片中有一根針扎入某人的手。

研究人員假定可以記錄生理上的同理心反應。他們注意到受試者腦部有塊神經活動區域出現變化，且該區域與影片中手被針刺的部位有關聯。換句話說，如果你看到一根針刺入別人手部的虎口處，你也會覺得自己的虎口處刺痛，或者說，至少你大腦中代表手部虎口處的區域會有刺痛感。（這種情況只會出現在痛感；如果影片中是用棉花棒輕輕摩擦，受試者的神經活動區域就不會出現變化。）這構成了一種神經學版的感同身受。

在一開始的書面測試中，所有受試者在同理心量表分數都很高，沒出現明顯的種族差異。不過，白人受試者觀看影片時，只有看到白人的手被針刺，神經才出現反應，黑人受試者則是看到黑人的手被刺，才有反應。雖然受試者在書面測試中認為自己富含同理心，而且沒有種族偏見，不知為何，他們的頭腦或直覺背叛了他們；他們似乎只對和自己相像的手感覺到痛。

不過，該研究設計了特別測試：他們也放了一支影片，拍了一隻染成紫色的手。紫色有別於黑人及白人受試者手部的顏色，而且也應該是所有受試者以前沒看過的顏色。紫色的手被針刺入的時候，黑人和白人都出現反應。

這結果顯示人類確實有能力，或許天生就能對外表不同的人產生同理心。然而，在成長過程中，我們也會在無意識間，學著不要對特定類型的「他者」投以同理心。

為什麼醫學生在臨床階段會失去同理心？

同理心是先天遺傳還是後天習得，值此問題爭辯不休之際，直逼眼前而來的真相是：醫學生在習醫之路上，似乎不斷流失與生俱來的同理心，而且情況向來如此，聽來令人沮喪。我們的醫學訓練體制中，有什麼把醫學生上學第一天帶來的同理心抹除掉了！

為什麼醫學生在醫學院臨床階段會失去同理心？可能有許多原因。有些是因為學生被推入醫院火坑後，感到不適應、疲憊不堪，畢竟有別於前兩年有條有理、乾乾淨淨、一切都在掌控之中的教室生活。規劃得宜的進度、直截明瞭的課程、說一不二的考試，構築了學生的世界。儘管醫學知識強度令人難以招架（不分今昔，難度相仿），但醫學生至少料想得到會遇到什麼事，知道起床後的每時每刻大概如何。

星期三早上八點半到十點，病理學，主題為消化性潰瘍，二○三教室，歐布萊恩教授，《病理學》第二三七頁至第二五四頁，十二月十五日考試。

由講課、實驗室、教室、考試、教授打造而成的精密世界，就是個向光植物般的小宇宙，醫學生排排坐在熱情勃發的中心，每件事物的存在都有其意義，他們的醫學教育是整個醫療行業存在的意義。

不過，學生一進入病房，情勢不只是改觀，而是整個天翻地覆。從氣氛上來看，醫院世界與醫學院的講堂完全是兩顆行星。對菜鳥而言，醫院世界是十足的無政府狀態。有些狀態正是行醫的本質：人類與疾病才不會笨到要讓進度表、流程圖、教科書追著跑。

化療輸注計畫與電腦斷層掃描排程衝到，但支氣管鏡檢查一定要排在電腦斷層掃描之後，不過胸腔科醫師被叫去處理緊急狀況，支氣管鏡檢查得重新安排時間。芭拉迪太太突發高燒，所以得取消化療，鄰床的病人剛剛出現不尋常的皮疹，所以得移至隔離室，但急診室正在辦理住院，所以有五名新病人也同時要進病房，又沒隔離床可用。蘭利先生的家屬來了，得跟醫師談談，但西十五病房今天人手不足，所以兩名護理師得機動調配，而且如果輕型救護車申請表不馬上填好，甘柏森小姐出院又要延到隔天。北十七病房需要急救—都先別管了！

同理心會消失，第二個可能更重要的原因是醫學院的隱藏版課程表。在講堂傳授的、醫學院使命宣言裡體現的、引領學生進入醫學聖殿的院長與資深教師口中吟詠而出的，都是正式的課程內容，但是隱藏版或非正式的課程表，幾乎都是一出場就把正式版打得落花流水；醫學生前腳踏進臨床沙場，後腳就遭沙子掩埋。

住院醫師與實習醫師做的是醫界的粗重工作，任務很簡單，做完全部事情即可。臨床上的責任實際上是由他們擔負的（儘管最終的臨床與法律責任落在主治醫師肩上），不惜代價也要全部搞定。他們手中拿著待辦事項清單，白袍的口袋鼓了兩大球像儲藏櫃，集醫院所有實務於一身。雖然他們之中許多人還是對理論與疾病機轉保有興趣，一貫的對付方式還是實際一點，因為他們可不像電工、清潔工、治療師、醫事技術員、勤務員、營養師，甚至不像護理師與資深醫師，住院醫師與實習醫師的工作內容可沒有極限。

