六個角度分析捷克參議長柯佳洛之死，跟中國威脅有關嗎？

前陣子有人請我談談捷克已故參議長柯佳洛(Jaroslav Kubera)及中國駐捷克大使館威脅信一案,我因為感到猶豫,所以一直避談。

我猶豫的點很簡單,因為我沒有足夠證據。這件事如果為真,可是一件外交大醜聞,甚至有刑責問題(視真實情況為何)。但查證這案子有很高難度,尤其對外人而言,因為相關事證人證都在捷克,一些曝光的第一手報導都是捷克文。

我並不諳捷克文,故只能依賴翻譯的英文(第二手)甚至中文(第三手)報導來釐清事實,這在資訊的查證上有很大的風險。

儘管如此,我想還是可以試著在「不談案情實質內容」的前提下,談談分析本案的外交眉角。

第一,根據目前已曝光的信函影本來看,這封信的真實性頗高。當然我們無法排除我們看到的這封信內容造假的可能性,但信應該是存在的。理由是柯佳洛參議長遺孀在電視訪問時,也的確提到了這封信。

第二,這封信跟柯佳洛的猝死,兩者的關係為何?

這是本案的關鍵核心,也是台灣新聞在處理這則新聞時似乎有意無意地不去碰觸的環節。

我的看法是,在這封信確實存在的前提下,而柯佳洛參議長也因為看到了這封信而導致情緒起伏或甚至影響生理健康,但法律上而言很難證明兩者有因果關係。

「氣死」或「憂鬱而死」並不構成謀殺要件或過失致死等法律要件。除非,有其他證據證明,中國除了這封信之外,還做了其他具體事項危害到柯佳洛參議長的人身安危。

這樣說並非要替中國大使館開罪,而是在法律上就事論事。中國駐捷克大使館的確做了一件令人討厭,甚至可以說很不上道的事情,但對於柯佳洛參議長不幸過世,我們只能表達遺憾及悼念。柯佳洛參議長生前應該承受極大壓力,這點應該毋庸置疑。

第三,我們看到的這封信,本身還是存在若干不合理的地方。

例如,它並不是外交信函或外交節略(diplomatic note)的形式。在有邦交的情形之下,大使館通常是以外交節略的形式來致函給駐在國的總統、部長、議員等政要。外交節略屬於正式的外交文書,有國際通用的格式,例如:

開頭:The [name of sending state's] Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honor to invite their attention to the following matter. (中文翻譯:大使館向外交部致意,並就某事表達意見。)

結尾:The Embassy avails itself of this opportunity of assuring the Ministry of its highest consideration (中文翻譯:類似順頌時祺之意)