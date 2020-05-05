《i世代報告》：企業才剛開始了解千禧世代的職場思維，現在又要試著了解「i世代」

文：珍．特溫格（Jean M. Twenge）

教室裡的i世代

i世代很不一樣；大學的教職員和行政人員已經開始注意到了。以前千禧世代總是充滿樂觀、自信，以及強烈的權利意識，昂首闊步地走進大學校園。當時教職員遇到的學生都認為只要上課有到就可以拿A，而且往往對成績斤斤計較，認為自己有權利獲得特殊待遇。i世代的面貌就很不一樣了：他們在全球金融海嘯的陰影下成長，自我期望比較低，自戀程度和權利意識往往也較低。i世代比較悲觀，自信心也不如千禧世代；這一代的學生更願意努力，也不太會吵吵鬧鬧地質疑他們的成績。從另一方面來看，i世代比較不敢在課堂上發言和發問——他們害怕自己講錯話，對自己的見解沒什麼信心。（2017年，麥格羅─希爾教育集團針對六百多名大學教職員進行民調，其中有70%表示學生發問的意願、課堂參與的踴躍程度都比五年前低。）想讓他們積極參與課堂，需要更多安心的感覺和信任。

身為第一個完全在後網路時代出生的世代，i世代很習慣自己查資料。但這不表示他們就不聽課，因為他們也非常渴望在課堂上有出色的表現。我曾經對學生進行意見調查，問他們希望怎麼度過上課時間， 大部分的人都說只要課堂內容傳達的資訊對考試成績有幫助，他們對於聽課就沒有意見。他們喜歡討論，但不希望討論占用太多時間，讓他們沒有足夠時間學習考試會考的教材。話雖如此，上課內容保持有趣還是很重要。i世代看的線上影片很少超過三分鐘，而且每隔幾秒就會交替使用不同的手機應用程式。要在課堂上吸引i世代的注意，往往需要配合他們短暫的注意力持續時間，在講課、討論、放影片、示範等環節之間切換。i世代對權威的接受程度比千禧世代高，但如果缺乏課程參與或至少看幾支影片，他們也一樣會在課堂上睡著。

i世代上大學前，在書本閱讀（甚至長篇雜誌文章）的經驗也嚴重落後。為了彌補閱讀素養的差距，出版商正著手把教科書電子化，輔以影片、互動式圖表、內建小測驗等要素——這些都是吸引i世代注意的絕佳方式。我也認為，教科書不能再以太過鉅細靡遺的方式涵蓋過多的主題。我的朋友凱特．卡塔尼斯（Kate Catanese）在凱霍加社區學院教心理學，她注意到這個世代不太願意看書。「我的學生有一次抱怨說我讓他們讀太多東西，那一次的讀物是八頁的熱門新聞報紙文章，是有點太長沒錯，所以沒辦法讓他們保持專注。」她這樣告訴我。對於這樣的抱怨，我不會建議教師從善如流；學生終究需要學習閱讀長篇文章。不過，我們還是有必要迎合他們的學習需求，把教學的範圍稍微縮減一點，往往就是最佳的折衷方案。

凱特在課堂上就採用了這種方法。「我開始以課程的深度取代廣度，這樣子學生真的比較願意接受。教一些很酷的東西就好，其他東西都可以略過。」她說。我認為教科書也應該採取類似的方法——涵蓋最重要的一些主題，內容足夠詳細，讓學生可以從不同面向了解各種議題，但省去冗長的一連串主題和太過詳細的內容，以免讓他們無聊到掉淚。書籍經常改版也很重要，至少每三年改一次。舉例來說，高中課本每十年才改版一次（如果有改版的話），這會讓i世代認為書籍不能盡信，因為內容都已經過時了。十年這樣的時間在很多領域已經足以產生徹頭徹尾的變化。過時的書籍會讓i世代重新回歸網路，這樣下去他們還是無法學會如何閱讀長篇文章。能夠更頻繁更新的電子教科書是解決這個問題的其中一個方式。

