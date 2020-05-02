《改變你的心智》：麥可波倫的文筆極好，想知道他究竟嗑了啥藥，一定要讀讀這本書

文：Gene

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱「武漢肺炎」）的疫情從中國湖北擴散至全世界，在歐美引發更嚴重的疫情，導致多國封城封國。一張社交媒體廣為流傳的照片中，荷蘭阿宅們在居家防疫前，排隊購買大麻。姑且不論這照片是真是假，都不禁讓人好奇：啥時候大麻成了不可或缺的民生物品了？

柯林頓競選美國總統時，被質疑留學英國牛津大學期間曾吸食大麻，但他很賤地公開說「我曾嘗試過一兩次（大麻），但當時我可能沒有吸進肺裡，後來我沒有再吸食過。」如果場景搬到現在，美國社會對大麻的態度已經愈來愈包容，好幾個州開放娛樂用大麻合法化，即使他承認吸過大麻，也不見得會影響選情多少吧。

我在美國留學時，聽說大學阿宅吸大麻胡搞瞎搞的狀況比比皆是，早已習以為常。我還有博士班同學說，他們用大麻做成所謂的「綠色」糕點開趴，是公開的秘密，有次室友從家裡回到宿舍，以為前一晚開完趴剩下的蛋糕是貼心為她準備的早餐，全吃光了去見論文指導教授，一路嗨到教授受不了把她趕回家。

我有親人在去柬埔寨吳哥遺址旅遊時，去吃了「快樂比薩」（Happy Pizza）。我原本也有去那家餐廳，是英文旅遊書介紹的，還說一定要點快樂比薩，只是我不想像其他桌的白人阿宅出了國還只能吃西方食物，所以沒點；但那位親人和朋友嗑掉了一整個快樂比薩，然後去按摩，原本沒有特別感覺，按摩到一半，大麻開始發揮作用。她們在按摩店裡嗨翻天，飛機也搭不成，多滯留了好幾天。

事後，她們才知道原來那個快樂比薩是十人份，她們一人吃了五人份，結果留下不算小的後遺症，有好一陣子接收到刺激的畫面或強勁的音樂，就會出現各種幻覺，看來腦子真的嗑壞了。不過她還是一直跟我說，那體驗真的很特別，有機會要試試⋯⋯

說真的，我不是不想試試，只是還未找到合法的方式，畢竟我也沒去過荷蘭。荷蘭對這些致幻藥物，是有名的開放。我有朋友說他朋友去荷蘭時，和朋友一起試了致幻蘑菇，吃下去後等了一陣沒感覺，想說是不是上當受騙了，兩人就去逛大街。沒想到走在路上就嗨了，都看到自己的腳變成了黃金，而對方的也是，就想去買鋸子把腳鋸下來賣錢。要不是語言不通搞半天沒買成鋸子，要不然兩人就⋯⋯所以朋友奉勸我們，要玩蘑菇也要有人清醒地在場⋯⋯

在這裡大剌剌地談大麻或致幻蘑菇可能讓不少朋友不舒服，畢竟大麻和迷幻藥在一般台灣民眾心目中，是不折不扣的毒品。大麻在法律上是二級毒品，與安非他命同等級，不管運輸或販賣大麻都會被嚴厲處罰，有些藝人也因為被發現吸食大麻而身敗名裂。可是在政壇上，綠黨就主張推動醫療用大麻合法化，在政府公共政策上、媒體或醫療論壇上公開討論。目前已把醫療用大麻合法化的亞洲國家有泰國及韓國。

好了，既然大麻也好，致幻蘑菇也好，都是不合法的毒品，為何我要在此侃侃而談？是有多想嗑藥啊？其實，是因為要談這本重口味的好書《改變你的心智：用啟靈藥物新科學探索意識運作、治療上癮及憂鬱、面對死亡與看見超脫》（How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence）。

《改變你的心智》作者麥可．波倫（Michael Pollan）是我最喜歡的作家之一，他的《雜食者的兩難：速食、有機和野生食物的自然史》（The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals）和《烹：火、水、風、土，開啟千百年手工美味的祕鑰》（Cooked: A Natural History of Transformation）都是不可多得的好書！我原本以為他是對飲食文化有興趣，沒想到他吃下肚的東西還不只是食物而已⋯⋯口味頗重⋯⋯但想想他是美國加州大學柏克萊分校的新聞學教授，而柏克萊是全美最自由開放、最具反判精神的城市之一，也是嬉皮文化的聖地之一，就覺得好像頗為理所當然了。

如同麥可．波倫其他好書一貫的作法，他不僅耙梳許多和迷幻藥有關的科學研究和歷史，還親自嗑了藥！所以這本《改變你的心智》有很強的個人探索和冒險的精神。他親身冒死嘗試了三種迷幻藥，一種比一種強勁。當然，他的腦袋沒壞掉，否則也寫不出這麼有條理的好書！他在書中，把所謂的迷幻藥稱作「啟靈藥」（psychedelics），以下都以啟靈藥統稱會改變你的心智的化合物。

麥可．波倫主張，適當劑量的啟靈藥能夠改善情緒、提高認知功能，也讓臨終或癌末患者不再恐懼死亡。然而，社會大眾對啟靈藥有極深的誤解，認定它們是會讓人心智崩壞的成癮物質，應該嚴厲禁止使用！麥可．波倫帶我們到各大校園和研究機構裡探索啟靈藥的發明發現，以及後續的研究，還有名校校園中令人瞠目結舌的瘋狂教授等等，如何開發啟靈藥的潛力，以及後來又怎麼被汙名化，再到近來神經科學家如何用它們來研究人類的大腦等等。

