《現在開始美好》：人與人的關係都必須經營，血脈相連的親子也不例外

文：李佳蓉

給孩子想回家的理由

有位在銀行工作的親戚，把兒子栽培得很出色，本以為自己退休後可以靠兒子安養晚年。有一次遇到他，想起很久沒看到他兒子了，就問起對方的近況。

沒想到他卻皺起眉頭，嘆了口氣：「其實，我也好幾年沒見到他了。」

追問之下才知道，幾年前，父子因為細故發生衝突，兒子拂袖而去，從此失聯，連過年也不回來。

我問他打算怎麼處理這件事，他兩手一攤：「我也不知道該怎麼辦？」對他來說，這個兒子等於丟掉了。

子女離巢，各組家庭，是為人父母必經之路。然而，若是子女從此漸行漸遠，甚至變成陌生人，就很令人感傷了。

孩子跟自己疏遠，大多數父母都會難以接受，他們沒想到的是，人與人的關係都必須經營，即使是血脈相連的親子，也不例外。

不討錢，不討拍

我有兩個兒子，大兒子結婚搬出去後，因為家裡還有個小兒子，所以不覺得有什麼變化。直到小兒子也成家獨立了，家裡突然變得空蕩蕩的，只有我和先生大眼瞪小眼，這才感到有些失落。

所幸這樣的空巢期沒有持續太久，一方面是我還在職場上，而且兩個兒子都是我的同事，因為工作，仍然有很多互動的機會；另一方面，就是我設置了家庭日的機制，每個星期天他們都必須帶著媳婦、孫子回來，因此，我們現在雖然是三個家庭，還是很緊密地聯繫在一起。

家庭日就是給孩子必須回來的理由。常有父母跟我抱怨孩子不願意回家，根據我的觀察，通常有幾個原因：其一，就是父母對孩子有所企求，可能是討錢，也可能是討拍，讓孩子感受到很大的壓力；其二，就是缺乏讓孩子想回去的理由。

如果是第一種狀況，父母親必須調整心態，把養育子女當作人生的義務，而非投資，不要想從孩子身上獲得回報，他才不會視回家為畏途。

至於第二種狀況，孩子不是不願意回家，就是少了強烈的動機，因此這週回去也行，下週回去也行，一週拖過一週。這時候父母就要刻意找個理由，比方說，學了新菜需要有人給意見，或是想買手機需要建議，讓孩子把「回家」這件事排入當週的待辦事項中。

很多人都有「貴遠鄙近」的毛病，對不熟的人很恭敬，對親近的人卻輕慢，特別是子女有父母的愛當靠山，更容易不把承諾放在心上，明明說好要回去，臨時有事就取消了，因此父母更需要用策略來達成目標。

盡早跨出和解的第一步

孩子跟父母疏遠的另一個原因，就是發生衝突後沒有盡早化解。

我跟兩個兒子都是同事，互動機會多，難免衝突，而且人愈是親近，爭執起來愈不客氣。不過每天晚上，我都會給自己一段自省的時間，如果白天跟兒子發生衝突，而我認為自己有錯，就會發簡訊向他道歉，通常兒子也會給我正面的回應。

大兒子是個非常敏感的人，有一陣子，他跟我開會時，經常講到一半就丟下一句話：「既然妳不相信我，我就不講了。」然後，奪門而出。

後來，我們針對這件事坐下來懇談，原來我在聽他講話時，臉會不自覺地垮下來，兒子卻解讀成我懷疑他所講的內容，因而感到不太舒服。我跟他解釋，當我在思考時，表情會比較嚴肅，絕對不是在懷疑他。

