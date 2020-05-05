《桑切斯家的孩子們》：墨西哥媽媽不會跟女兒談人生，只能任由女孩們幻想破滅

文：奧斯卡・路易士（Oscar Lewis）

我開始和克里斯平交往的時候十三歲。從那一刻起，我的恐懼、擔憂、躲藏和挨打就開始了。我哥哥，尤其是羅貝托，隨時盯著我。我爸爸以前從來沒打過我，打了我三次，一次用鞭子，兩次用皮帶，因為他看到我和克里斯平說話。

克里斯平和我會去散步，但他從來不靠近我家。我們約會的時候，康蘇薇若會幫我保密，不讓我父親和哥哥們知道。她會讓我和他去看電影。我會說：「我去望彌撒。」但其實是兩個人一起去看電影。維辛達裡的人已經漸漸習慣看到女孩子和她們的男朋友去看電影，但如果我爸爸知道，他一定會打我一頓。

克里斯平是第一個真的親了我、又擁抱我的男生，所以我才那麼喜歡他。有一次看電影的時候他親了我很久，「讓我耳根發燙」。我感到有什麼從身體流出。那是第一次我想跟他在一起。他立刻問我要不要去旅館。但我們離開電影院時我比較強勢，我告訴他要等到我十五歲。他一直試，但我總是都能拒絕。

有一次他約我去看電影，我說我不能去。那天稍晚，馬努埃爾和寶拉去看電影，也帶了我一起去。我碰巧坐在一個叫米迦爾的男生旁邊，他以前問過我能不能當他的女朋友。我從沒回他，因為當時我是克里斯平的女友。但那整場電影，我們都只看著對方。

八成是有人告訴克里斯平，因為一個禮拜後他提起這件事。他問我，我和我哥哥去看電影的時候有沒有遇到其他人。我說沒有，他用力甩了我一巴掌，說我騙他。那是我們第一次大吵。我們一個禮拜沒說話。

我們也為了跳舞吵架。我喜歡跳舞，但他會吃醋，不讓我自己去。他還學會了跳舞，這樣我就沒有理由和別人跳舞，但每當我聽到哪裡有舞會，還是偷偷和女孩們去。當時克里斯平就住在卡薩格蘭德的對街，他的店就在我工作的冰淇淋工廠附近，所以他要監視我很容易。他朋友也會幫他，如果有人看到我去跳舞，就會告訴他。克里斯平會跟蹤我，然後把我拉走。即使我只是規規矩矩地跳舞，不像我姊姊康蘇薇若和安東妮雅又搖又擺，他還是會很生氣。

我抓到他跟另一個女孩在一起，抓到兩次，但他告訴我他對她都不是認真的，不過是心血來潮一時興起，我是他唯一在乎的女孩。同時，我朋友伊蕊娜開始和愛瑪的哥哥、也就是我前男友多納托約會。伊蕊娜的母親是一個非常受人尊敬、莊重的女人，看到一個女孩和男孩走在一起都會辱罵她。但她的小孩全都走偏了。她兒子是眾所皆知的小偷，伊蕊娜也惹了一些麻煩。

伊蕊娜沒有懷孕，但總之她搬去多納托的母親家住。多納托在麵包店工作，會把他少少的薪水拿去買鞋子和衣服給伊蕊娜。她很漂亮，他很醜，事實是，他們並不登對。她根本不甩他。她不在乎他有沒有得吃、有沒有得穿，還把所有工作都讓她婆婆做。多納托也是那種習慣帶朋友回家的男人，但伊蕊娜不喜歡留在那。所以她會來找我聊上好幾個小時。我那時和克里斯平在一起，想盡可能知道關於男人的事情，所以問了她很多問題。

後來多納托抓到她和別的男生去看電影。為了報復，那天晚上他把她帶到他朋友家，就在那裡，在光禿禿的地板上，他們兩人「上」了她。然後把她丟了出去。

她開始一下子和這個住、一下子和那個住，因為她喜歡漂亮的衣服、看電影。她很幸運，和那些男生在一起都沒懷孕。後來她愛上一個叫潘丘的流浪漢。她有這麼多可以選，結果挑了一個最差的！她離開像多納托那樣的好男孩，換成一個懶鬼，一隻豬，一場災難，這男人不工作，還會打她。她就是愛那個野蠻的生物，相信他打她是一種愛的表現。

她住在她婆婆屋子的一角，甚至沒有抱怨。我們常開玩笑說潘丘瞄得比誰都準，她和這麼多男生在一起都沒懷孕，潘丘正中紅心。他就是讓她懷孕的人。

另一個墮落的是愛瑪。她母親愛諾埃在醫院工作，經常不在家，所以愛瑪要和她男朋友上旅館很容易。她去的隔天，告訴了我整個經過。她說：「只是想想，他什麼也做不了，那個蠢蛋竟然非常生氣地離開旅館了。」

我聽了之後說：「如果他沒跟妳做，妳最好現在就和他分手。為什麼要繼續？他已經試過妳了，下一次他就會直接上了。」

但她愛慕他，兩天後，她告訴我最糟糕的事情發生了。她持續和他出去，但運氣不好，馬上懷孕了。然後她的「愛慕」拋棄了她，把她丟給她的家人。

很多時候一個人的朋友比他的父母、姊姊或阿姨還幫得上忙。很不幸，墨西哥的母親不會和她們的女兒談人生，所以她們得自己承受幻想破滅。即使母親對女兒觀察入微，她也沒有勇氣開口問。她無法找到能使女兒得知真相的詞語。她只能放任她，直到傷害已經造成。於是，女兒懷孕了，但男孩已經把她拋棄了，母親都難以接受這樣痛苦的事實，這很羞恥。