俗稱迷幻藥的啟靈藥難道真的不會危害人心？在回答這問題前，我們必須認知，不管什麼物質，超過了合適的劑量都有害。適當的劑量是藥物，過量就是毒物！這世界上絕對沒有百分之百安全的物質，即使是水，在人脫水後快速攝取，也會讓人水中毒而爆血球！更甭提禁也禁不了的有害「一氧化二氫」，有興趣就自己查找去吧。另外，也沒有絕對的毒素存在，只要劑量在安全標準以下，就是無害甚至有益的，千萬別追求什麼在食物中零檢出這種蠢事。如果要零檢出任何我們以為有害的物質，就只有絕食餓死一途！

回到啟靈藥的問題，關鍵在於劑量！以及使用的方式！麥可．波倫不僅走訪科學家，也訪問了不少啟靈人物，觀察到一些有趣的現象。他發現，使用了適當劑量的啟靈藥，能改變人們觀看世界的眼光，並且觸及內心深處的記憶。同時他也發現那些的改變是持久的，只要身心健康且心態正確，就不會像吸食成癮性毒品那樣會愈來愈慾求不滿。這也是為何啟靈藥會常用在一些宗教儀式上，美國法院就判一個教派「UDV」可以合法使用啟靈藥「死藤水」。

可惜的是，迄今為止的啟靈藥科學研究仍有限，因為它們被汙名化後，難以取得足夠的研究經費。《改變你的心智》提到兩位驚世駭俗的哈佛大學教授，在哈佛校園進行了一系列研究後，因為踩到太多紅線而被掃地出門，然後展開魔幻式的傳奇旅程；另外，啟靈藥的研究還有一難處，就是服用者的行為改變太過明顯甚至誇張到連門外漢都能看出，無法進行嚴謹的雙盲實驗。

麥可．波倫為了繼續探究啟靈藥的神奇效果，他尋求「地下啟靈界」的三位奇人異士的啟靈指導下，嗑了三種啟靈藥，然後很宅地一邊嗨一邊用筆電作記錄。首先，他去了美國某山區找了一位六十多歲的隱士，在他的監督下嗑了迷幻藥LSD。LSD是最有名的迷幻藥，披頭四還為它寫了首無厘頭的歌〈Lucy in the Sky with Diamonds〉：

第二次是從一位靈修女士那吃了致幻蘑菇，體驗「裸蓋菇鹼」（Psilocin）的威力，但因為蘑菇太大朵又乾澀，他還配了巧克力一起嗑下去；第三次是吸食一種從沙漠蟾蜍的毒液中提煉的致幻劑「5-甲氧基二甲基色胺」（5-MeO-DMT）。那種沙漠蟾蜍毒液是劇毒，但結晶後就無毒了，把結晶汽化吸下去。

簡單說，從以上三次體驗中，他從LSD感受到強烈的愛意，從迷幻蘑菇中見到好幾位死去的親人，從蟾蜍的毒液中感受到自我的消融和宇宙萬物融為一體！麥可．波倫的文筆極好，要知道他究竟體驗到了啥，一定要讀讀《改變你的心智》。因為我沒嗑過藥，只能說最接近的經驗只有喝酒喝到茫還有發高燒到出現幻覺，但可能相差甚遠。

其實，啟靈藥讓自我消融，和萬事萬物融為一體的感覺，並非啟靈藥才能辦到。佛教強調的「無我」，並非只是一種哲學概念而已，而是高僧大德在修行中實際感受到的，這也是為何只讀佛學理論的人大多淪為純嘴炮。所以要改變你的心智，絕對不用單單靠藥物，禪修也可以。純粹靠使用藥物產生類似宗教的神秘體驗可能是危險的，雖然效果立竿見影，但因為啟靈藥的藥效會隨著服用次數而降低，而更大的劑量有害身心！

那為何啟靈藥和禪修能夠讓人產生自我消融的感覺？神經科學的研究大致上發現，那是因為產生「自我」的幻覺的大腦「預設模式網路」（Default Mode Network）被關掉了！另外，啟靈藥也讓大腦的各個網路之間的交流更密切和頻繁，產生許多從所未有的感覺感受，並且調動出深藏已久的回憶。就純科學研究而言，啟靈藥有助我們更加瞭解大腦。

或許對很多人來說，並不需要那樣子自我消融的宗教式體驗，但近年的研究也發現，適當劑量的啟靈藥能夠協助戒菸戒酒，因為試過了啟靈藥，菸酒帶來的快感就變得毫無意義。啟靈藥對改善憂鬱症也可能有顯著效果，讓瀕死的人們不再害怕死亡，還能讓人腦因為不再墨守成規而產生新創意！當然，那樣子的宗教式體驗對一些人產生的人生意義，就是如人飲水、冷暖自知的！

最後來個免責聲明，以上都是科學性的討論，沒有要推廣任何藥物之意，並且麥可．波倫試過的三種啟靈藥，在大部分國家都是嚴禁的毒品，千萬不可以身試法！真的好奇的話，讀讀《改變你的心智》會是最安全可靠的方式！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