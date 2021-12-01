2021/12/01,
科技

市佔率只有5%，Uber Eats進軍香港5年後宣布撤退

市佔率只有5%，Uber Eats進軍香港5年後宣布撤退
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

Uber Eats退出後，香港只剩FoodPanda與Deliveroo兩家主要外送服務業者。

（中央社）線上美食外送平台Uber Eats昨（30）日宣布，將在年底退出香港市場。香港的美食外送市場競爭激烈，Uber Eats喊退，也終結在當地長達5年的市佔率拚搏。

《法新社》報導，Uber Eats發布線上聲明說，這是個「艱難決定」，但並未說明營運喊卡的原因。

這家公司說，將加倍致力拓展香港的共乘服務。這門生意在當地目前仍遊走於法律灰色地帶。

螢幕快照_2021-12-01_下午4_55_46

Uber Eats是在2016年進軍香港，而FoodPanda與Deliveroo搶得先機，其後成為香港兩家主要外送服務業者，Uber Eats起步較晚。

根據大數據分析平台Measurable AI分析，Uber Eats在香港市佔率只有5%，而戶戶送則是44%，FoodPanda是51%。

《立場新聞》訪問任職於Uber Eats一年多的「步兵」阿恆，他指接Uber Eats的工作，日薪一般約600至700港元，但自十月中後訂單大幅減少，今個月的月薪更僅1.2萬港元，因此正考慮在Uber Eats結束後，加入其他外賣平台。

報導也訪問飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興，他指Uber Eats市場佔有率較差，被大部分外賣員均視為「幫補」。不過，他對Uber Eats的停運消息感到突然，並估計Uber Eats出現虧損及認爲未能追上市場佔有率，才突然「止蝕」、專注叫車服務。

因Uber在美國境外的業務迅速擴張，香港是Uber開展共乘服務的首批國際都會之一。共乘是Uber的核心營運項目。

在香港，計程車司機風評不佳，他們常常拒載而且只收現金，而Uber的線上叫車App廣受香港市民喜愛。

但是當地計程車業者與不同意共乘業合法化的港府相當排擠Uber。

2018年，24名Uber司機因無照載客而被定罪及判處罰金，兩年後他們的上訴被駁回。

但是Uber的載運服務仍持續穿梭香港大街小巷，而警方則是週期性局部取締。

Uber Taxi的全球業務量，其中香港的佔比超過25%。進軍香港於上個月屆滿7年的Uber表示，累計香港註冊司機達21萬6000人。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。