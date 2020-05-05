《掙扎的帝國》：「氣候」並不能解釋元朝的興起或是明朝的覆亡，但對農業帶來的壓力不能小覷

文：卜正民（Timothy Brook）

結語

成吉思汗的雄心壯志是要征服世界。他的孫子忽必烈則訂立了一個比較保守的目標，即統治整個東亞。儘管這對祖孫的宏圖大業，最後都未能完全實現，他們卻都各自能號令一個幅員遠超過蒙古原來家園的世界大帝國。成吉思汗的世界帝國無止盡的繼續向前擴張，連串地消滅或吸納它所征服的較小國家。忽必烈則對於其堂兄弟在他祖父開創的帝國西端，那較為貧瘠的地方頻頻叫陣無動於衷，並且讓這些地方逐漸脫離他的直接掌控，改而將他的資源投入到無窮饒富的東方征服事業上去：這包括了南宋，以及其後的高麗、越南，還有未能成功得手的日本。忽必烈並不是將中國吸納進蒙古版圖，而是率領蒙古人進入中國，在從西元前二二一年開始的長串帝王譜系當中占有一席之地。他開創的政體不只是一連串部族的聯盟，它將是一個朝代。

蒙古帝國的思考邏輯是政治性的：擴張統治疆域是為了統治者的榮耀。而它除了讓其部眾維持溫飽之外，並沒有連貫一致的經濟思維。一個世界性的大帝國會運用其軍事力量，在其開創的「世界」裡收集貢物錢財，但是它不是為了確保稅收而存在的。元朝則不一樣——因為它統治的疆域，是一個農耕國度。讓元朝保持生機的，是其採行的混合財政制度，它同時採用游牧民族的貢物習俗，以及農業國家的徵稅傳統。事實上，要是蒙古皇室能夠發展出一套更加穩定的帝位傳承制度，元朝的國祚也許會比其享國一個世紀還要長。

明朝是在環境因素轉為溫和有利的情況之下興起的。這個新興的王朝除了繼承元代原來那一套主張疆域大一統的政治體制之外，排斥與前朝有關的一切事物。明朝繼續維持一個寰宇帝國的外表，由一個必要但未必完全符合實情的朝貢體系做背後的支撐力量。明朝靠著回到蒙古人入侵之前的疆域，並且藉由鄙視關外草原，認為那些地方是在傳統習俗與利益上和中國基本相異之地，明朝因此而放棄了原先那種世界性帝國的姿態。不過，它也並未形成一個「世界經濟體」。明朝的區域經濟當然相互聯繫、發生互動作用，而且在十六世紀內部貿易擴張時，這樣的趨勢更是逐漸顯著，但是地形和距離帶來的天然障礙，使得這些地區要不是同屬於一個國家，就將會分崩離析、互不相連了。來自政治中心施加的行政手腕力道，給予明朝內部統合的架構。這就是為什麼明朝較被人們認定為一個國家經濟體，甚於世界經濟的原因。

促使元代朝帝國發展、明代告別帝國路線的動力，和這兩個朝代各自根植於游牧和農耕的獨特傳統有部分關係，但是這也和一個更寬闊的世界發生的各種變動有著更大、更密切的關係。在十三世紀後期和十四世紀，一個大陸的世界經濟體帶領著元朝西向發展，穿越中亞大草原，來到波斯和歐洲。在十六和十七世紀，一個以南中國海為中心的海上世界經濟體系，將明朝和吞吐印度洋、橫跨太平洋貿易貨流的系統連結在一起。前述這些不同的世界，以不同的方式和中國建立起密切的關係。

這個轉變發生在氣候變遷的大脈絡之下，而這個脈絡是元、明兩代和全世界其他各地所共同經歷的。氣候本身並不能解釋元朝的興起或是明朝的覆亡，更別提能夠解釋發生在一個朝代的建立與另一個朝代滅亡之間的所有事情了。但是，如果沒有將氣候對社會和國家、特別是國家所仰賴的經濟基礎——農業——帶來的壓力考慮在內，就無法完全了解這四個世紀的歷史。不過，元、明兩代的農民並非一直都是異常氣候的受害者。在十三世紀的時候，關於如何在乾燥的北方草原和亞熱帶的南方這樣迥然不同的環境下生產糧食作物，他們已經累積下大量極為詳盡的知識。透過實地操作和調適，中國的農業知識已經達成對於地理環境變化的高度忍受能力——不但是在南北之間，也能在這一省與下一省之間的差異，甚至是一個縣與另一個縣之間進行調適。人人都明白：你能在一個地方栽種作物，不表示你在其他地方也能同樣栽種。

