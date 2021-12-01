市佔率只有5%，Uber Eats進軍香港5年後宣布撤退

（中央社）線上美食外送平台Uber Eats昨（30）日宣布，將在年底退出香港市場。香港的美食外送市場競爭激烈，Uber Eats喊退，也終結在當地長達5年的市佔率拚搏。

《法新社》報導，Uber Eats發布線上聲明說，這是個「艱難決定」，但並未說明營運喊卡的原因。

這家公司說，將加倍致力拓展香港的共乘服務。這門生意在當地目前仍遊走於法律灰色地帶。

Uber Eats是在2016年進軍香港，而FoodPanda與Deliveroo搶得先機，其後成為香港兩家主要外送服務業者，Uber Eats起步較晚。

根據大數據分析平台Measurable AI分析，Uber Eats在香港市佔率只有5%，而戶戶送則是44%，FoodPanda是51%。

因Uber在美國境外的業務迅速擴張，香港是Uber開展共乘服務的首批國際都會之一。共乘是Uber的核心營運項目。

在香港，計程車司機風評不佳，他們常常拒載而且只收現金，而Uber的線上叫車App廣受香港市民喜愛。

但是當地計程車業者與不同意共乘業合法化的港府相當排擠Uber。

2018年，24名Uber司機因無照載客而被定罪及判處罰金，兩年後他們的上訴被駁回。

但是Uber的載運服務仍持續穿梭香港大街小巷，而警方則是週期性局部取締。

Uber Taxi的全球業務量，其中香港的佔比超過25%。進軍香港於上個月屆滿7年的Uber表示，累計香港註冊司機達21萬6000人。

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