由於i世代會在網路上大量學習，最重要的課題之一就是如何判斷內容。隨著「假新聞」在2016年大選期間充分展現影響力，許多人現在很難辨別網路上消息的真偽。i世代需要學習如何查證來源，並了解如何評估證據。許多高中已經開始教授這樣的課程，但這種類型的批判性思維必須貫穿i世代的教育過程，並在幾個特定領域列為學習重點。舉例來說，應該教導主修自然科學、社會科學領域的學生，去了解具有同儕審查制度的期刊文章，與基於分析部落格內容或數百人調查結果所寫成的文章，比較兩者在發表標準上的差異。學生也需要了解實驗對照組和代表性抽樣的重要性；這些議題在行銷、人力資源、新聞、政治等領域都會出現，不僅限於學術界。

i世代延續了千禧世代發起的趨勢；他們比起前面幾個世代更重視外在價值（具體結果），比較不重視內在價值（活動本身帶來的樂趣）。i世代的學生擔心自己無法在競爭激烈的世界中取得成功，害怕自己在這個貧富差距日漸擴大的現實之中，會落在「貧困」的那一端。i世代務實、認真、充滿渴望，比起學習的樂趣，他們更看重考試成績。他們上大學的目的是為了找到更好的工作，賺到更多錢，不見得是為了提升自己的心靈。對許多出身嬰兒潮世代、X世代，甚至千禧世代的教職員來說，這樣的i世代是他們難以接受，卻也無可奈何的， 畢竟這些老一輩的教師都熱愛自己教的東西，當然也希望他們的學生能喜歡。在我的課堂上，我會至少撥出一些時間進行討論，嘗試平衡這種世代之間的差異；我通常會詢問學生的個人經驗，以及他們如何理解教材。即使我知道很多學生只想要分數，但我還是希望他們注意到，這些內容如何幫助他們了解自己身處的世界。大多數班上的學生也發現，這樣的討論可以幫助他們記住教材的內容——雙贏局面就此形成。

雇用i世代——以及讓他們留下來

i世代目前已經是大學畢業生當中的主要族群。一些企業才剛開始了解千禧世代的職場思維，現在又要試著了解i世代。幸運的是，第七章的研究資料為了解i世代提供了很好的途徑，而且比起在十年前想了解千禧世代，只能靠早期的一次性意見調查和道聽塗說的傳言， 如今關於i世代的資料在準確度上好了許多。現在，在i世代步入職涯開端的同時，由於一開始就有明確的資料可供參考，我們馬上就能掌握這個世代的樣貌。

第一批雇用i世代的經營管理者來自服務業，例如餐廳、零售店面等。許多人很快就發現i世代不知道怎麼撰寫履歷，但是非常擅長製作影片（這很合理，因為他們書讀得很少，社群媒體用得很多）。有些企業會利用JobSnap等應用程式徵才；這種應用程式要求i世代的求職者製作一支短片介紹自己，藉以代替履歷。雇主可以根據影片內容篩選求職者；以許多入門層級的服務類型工作來說，影片比較能呈現出職缺所需要的特質（例如良好的語言、社交能力等）。此外，由於i世代只能用自己的手機提出求職申請，管理者應該可以在更多優秀的人選中做選擇。

總體來說，i世代的到來對管理者而言是好消息：i世代和千禧世代相比，更願意專注在工作上，對於努力所能獲得的成果也抱持更為現實的態度。i世代想要良好、穩定的工作，並且渴望證明自己。與一般的看法相反，他們並不想當創業者——事實上，他們和先前幾個世代相比，想要擁有自己的事業或成為自雇者的可能性比較小。這代表i世代的人才會在業界待價而沽，只等伯樂前來發掘。i世代和千禧世代相比，權利意識和自戀程度都比較低，對自我的期望也偏向溫和穩健。他們自己在五年內成為公司執行長的期望比千禧世代要低，對於高報酬、低工作量的期待也較低。i世代沒有過高的自信，而有較佳的工作倫理。他們的缺點在於年輕員工焦慮、猶疑不定的比率偏高，求好心切但害怕犯錯。i世代比較有可能為了及時完成提案而投入額外心力， 但對於是否能夠成功的信心不足。千禧世代需要讚美，i世代則需要安心感。由於成長的步調緩慢，許多i世代也比較不獨立；在獲得詳細的工作指示之後，他們往往還會需要更多引導。與千禧世代共事時學會了當啦啦隊的管理者，在面對i世代時會發現他們自己更接近心理治療師、人生導師或父母的角色。

怎麼幫助i世代投入工作？補償機制是一大關鍵。收入不平等的現狀導致i世代擔心無法成功的心理根深蒂固，他們甚至比千禧世代更有可能表示「經濟狀況變得富裕」很重要。他們往往扛著驚人的學貸債務；他們對彈性上班和休假也有興趣，不過沒有幾年前的千禧世代那麼在意。i世代和千禧世代一樣，希望自己的工作有明確的職涯進路，讓他們可以順利升遷，而且最好能快一點。考量他們的升遷時間表時，不妨劃分出較多的時間分段；不要規劃每兩年一次的大幅升職，反之可以用每六個月一次、合計四次的小幅度升遷作為目標。對於這個使用Snapchat的世代來說，六個月的感覺就像六年。給i世代意見回饋時， 頻率可以拉高，不一定要每年績效評估的時候才給意見。

