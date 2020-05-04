《公園生活》推薦序：疏離也好親密也好，每個人身上永遠都有拆解不完的祕密

文：張維中（作家）

推薦序：保持距離的歸屬感

因為吉田修一，我在東京發生過一段特殊的經歷。

兩年前一個晴朗的秋日午後，我在東京的某間書店裡，尋找吉田修一的《公園生活》。與其說是想試讀這部小說的原文，不如說買下來當作紀念的意義比較大。因為這是我第一本閱讀的吉田修一的書。從這部小說開始，往後只要市面上一出現他新發行的中譯本，我一定將其列為閱讀名單中的第一順位。

可是那天，我在書店裡找了半天都沒見到，最後，只好詢問店員。店員查了查電腦，我忽然注意到她的臉上閃過一抹神情，帶著愧疚的。她說：「這本書，本店目前沒有庫存。非常抱歉。」 喔，原來東京的大書店也是會缺書的。我的心底冒出這句話來。她好似看穿了我在想什麼似的，旋即從櫃檯裡抽出一張單子，上面印有地圖和路線。她指著單子，熟練地解釋：「不過，我們在這條街上的分店，還有一本庫存。穿過公園就到了。」我點頭道謝，她的臉上恢復了專業的自信。

然而，當我持著那張單子走出書店時，卻困惑了。

我其實去過那間分店的。而且我發現從這裡走到那裡，若是穿過公園，絕對不是最近的走法。為什麼要教我繞遠路呢？ 但，一個人在東京行動的我，這一天，竟決定就這麼走走看了。就在我即將離開公園之際，有個看來和我差不多年紀的日本男人持著相機朝我走來，駐足在我面前。我以為是問路的，結果他操著洋腔洋調的日文說，請我替他拍照。結果，拍完了卻沒結束，他居然追問：「能不能一起照一張？」 我嚇了一跳。

本來就容易有危機意識的我，馬上冷淡了起來。我說，不好意思，我不是日本人（事後想想這句話未免也太沒有前後邏輯）；他笑著回答，他也不是。對話就此轉換成英文。我根本沒打算聽他解釋，他卻自顧自地說，他是加拿大人，很小就從日本移民過去。熱愛自助旅行的他有個習慣，喜歡在每個城市停留的最後一天，在他感覺到「對的地方」跟「對的時間」所碰到的人，合影一張照片留念，「所以，不知道是不是願意幫我這個忙？」

坦白說，這種事情如果發生在台北，我大約二話不說，就像面對街頭市調的人那樣，肯定是面無表情就離開了。不過，人在異鄉，情緒總是容易轉化。最後，我想想也不是什麼大不了的事，就答應了他。 直到我終於買到《公園生活》，並重新咀嚼起方才的事情以後，才赫然發覺那不也是一樁發生在「公園」裡的事嗎？如此這般的橋段與人物，像是《公園生活》的番外篇，當日比谷公園裡正發生著吉田筆下的情節時，或許也有相似如我的際遇，同時出現在東京的某個角落。

城市就是這麼的有趣。在各種促狹的空間裡，人與人摩肩接踵，充滿任何的可能，也有太多的不可能。對於未知的人我們往往想要知道得更多，卻無奈地發現，疏離也好親密也好，每個人身上永遠都有拆解不完的祕密。

《公園生活》這本書裡收錄的兩則中篇小說〈公園生活〉和〈flowers〉，大抵就流動著這股氛圍。吉田修一始終擅長刻劃在這種狀態中的市井小民。兩則故事皆看似戲劇化的開始，充滿幽微的心理轉折，然後在某個瞬間戛然而止。彷彿是在陽光下吹起的泡泡，成群結隊地出發了，透明的薄膜上閃爍著燦爛光芒，以為就要飛翔得更高更遠，卻忽地沫化在風裡。

獲得二○○二年芥川獎的〈公園生活〉說的是一對連彼此姓名都不知道的男女，兩個人在電車上結識，又在日比谷公園意外重逢的故事。他們或許是對彼此有好感的，但並不刻意展開進一步的關係。每一次在工作休息時刻的巧遇，不多問對方的背景，反而藉著觀察、討論公領域（公園）裡的人事景物，默默知曉了私領域的交集。更重要的是，重新審視了一次自己的生活價值與存在意義。 〈flowers〉敘述的則是一對從外地來到東京闖天下的夫妻，當初懷抱著美好的理想，但理想沉入了人海的故事。男主角震撼於同事間詭異的從屬關係和性遊戲時，與他漸行漸遠的妻子似乎也陷入了另一樁祕密。

