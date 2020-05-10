六個角度分析捷克參議長柯佳洛之死，跟中國威脅有關嗎？

前陣子有人請我談談捷克已故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）及中國駐捷克大使館威脅信一案，我因為感到猶豫，所以一直避談。

我猶豫的點很簡單，因為我沒有足夠證據。這件事如果為真，可是一件外交大醜聞，甚至有刑責問題（視真實情況為何）。但查證這案子有很高難度，尤其對外人而言，因為相關事證人證都在捷克，一些曝光的第一手報導都是捷克文。

我並不諳捷克文，故只能依賴翻譯的英文（第二手）甚至中文（第三手）報導來釐清事實，這在資訊的查證上有很大的風險。

儘管如此，我想還是可以試著在「不談案情實質內容」的前提下，談談分析本案的外交眉角。

第一，根據目前已曝光的信函影本來看，這封信的真實性頗高。當然我們無法排除我們看到的這封信內容造假的可能性，但信應該是存在的。理由是柯佳洛參議長遺孀在電視訪問時，也的確提到了這封信。

第二，這封信跟柯佳洛的猝死，兩者的關係為何？

這是本案的關鍵核心，也是台灣新聞在處理這則新聞時似乎有意無意地不去碰觸的環節。

我的看法是，在這封信確實存在的前提下，而柯佳洛參議長也因為看到了這封信而導致情緒起伏或甚至影響生理健康，但法律上而言很難證明兩者有因果關係。

「氣死」或「憂鬱而死」並不構成謀殺要件或過失致死等法律要件。除非，有其他證據證明，中國除了這封信之外，還做了其他具體事項危害到柯佳洛參議長的人身安危。

這樣說並非要替中國大使館開罪，而是在法律上就事論事。中國駐捷克大使館的確做了一件令人討厭，甚至可以說很不上道的事情，但對於柯佳洛參議長不幸過世，我們只能表達遺憾及悼念。柯佳洛參議長生前應該承受極大壓力，這點應該毋庸置疑。

Photo Credit: 捷克代表處國慶影片 截圖

第三，我們看到的這封信，本身還是存在若干不合理的地方。

例如，它並不是外交信函或外交節略（diplomatic note）的形式。在有邦交的情形之下，大使館通常是以外交節略的形式來致函給駐在國的總統、部長、議員等政要。外交節略屬於正式的外交文書，有國際通用的格式，例如：

開頭：The [name of sending state's] Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honor to invite their attention to the following matter. （中文翻譯：大使館向外交部致意，並就某事表達意見。） 結尾：The Embassy avails itself of this opportunity of assuring the Ministry of its highest consideration （中文翻譯：類似順頌時祺之意）

在已經曝光的這封信，非常詭異地用條列式列出九點，但沒有任何一般來說在外交信函或外交文書所見到的稱謂或外交敬語。坦白說，信件看起來有點像是中國大使館內部的工作文件草稿，通常這類文件在送出去之前會加上收件者及交敬語等文字，以讓外交文書格式完備。但已經曝光的這封信上並沒有這些資訊。

但這封信的確有官戳（Seal），上頭也載有中國駐捷克大使館章印。

值得注意的是，曝光的這封信看起來，並不是給柯佳洛參議長，而是給捷克總統府。根據網路報導，還有另一封信是來自捷克總統府。

在此我們釐清一下這兩封信。

第一封是中國駐捷克大使館致函捷克總統府，而這封信以某種形式交到已故參議長手中。這封信的影本後來曝光。

第二封信似乎是捷克總統（府）給已故參議長，而這封信尚未曝光，內容未知。

請注意，以上都是根據網路報導得知，消息真確性有待查證。

如果柯佳洛參議長真的因為看到這兩封信函而抑鬱而終，那到底「兇手」（當然，這個用法非常不精準）是中國駐捷克大使館？亦或捷克總統？

第四，在已曝光的這封信內文中，中國大使館混合使用了「一中政策」（One China Policy）（信中第一點，第三點，第四點及第九點）及「一中原則」（One China Principle）（信中第五點）。

簡略地說，歐盟國家承認「一中政策」（One China Policy），也就是「中國只有一個」及「中華人民共和國是代表中國的唯一合法的政府」。在此前提之下，歐盟與台灣進行各種經貿及文化等合作交流。

跟「一中政策」（One China Policy）不同的是，中國對其他國家堅持主張「一個中國原則」，具體論述包括三段論：「中國只有一個」；「中華人民共和國是代表中國的唯一合法的政府」；「台灣是中華人民共和國領土不可分的一部分」。

通常中國駐外使領館慣用的是「一中原則」（One China Principle），但歐美國家用的是「一中政策」（One China Policy）。在這封信中，多次提到One China Policy，似乎有點不合常理。雖說中國外交部三不五時會偷渡互換這兩個詞，但不免讓人對這封信的真實程度，多了一層懷疑。

第五，也是我到目前還無法想透的是，這麼離奇的案子，似乎沒看到西方主流媒體報導。路透社有兩篇相關報導（另一則），但包括紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報、英國金融時報甚至BBC或CNN等，相關報導似乎都付之闕如。我的猜測之一，是這些媒體還在試圖搜尋具體事證，所以先按兵不動。

第六，以我自己的外交經驗觀之，這封信的威嚇內容坦白說並不令人意外，甚至只能稱作是中國外交部對外交涉的模板信函罷了，並無特殊新意。

中國駐外使館這類的威嚇信函模式已有多年，我過去外交工作期間也看過許多次。例如我派駐在洛杉磯辦事處時，中國駐洛杉磯總領事館也常用類此言論恐嚇台灣這邊的州長及議員邀訪工作，我們早已習以為常。

以上分析，提供讓大家參考。我對於中國外交部的蠻橫及不知變通非常不滿，本案我個人相信有其可信度，但似乎有諸多環節尚待釐清，也希望案情能早日水落石出。

本文最後感謝柯佳洛參議長對台灣的支持，您的情意我們永懷在心。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航