由於i世代的注意力持續時間較短，也比較沒有耐心，他們對於針對特定工作、言簡意賅的意見回饋反應最好；盡量避免著眼於長期績效的冗長評語， 給他們的意見回饋要盡量保持簡短，並切中要點。此外，雖然i世代缺少千禧世代過度膨脹的自信，但他們仍然是高度崇尚個人主義的一代，關注個人發展和自我定義。他們希望身為個人能夠產生影響，不甘於只當企業裡的一顆小齒輪。某些企業已經開始允許員工自己選擇職稱，並自行定義職涯進路。這樣的選項能同時吸引千禧世代和i世代，因為能否被視為獨特的個體，是他們共通的關注重點。

多使用安全這個詞，或者多強調你營造出的「安全環境」。i世代比任何一個世代都還要重視安全，這些言詞不只是安慰，更是他們對職場的期望。他們希望能感到安心、受到保護——不只身體上，還包括社交方面和情緒方面。i世代的意思不是要你把他們當寶貝疼愛（你應該帶領他們進入狀況，適應商場的現實），但比起千禧世代，他們確實需要別人更溫柔的對待。記得隨時強調自己願意幫助他們，而且會跟他們站在同一陣線；你給他們的意見回饋，都是為了幫助他們成功。（尤其要常說：「我希望你能成功。」）批評時措辭也要謹慎，才是提升績效的最佳途徑。

許多招募年輕大學畢業生的企業，已經開始讓家長參與招募和入職培訓。我預期隨著i世代逐漸加入職場，這個趨勢還會持續下去，甚至會更形擴大。i世代和千禧世代相比，長大成人的步調較為緩慢， 而且培育他們的大學院校都越來越注重安全和保護。發現以下事實請不要太震驚：你的年輕員工需要建議的時候，可能會跑去問父母；有時候他們看起來更像18歲的孩子，而不像22歲的成年人。依照嬰兒潮世代和X世代的標準，基本上他們就是孩子。

i世代為職場上的交流帶入了全新的型態。很多i世代不明白： 明明傳訊息比較快，為什麼還有人要發電子郵件。在《我們是Z世代：身份認同、態度、觀點如何塑造我們的未來》（We Are Generation Z: How Identity, Attitudes, and Perspectives Are Shaping Our Future） 一書中，16歲的作者維維克．彭迪特（Vivek Pandit）這麼寫道：「有一陣子，我以為人家說的email的意思是snail mail（snail是蝸牛的意思，意指這種郵件很慢）。後來我才發現snail mail指的是用紙筆寫的郵件，要好幾天才會寄到。那種郵件我之稱為『古老的郵件』（ancient mail）。」甚至連傳文字訊息可能也快要落伍了：隨著Instagram、Snapchat的普及，i世代開始大量仰賴視覺圖像，而非用文字交流。

i世代會用表情符號、圖片、影片剪輯來交談。各個組織最終可能都會把溝通方式調整i世代習慣的方式，不過在這一刻來臨之前，很多i世代員工需要有人教他們怎麼和老一輩的同事、客戶進行最有效的溝通； 換句話說，得告訴他們表情符號和影片要慎用，也不要太常傳圖片。很多嬰兒潮世代不一定知道每個表情符號的意思；X世代在應該收到email的時候卻收到影片，他們也不見得會高興。i世代也需要調整他們的注意力持續時間。上班要閱讀長篇文字、打長篇大論的報告，這想必會讓i世代苦不堪言；這種溝通方式帶給他們的負擔，會比千禧世代和X世代更沉重。i世代一輩子都用簡短的片段訊息互相交流溝通，一頁頁的純文字並不是他們熟悉的溝通方式。

i世代還會把敏感警告、安心空間、微侵略的概念帶入職場。如果你手下有員工（可能是較年長的那些）對於種族、性別、性傾向或跨性別議題缺乏意識，你的新進i世代員工很有可能對此頗有微詞，覺得自己受到了微侵略。在未來的幾年內，企業員工可能會開始要求在職場建立安心空間。也會有越來越多員工在開會時情緒失控，只因為聽到跟他們不同的意見。隨著年紀漸長，i世代會開始學習適應職場的現實，但職場也會為了迎合他們而調整——以未知的方式。