〈公園生活〉和〈flowers〉兩篇小說中的男女主角，恰好形成一個對比。前者在陌生的關係中，彼此的心靈緩緩地靠近；後者則是在親近的距離中，靈魂卻逐漸疏離。那麼，該怎麼辦呢？倘若還有一點點眷戀，倘若擔心一旦改變現狀，就可能什麼都沒有了，或許最好的方式便是暫時存而不論地擱置它吧。因此，他們選擇不說破、不索求。故事裡的每一個人都有著不安的浮游感，渴望歸屬，可是他們只好、也只能在保持距離中，才不至於受傷得更深。 保持距離是一種置身事外，但也是看清一切的機會。就像在日比谷公園裡試圖放飛紅色氣球的白髮老人。將氣球升上去，從上空拍攝到整個公園的模樣，那絕對是身處在地表上無法感受到的視野。

吉田修一對於「位置／空間」顯然是非常敏感的。更精準地說，他對某個空間所存在的地理位置，始終有著濃厚的興趣。因為空間在迥異的環境中自成一格，於是，在這裡活動的人們，也有了獨特的個性。

這似乎已成為他的創作底層中，貫穿的共通主題。因此，我們幾乎在他每一部作品裡，都看見「某個特定的位置／空間」所扮演的重要意象和影響。無論是《公園生活》的公園、星巴克咖啡館、飯店房間和卡車駕駛座；《熱帶魚》的魚缸；《同棲生活》的集合住宅；《7 月24 日大道》的比擬雙城；《東京灣景》的品川碼頭；《長崎亂樂》的市町街衢，或是《地標》中的建築工地與大宮，這些小說人物與情節，往往都和「位置／空間」有著極為緊密的互動與拉扯。他們全是因為那個地方才誕生出來的角色；他們卻也同時困頓於同一個空間中，茫茫地尋找新出口。

我特別喜歡〈公園生活〉的男主角坐在公園裡閉上眼，一股作氣抬起頭，體會他所謂「遠近交錯中產生的快感」的描述。更喜歡他想像著從鳥瞰的距離中，發現日比谷公園的佈局像是內臟方位的段落：「公園是縱向的長方形，看起來正好像是人體胸部圖。心字池就如其形狀位於心臟位置……中幸門就成了肛門，還有長得像膀胱的日比谷公會堂，雲形池是肝臟，第二花圃成了胰臟……人潮走過狹窄的小路……像是汗水般從園內擁了出去。」

都會裡那些從來就是毫無生命的存在體，在這一刻，被小說家（筆下的人物）給活化了。 而每當我再看見《公園生活》這本小說時，自然也不免會回想起那一次在東京購書的經驗。為什麼要教我繞遠路呢？我當時的疑惑，恐怕是跟〈公園生活〉裡男主角問起「為什麼想看公園呢？」是相同的吧。不過，只有在時間之河靜緩地流過以後，經歷並且感受了一些什麼，答案才會浮現。

至於那個在公園裡，我答應合影的加拿大裔日本人，很遺憾的，最後居然還是沒有達成他的心願。就在他反拿相機，努力伸長手臂準備自拍彼此的剎那，相機，硬生生地跌落到地上，故障了。 人生啊，果然充滿任何的可能，也有太多的不可能。 看來，還是應該保持距離才行。

書籍介紹

《公園生活》，麥田出版

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作者：吉田修一（YOSHIDA SHUICHI）

譯者：鄭曉蘭

生於一九六八年，高中以前生活在日本長崎，後遷到東京。法政大學企業管理系畢業。以〈最後的兒子〉獲得第八十四屆文學界新人獎，步入文壇，該作品亦是第一一七屆芥川獎入圍作品。此後陸續發表〈碎片〉、〈WATER〉等作品。二○○二年以《同棲生活》獲山本周五郎獎，同時期再以《公園生活》奪下第一二七屆芥川獎。

吉田修一擅長描寫年輕人在都會生活的當下心情，貼近真實的文字描述引發無數讀者共鳴。他自己十八歲才到東京，覺得自己「既不屬於東京，也不屬於故鄉」，在兩者之間游移的孤獨和鄉愁，就成了他書寫的動力。

【關於本書】

在看似公共的城市空間，正在祕密傳送的私人對話框裡，人們有什麼不想被碰觸的弱點？那些失去的時光，在未來又有什麼可補償？本書收錄吉田修一代表作〈公園生活〉與〈flowers〉，是理解日本文學的必讀之作。

芥川獎作家吉田修一書寫寂寞都會之作

經典回歸【草食系】代表作品

芥川獎獲獎傑作

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航