中國農業具備容忍地域差異，甚至在差異的條件下還能使作物豐收的本領，可以從在國內各地栽種的大量稻米品種當中看出。每一項品種的栽培都和地方條件有關，而且全部都隨著時間而產生變化。如同英國人類社會學者白馥蘭（Francesca Bray）在她的中國農業史著作裡指出的，農民以是否能夠確保達到最高產量的特性作為依據，在各式各樣的稻種之間做出選擇。如果沒有這項做法，稻米就不能在元、明兩代成為幾乎遍布天下的作物，甚至還傳播到傳統上屬於栽種黍類作物生態的北方。一位清初的學者收集了超過三千種稻米種類的名稱，而白馥蘭懷疑這個數字還沒有到達當時實際使用的稻作種類。農業知識永無止盡的根據地方生態做出調整。

可是，對於環境差異的容忍，無法輕易的轉化成對於突然發生改變時的立即調整。調適的局限在最惡劣的環境劫難之中被暴露出來，這時的環境變化已經超出尋常的幅度範圍。年復一年的氣候劇烈變化，破壞了稻種原先預期能完全適應環境的穩定性。對於元代以前的氣候環境狀況，我們所知太少，因此不能說元代以後的異常氣候變動的幅度，是否比從前來得更寬、更廣；但是看來顯然如此。這種異常氣候帶來的壓力，顯現在十四世紀開始出現的農書指南與饑荒救濟手冊上。王禎的《農書》在一三一三年以活字版印刷刊行，之後被大量重新刊行和仿作；《農書》旨在提供關於各種南北農業技術的描述，書中含括內容是如此周備（在他簡短的序言裡，冠上「備」這個字），使得一名官員只要有這本書在手，就能獲得牧養百姓所需的全部知識。

這部農事指南裡包括一份月曆，以十二等份的圓餅圖呈現，按月記載各項農業活動。一名認真的地方官員只需要在這張圓形圖上找到正確的農事月份，便可知道農民該做什麼事情，以及縣官必須要確保什麼事情該完成。一方面，這是一個有效運用農業知識的衡量標準，在每個時間該做什麼事這個層面上，近乎機械刻板。但是在另一方面，如果氣候的變化偏離其每年的常規運轉軌道，這張圓形圖就會變得毫無用處：數個世紀的優良調節在新的氣候狀態之下歸於無效，而隨即而來的大規模饑荒則是其後果。有一連串農書、賑濟饑荒指南以及救荒藥典問世，這些著作當中，有若干出自立意良善的藩王與官員之手，尤其是在明朝的最後一個世紀，這表明想要修正現有知識的嘗試，從來沒有完全成功過。人們需要更完善的知識，可是在這些知識上，農民們已經花了數個世紀的時間以求其完善，如今又還能再添加上什麼呢？想要更動這些知識當中的任何組成部分，尤其是在這樣眾多的人口數，如此密集的在土地進行耕作的情形下變動，所承擔的風險實在太大。原有的適應能力最後以脆弱瓦解告終。

經歷過萬曆、崇禎歷次劫難的人們，或許陷入農業知識缺乏的困境之中，但是他們也正在經歷地方與全球的標準重新修正校準過程。成長中的南中國海世界經濟體系改變了明朝的經濟海域，重新改造和南美洲、南亞和歐洲有關的供需關係，而不再局限於國內市場（無論它有多大）。新的想法和概念，也正在加入這團混亂難解的事物之中。每一個新出現的難題，都和舊日的謎團纏結在一起，其令人困擾難以理清的程度，即使是這個時代裡最善於治國的政治家，也苦惱於不知該如何為整套體制重新找到方向。要不是清朝於一六四四年興起，造成全球帝國秩序的驟然改變，這種阻礙困惑所終結的既有秩序，將遠大於明朝的傾覆。滿洲人取明朝而代之，而且改弦易轍：他們關閉海岸邊界，以大汗取代了皇帝，並且重新燃起帝國擴張的野心。