相關書摘 ►《i世代報告》：人類首次擁有能上網的手機，這突如其來的轉變所帶來的就是「i世代」

書籍介紹

本文摘錄自《i世代報告：更包容、沒有叛逆期，卻也更憂鬱不安，且遲遲無法長大的一代》，大家出版

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作者：珍．特溫格（Jean M. Twenge）

譯者：林哲安、程道民

誰是i世代？他們和過去的世代有何不同？我們又要如何了解他們？

本書是第一本全方位理解i世代的調查報告。

而理解i世代，我們才能知道未來該何去何從！

i世代正是，或即將是你巿場行銷的對象、你要招募的新人、你台下不信任教科書的學生，或是你家中遲遲不願長大的孩子。不論你是嬰兒潮世代、X世代或是千禧世代，你都該了解他們——i世代跟前幾個世代的差異之大，差異形成的速度之快、來勢之洶洶，都是前所未見，且耐人尋味，原因是，青少年是對改變最為敏感的一群，因此影響i世代的事物，最後也終將影響更年長的人。

如果你就是i世代，你難道不想知道自己的世代特性是如何形成，而別人又是怎麼看待你們？

i世代是出生於1995年至2012年的一代，相較於過往的世代都只是數位世界的移民，他們是數位世界的原住民，他們就是在網際網路中成長，更透過網路呼吸的世代。

正如同「i世代」這個名稱所標示的，此一世代極度仰賴智慧型手機與網路，他們隨時要查看手機裡是否有新訊息，一旦無法上網，就焦慮不安——或許對他們來說，網路世界才是現實的世界。

然而，對於i世代的理解，絕不能片面簡化為「手機成癮」或「網路沉迷」。「i世代」指出了一個世代集體的心理狀態，對於網路的全然依賴，使得這個世代不善於實體世界的人際相處，拉長了童年期、延後了長大成人的時間，形成與過往的千禧世代（1980-1994）、X世代（1965-1979）、嬰兒潮世代（1946-1964）全然不同的新世代。

可是我們真的了解i世代嗎？我們對i世代的一些觀感，的確是真實的。例如，i世代確實遠比上一代憂鬱、不愛讀書，也比上代更包容、擁抱差異。同時，他們不但遲遲不願長大，對未來更有難以言述的不安及恐懼。但或許我們對i世代仍有更多誤解——

【誤解一】i世代比過往的世代更愛跟父母作對

本書指出：i世代其實是對父母的反抗較少的一代。不僅如此，他們也更不愛冒險、更少喝酒、開車更注意安全。

【誤解二】i世代喜歡上網，是因為他們可以在網路上找到快樂

本書指出：花越多時間在螢幕前上網的青少年越容易不快樂；相反地，花越多時間在非螢幕活動者，越容易快樂。甚至因為網路霸凌，使得i世代自殺的比率也偏高。

【誤解三】i世代已進入職場，但他們抗拒加班，老是想著創業當老闆

本書指出：i世代雖然不認為工作就是他們人生的全部，但與千禧世代相較，他們對工作有較高的現實感。此外，由於創業有較高的風險，追求穩定、不愛冒險的i世代並不嚮往創業。

【誤解四】i世代重視人生意義的追求，對於賺大錢並不感興趣

本書指出：i世代面臨不那麼優渥的經濟大環境，包括債台高築的學貸，使得他們重視經濟的富裕更甚於對人生意義的思考。此外，使用螢幕的時間增長，也刺激了他們對於財富的渴望。

【誤解五】i世代在政治上偏向自由派，支持保守派的年輕人少之又少

本書指出：偏向自由派的年輕世代確實不少，但政治傾向朝兩極移動，才是對i世代的準確描述，i世代並非全然擁抱自由派。

其實，我們並不那麼理解i世代，事實上我們對i世代，甚至對所謂「世代差異」，都有太多的偏見。

本書作者珍．特溫格教授是「i世代」一詞的創始人，同時也是三個「i世代」女兒的母親，研究世代差異已超過二十五年。她透過大量權威的數據調查以及深入訪談，從十個層面畫出i世代的一幅幅剖繪，並透過上百張圖表，呈現i世代以及世代差異的面貌，可視為i世代藉由這些資料的集體發聲，足以作為我們理解i世代與各世代的重要指引。

i世代現在已經是國家的公民、經濟的生產者與消費者、企業的員工，他們更可能是我們身邊的家人、親人與情人。i世代的煩惱是社會整體必須面對的問題，i世代的希望，也是我們國家的未來。

本書以中立、客觀的角度，盡可能以不帶偏見、不預設價值判斷的立場，敘述i世代的特質，並不將問題指向特定世代。事實上，作者強調，文化變遷包含許多因素，不會只有單一原因——不會只來自父母，而是包括科技、媒體、商業，以及教育的共同作用，才創造出這一整個與我們的父母及祖父母輩截然不同的文化。當文化改變時，我們全都身在其中。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