所以女孩們不會向母親坦白。如果女孩子說她交了男朋友，就會被打；如果她們要求去看電影，就會被罵，說她是蕩婦、妓女、不要臉的婊子。那些話很傷人，所以當男生邀請的時候，她們會去。很多女孩去，不是因為她欲望高張，而是為了要報復父親、母親、哥哥們。女孩子就像聖水盆，每個人都來沾一下。他不為了這件事打她們，也會為了別件事打。墨西哥的女兒在家其實都被虐待。這也就是為什麼有這麼多未婚媽媽。

現在很少有十全十美的女孩；她們長得漂亮，身材又好，但事實上她們都不是處女。對真正愛她們的男人來說這很可悲；他因此失去了婚姻中真正幸福的機會。很多女孩知道怎麼騙男人以為她們是處女，但丈夫遲早會發現。有些妻子甚至會告訴丈夫實情，但是她們不會因為被接受而更愛丈夫，反而看不起丈夫，他竟然能接受自己不是處女。

墨西哥的女兒之所以受苦，是因為她不相信她的父母。她寧願把祕密和性方面的問題告訴朋友。比如說月經。很多女孩是在家門外學到這件事的……我十三歲的時候初經來潮，我非常害怕。沒有人事先教我該怎麼做。我從朋友那裡知道，妳第一次和男人在一起會流血，所以那天，我不懂我為什麼會流血。當時我的嫂嫂寶拉和我們住在一起，我問她：「我怎麼流血了？」我不曾和任何男生在一起，可是，我竟然在流血。

她的回答讓我更害怕，因為她告訴我血不會停。我兩腿一軟，開始哭。我以為以後永遠都會這樣了。寶拉只說：「去換衣服。」

我很怕我的裙子和襯衣會沾到血，所以我在兩腿之間塞了報紙。後來伊蕊娜告訴我用破布。當時我們還不知道衛生棉是什麼。

克里斯平和我交往了大概一年半。我很喜歡他，我們在一起很快樂，但是他對別的女孩也太感興趣了。有天晚上，我十五歲生日的前四個月，我們吵了一架。我看到他和一個女生走在一起，這讓我很生氣，想和他分手。他說，如果我離開他，他出了什麼事，我要負責。我怕要是他去自殺或做什麼瘋狂的事情，別人一定會怪我。他一直求我和他去旅館。他說：「如果妳真的愛我，就會跟我去。」

我一直有個金色的幻想，就是穿著白紗在教堂舉行婚禮，以及有一個我自己的家。我想把小孩撫養長大，不要婆婆和其他親戚來煩。我知道如果和男生私奔，通常就不會是這樣了。此外，父母會跟著受苦，人們也會說閒話。但當我告訴朋友們我的夢想時，他們大笑，然後說：「拜託，誰想結婚！」他們大部分都沒有結婚，只是自由結合。

現在回想起來，應該有人來警告過我男人的事情，尤其是因為我常常跟男孩們玩在一起。但從來沒有人明白地告訴我其中的危險和誘惑。所以當克里斯平告訴我，如果我願意和他睡，他就要我父親允許他娶我，這似乎很合理。我想我太軟弱了，但我很怕如果不答應就會永遠失去他。結果是，那天晚上，我們為了繼續成為戀人，不繼續做男女朋友了。

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書籍介紹

本文摘錄自《桑切斯家的孩子們：一個墨西哥家庭的自傳（新版）》，左岸文化出版

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作者：奧斯卡・路易士（Oscar Lewis）

譯者：胡訢諄

審定：方怡潔

奧斯卡・路易士從1943年開始在墨西哥做研究，先是在鄉村，後來跟著移民的腳步進入了城市。1951年，他著手研究住在墨西哥城貧民窟的鄉村移民，1956年10月，他認識了赫蘇斯・桑切斯，以及桑切斯家的孩子們。研究過程中，他發現這群人具備相當好的觀察力及口語能力來訴說他們的人生經驗，最重要的是，他們有難得的勇氣。所以，路易士決定請家庭裡每一位成員「用自己的話，說自己的故事」。如同路易士在導論中提到，「我的很多問題激發他們表達自己的想法，而這是他們可能從來沒有思考過或自願表達的訊息。儘管如此，這些問題的答案仍是他們自己的。」

這本書是路易士《貧窮文化》出版後，接續計畫的第一部，也是路易士首次讓主角交疊現聲，直接呈現一個家庭的故事，而未在其中給予任何評論。這種多重自傳的方式不僅層層堆疊出每一個人物不同且完整的面向，以及墨西哥底層生活的各種面貌；同時也減少了個人自傳中的主觀成分，以及研究者的偏見。

書裡的故事揭露了一個暴力和死亡、苦難和剝奪、背叛和破碎的家庭，以及犯罪、貪腐、警察霸凌，甚至窮人互相欺負的世界，但也顯現了濃烈的情感與人性的溫暖。他們有強烈的個體意識，懂得找樂子，對美好人生有所企盼，也渴望愛與被了解；願意分享個人僅有的小事物，面對種種未解的難題仍有勇氣堅持到底。從桑切斯家的故事我們可以看到，1950、1960年代，拉丁美洲經濟與社會急速變遷之際，生活在國家核心重鎮的貧民窟裡、一個只有一間房間的家庭，最真實的樣貌。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航