由於這類政治變動帶來的嚴酷考驗、南方的動盪局勢，以及海上的擴張，造就了一個被日後歷史學者們稱之為「近世」（early modern，或譯為近代早期）的時代；在這個時期裡，貿易網絡架構成長茁壯，不但促成創新，也將原本分隔的幾個世界經濟體連結起來，日後將會成為單一的全球經濟體系。從前我們向來認為，是來自幾個特定濱海地區的歐洲人開創了這個近世世界，但是明朝的人們同樣也參與其中，他們的角色和其他的因素一樣，在這個世界形成的過程裡，起到了助長栽培的作用。

而之後的道路出現了分岔。在明朝滅亡、清朝取而代之的那十年，歐洲各國的外交使節們正在一連串的談判會議上見面磋商，要結束在歐洲歷時最久的一場戰爭，並從而鞏固政治與商業權力的新形態，這些新興的權力，將為現代世界的發展奠定道路。最後達成協議，也就是西發利亞和約（Peace of Westphalia），建立了支撐今日世界秩序的國家主權典範。他們讓國家成為世界體系的基本參與者，承認每個國家都享有不可侵犯的主權，並且禁止任何國家干預別國事務。國家因此不再是君主的私人領地，而是一個公有的政治實體；它不再是貢品的收受與消費者，而是一個集中資源，並且為了國家的利益，將這些資源做統籌分配運用的團體。

西發利亞和約給了擁有較佳資源的歐洲國家所需的安穩狀態，使它們得以開展新形態的帝國，沒有人會將這種形態的新帝國和蒙古人或滿洲人建立的那種「舊」帝國混為一談。西發利亞和約的締結，確認了中國與歐洲諸國之間就此走向不同的發展道路。荷蘭律師胡果．格勞秀斯（Hugo Grotius，一五八三至一六四五）早先曾以「海洋自由論」為國家海上冒險事業辯護，而中國法官則控訴其為「海盜行為」。即使如此，中國的手工業者和貿易商還是繼續提供品質夠高、價格夠低的商品，以保持中國在整個十八世紀的全球貿易版圖之中，仍然保有一席之地。

如果我們將近世世界的形成與建立完全歸功於歐洲人，就會忽略早於這個世界出現之前就存在的商業網絡結構；這個商業貿易網是自己形成的，製造者提供貿易所需，而他們自身也確實明白，改變正在進行之中。張燮就隱約察覺到世界正在發生的變化。站在月港的碼頭上，他舉目遠眺，可以看見海上貿易的世界，也能看出一個新的世界正在成形：這個新世界遵從的是不一樣的規則，甚至需要不同的人格特質。「海門以出，洄沫黏天，」正如我們在張燮的《東西洋考》裡所讀到的，「奔濤接漢，無復崖涘可尋、村落可志、驛程可計也。」漫無邊界並不是另一種明朝人的生活情境。那些沒有海上航行經驗的人，只能將海洋看作是一個危險而失序的動亂空間；不過，中國的航海者（這樣的人在張燮的時代，為數達數十萬之眾），此時卻正在學習另一種認知。張燮寫道，住在月港的人家裡，十有七戶與外洋之人相熟，而且對於航行在東、西洋海路上和洋夷做生意，並不感到懼怕。

商業資本的累積，割喉的競爭，奢侈高檔的消費，對於典範與傳統無止息的排斥和放棄：前述這些做法，是中國和歐洲變動中的社會現實與態度，它們將兩地納入一個共同的歷史進程之中，現在我們稱呼這個進程為全球化。無論你稱這個時代是文藝復興，是晚明，或是近代初期世界，你正在做的事情，全都是轉換習俗典範。每一種習俗典範在過去與現在都有著部分道理——這就是為什麼我們將繼續在未來變換這些典範的原因。未來總是會有更多的事物值得我們去了解，也有更多了解事物的方法。看待事物的新方法並不會改變我們理解的對象，但是它們的確會改變事物的境界，就像一位中國詩人曾經這麼說：

白日依山盡，

黃河入海流。

欲窮千里目：

更上一層樓。

本書所述說的歷史既然以群龍現蹤開始，就讓我們以兩條龍的蹤跡收篇；這兩條龍，我們能夠見到其中一條，另一條則無法親眼目睹。我們能看到的頭一條龍，出現在一幅名為《羅漢》的畫軸裡；羅漢是佛教經典裡的聖者，畫中的羅漢正盤坐入定（見圖十八）。這幅畫的作者是吳彬，他是一位活躍於萬曆一朝的職業畫師，在萬曆朝廷當中供職；這幅畫創作於一六○一年（萬曆二十九年）。和明朝觀畫者熟悉的群龍相比，這條龍看來有些怪異。狹小的龍頭突顯出有鱗片龍身的蛇狀特徵。觀賞者也要注意有光線照耀其上。吳彬讓光線照在龍身的兩側，而在兩側之間突起的部分保留陰影。