保持「臨床好奇心」

進入醫學院一個月後，有人領著我和其他同樣緊張的一年級生，進入史賓瑟（Frank Spencer）醫師的診間，學習如何訪談病人。史賓瑟醫師為心臟胸腔外科權威，是心臟繞道手術與修補出血動脈的先驅，在院內威震四方，凶煞威狠恍如德州般巨大，質問住院醫師與醫學生如何照護病人時，無人不為之哆嗦。我有次（幾年之後）看到他在併發症及死亡病例討論會（Morbidity and Mortality ，常簡稱為M&M）上，當著整個部門的面，斥責一名住院醫師。這類討論會一向讓人視為畏途，同僚必須坦承自己的過失與不良結果，並接受眾人檢討。一提到不符他標準的照護方式，他就會悠悠忽忽，以含糊的德州鼻音開炮：「如果你要這樣解決，何必動手術？把他拖出去，一槍斃了他就好了啊。」

但病人崇拜他。我不久就知道原因了。首先，他開鍘並不是要詆毀羞辱住院醫師（雖然有人真的這樣認為），他只是嚴格要求提供每一名病人萬無一失的照護，絕不可放過一點點小差池。病人很快就看進心底，深知史賓瑟醫師會捨身替他們浴血奮戰。但我們第一次在檢查室會面，他的教誨啟發了我另一種想法。

他一語不發，從檢查室一側拉來一只金屬矮凳到檢查檯旁，我們這群學生板直身子，貼在牆面，盯著他看。那只板凳已經旋調到最低，他坐上去時，頭差不多和檢查檯同高。此時他開口道：「無論什麼時候對病人說話，你的位子得和他們同高，或是更低，絕對不能高高在上，他們才是生病的人，他們才是主導訪談的人，不是你。」

以醫師同理心如何影響病人健康這點切入，來觀察明確指標，尚為新興領域，但是初步的研究結果值得一讀。例如，醫師若同理心得分更高，病人的膽固醇與血糖控制得較好。醫師更有同理心，病人似乎更會遵從醫囑。腫瘤科病人若遇到有同理心的醫師，生活品質更佳，憂鬱症狀較輕。甚至常見的感冒也可能出現差別，醫師愈有同理心，病人的感冒愈不嚴重，也較快痊癒。

其中有項大規模的研究，請兩百四十二位醫師與兩萬多名糖尿病人參與，受試病人的葡萄糖濃度波動為最嚴重的一群，其高血糖症與低血糖症恐致住院或昏迷。受試醫師皆填答傑佛遜同理心量表，依得分拆成高、中、低三組。同理心得分高的醫師，他們的病人產生嚴重糖尿病併發症的機率，比同理心得分低的醫師低了百分之四十。 這成效媲美最密集的糖尿病藥物治療方式，不過，要知道密集的藥物治療可是會引發強烈的副作用。（目前為止，接受高度同理心醫師治療的病人，尚未出現任何「不良醫療結果」的紀錄。）

結果產生變化的原因仍不明，不知道是醫師比較用心聆聽，能找出其他醫師遺漏的關鍵致病因，還是病人覺得較有安全感，也較有能力履行治療方式。這些特定的病因學難以釐清，但或許也沒必要簡化。奧斯勒爵士除了是病理科醫師，也是內科醫師，所以他不僅面對許多死去的病人，也收治許多活著的病人。他有句經典名言（可能是重申希波克拉底的理念）：「知道哪種病人生病，遠比知道病人生了哪種病，重要多了。」對我而言，這就是絕佳的同理心操作型定義。

書籍介紹

本文摘錄自《醫師的內心世界：情緒如何影響行醫》，天下文化出版

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作者：丹妮爾．歐芙莉（Danielle Ofri）

譯者：李穎琦

正視醫師的同理心、恐懼、悲傷、羞愧、

理想破滅、醫療訴訟糾葛……

對行醫之路的影響與衝擊！

行醫最基本的恐懼就是：我們會害死誰、我們會明顯傷害誰的身體。—— 第三章〈六神無主〉

一般人印象中，醫師都很客觀理性，總是能輕易抽離情感。

不過，醫師經常處在勞心勞力、面對他人生死交關的場合，

難免會有焦躁、沮喪、氣憤、悲痛、或喜悅、得意的時刻，

這些情緒反應，其實深深影響醫療照護的方式和品質。

許多書籍描寫了醫師如何思考、如何執行醫術，

卻很少討論醫師的情緒和情感層面。

歐芙莉醫師於《醫師的內心世界》書中，

深刻剖析了醫師深藏於心的情緒反應，

直搗醫療領域很少人探知的核心課題。

歐芙莉醫師素以細膩觀察著稱，

她講述了醫師如何在起起伏伏的行醫生活中安身立命，

以及有時如何情緒潰堤……

她據實描述差點害死病人的事故，說起難以啟齒的羞愧，

也坦然表示自己無時無刻不害怕重蹈覆轍。

篇篇故事在在證明了無可否認的事實：

醫師的情緒對於照顧病人的方式，當然有直接而巨大的影響。

如果臨床醫療人員與病人，皆能瞭解醫師的內心世界，

採取適切的因應措施，當能提升醫療照護品質，讓病人受益。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航