溝通之後，我們再開會時，我就會注意自己的表情，而他即使看到我垮著臉，也會耐著性子把話講完。

有衝突或不愉快，一定要盡早處理，時間拖得愈長，愈難跨出和解的第一步。我那位親戚沒有及早跟兒子修補裂痕，一拖好幾年，如今要挽回父子關係，難度變得很高。

當子女之間有衝突時，父母也應該主動介入處理，否則手足感情惡化，也會影響整個家的凝聚力。

某一次家庭日，二兒子帶回兩盒朋友店裡做的馬卡龍，想聽聽哥哥的品嘗意見。平時，我規定家庭日不准滑手機，那天因為大兒子要找資料，所以破例，他的注意力全在手機螢幕上，弟弟給他的馬卡龍就隨手放在一邊，看都沒看一眼。二兒子覺得受傷，就不和哥哥講話了。

這一幕，我在現場全看到了。當晚，我立刻寫簡訊給大兒子，發現他完全沒意識到這件事。我告訴他，弟弟滿心期待他的回應，他不應該是這種態度，我要他跟弟弟道歉。下一次家庭日時，我就做球給大兒子，讓他對那個馬卡龍誇獎幾句，那次不快也就煙消雲散了。

親人衝突的導火線經常都是小事，但是爆發了就要趕緊滅火，否則心結可能愈來愈深，最後成為整個家的不定時炸彈。

婆媳關係好，大家都開心

隨著孩子自組家庭，新的家庭關係就是跟他們的另一半相處。我的兩個孩子都是男生，也都娶了太太，我自然得學習如何當一個婆婆。

有一次，我和一位久違的朋友見面，她開口就說要請教我婆媳相處之道，然後對媳婦數落個不停，整整半小時，沒有一句好話。

我忍不住問她：「在妳眼中，妳媳婦就沒半點優點？」

她回我：「沒有。」

我再問：「那妳兒子為什麼會娶她？」

她兩手一攤：「他就被騙啊！」

從她的回應不難理解，她們的婆媳關係不好，因為是她自己把媳婦往外推。

有些父母太愛自己的兒子，兒子娶了媳婦，便覺得自己被取代了，因此看對方處處不順眼。其實，換個角度來看，媳婦是兒子選擇的人生伴侶，妳跟她打好關係，只會讓兒子感激妳，母子關係更好。

想通了這一點就會知道，公婆對媳婦好，大家都開心，才是最聰明的做法。

在家族成員中，媳婦算是「親密的陌生人」，彼此並無血緣，過去也沒有共同的生命歷程，是因為婚姻而不得不在一起，所以更需要用心經營彼此的關係。

兩位媳婦的原生家庭背景不同，個性、金錢觀都不一樣，然而我一視同仁。只要是媳婦送的東西，我一定會在她們面前穿戴使用，讓她們知道，我很在乎她們的心意。

善用讚美，也是讓婆媳感情加溫的技巧。

我通常會請媳婦幫我做點小事，然後藉機會肯定她們。兩個媳婦個性不同，稱讚的方式也要因人而異，直接對大媳婦表示感謝，她就會非常開心；至於二媳婦，透過二兒子轉達，比當面誇獎她，效果更好。

總之，婆媳關係好，母子的關係才會好，家庭圓滿了，才能完成傳承使命，讓這一生了無遺憾。

經營自己最重要

我們期望兩代之間情感親密，除了經營親子關係，我覺得最重要的，還是經營自己。如果50+的我們能獨立自處、享受生活，不倚賴孩子來獲得快樂，孩子和我們相處就沒有壓力；如果我們擁有成熟的精神內涵，孩子就會主動親近你，尋求你的鼓勵和智慧。

我的母親堅韌樂觀，影響我很深，不過她忙於自己的生活，我想見她得預約時間，而且她不保證履約。這也是我的人生目標，擁有豐富的生活與獨立的自我，當孩子來找我（當然，他也得預約），我們開心相聚，當孩子投入他的事業，我也享受自己的世界。

這樣的道理，我相信，適用於所有關係。

書籍介紹

本文摘錄自《現在開始美好》，天下文化出版

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作者：李佳蓉

自在快意的退休生活，是每個人的夢想，但若等到屆齡退休才開始規劃，為時已晚。

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航