這是當時的義大利藝術家新近發展出的技術，稱為明暗對比法（chiaroscuro）：使用光影明暗來描繪物體，使其具有立體感。這並不是中國畫家使用的技法。明暗對比法的使用，在畫中這位佛教僧侶周邊呈怪異幾何形狀的嶙峋怪石上也相當顯著，同樣的技法，還可以在羅漢左肩後方筆直整齊生長的樹幹，以及在側邊用濃墨呈現枝葉茂盛處看到。而我們又該怎麼看待這條龍翻騰下降時，身後那些濃密的雲團呢？比起中國畫師好幾個世紀以來所擅長的虛無縹緲雲霧，這些雲團更像義大利的石板作品。

Photo Credit: 麥田出版 吳彬，《羅漢》卷軸，作於一六○一年。本幅畫作的主題——龍在雷電之中現蹤——相當傳統，但是使用陰影來傳達圓柱狀體的畫風，則透露出歐洲藝術的影響。第一批由歐洲傳入的雕刻版畫，在十六、十七世紀之交開始流傳於中國。吳彬必定見過這些歐洲來圖。原圖收藏於中華民國國立故宮博物院。

我們在此見到的這幅中國畫軸，明朝的觀畫者或許不會承認這是幅「中國」畫作。對我們而言，這幅畫徹頭徹尾都是中國特色，但是吳彬和他筆下這條龍正在不同的文化之間穿梭。吳彬並非刻意試圖模仿歐洲繪畫風格，然而歐洲風格已經從中洩露出來，進入到吳彬的視覺圖像裡，促使他畫筆下這條原創生物的誕生。藝術史學者高居翰（James Cahill）發現了這一點，他將之歸因為由耶穌會士攜帶進入中國的歐洲雕版畫技術，此時已經透過在地木版複製品傳播開來的緣故。吳彬已然見過歐洲的龍——或許，當中包括在伊甸園（Garden of Eden）裡出現的那條蛇？而他已將這些龍加入到中國繪畫的圖庫之中。

現在，輪到本書的最後一條龍登場了，這條我們見不到的龍。這次是明朝最後一次有明確日期記載的龍現蹤：一六四三年九月二十六日（崇禎十六年八月十四）。這是一條通身發亮的巨大生物，出現在山西省東南山丘的夜空中。龍在此現蹤，事前沒有半點預兆，也沒有帶來絲毫雲朵，或是颯颯的悶雷聲。牠就這樣突然之間出現在夜空裡，在純白皎潔的月光中高高的盤旋。龍的身體散發出一道金光，映照進下方家家戶戶的門窗，驚醒了原本熟睡的人們。所有人都走出戶外，帶著敬畏的心情，仰頭凝視著這個壯觀而平靜的景象。沒有人能參透牠此番現身意義何在，或是預兆著什麼。當現在的我們都無法看出有什麼事情即將來臨時，那時的他們又怎麼能看得出呢？

書籍介紹

本文摘錄自《掙扎的帝國：氣候、經濟、社會與探源南海的元明史》，麥田出版

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作者：卜正民（Timothy Brook）

譯者：廖彥博

卜正民主編哈佛大學《帝制中國歷史》叢書，

其中親自執筆的《掙扎的帝國》可說是他最重要的元明研究著作。

從氣候遽變的觀點出發，探討元明帝國的發展與興衰。

蒙古人在一二七○年代席捲中國，改變了中國歷史的進程。這個歷時一千五百多年造就的儒家帝國，突然之間進入了異族統治階段。中國未來的模樣，在元朝於一二七九年一統天下之後，不再是從前的面貌。四個世紀之後，另一批來自塞外草原的入侵者取代了明朝，展開另一段外族統治。《掙扎的帝國》探索中國在這兩次戲劇性的外族入侵之間，究竟發生了什麼事情，並以此為背景，呈現出中國第一個連貫的生態歷史。卜正民此番探討中國專制、社會複雜性和商業化，並特別關注中國朝代的成立和南海經濟，是繼《維梅爾的帽子》之後，另一扛鼎力作。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