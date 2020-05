口語表達「走下坡、每況愈下」，用「on the slide」很有畫面感

在一次聊天中,John問起國外同事最近的業務,同事說:

The sales are definitely on the slide.

「On the slide」?乍聽之下,還以為同事請他自己去看slide(投影片),如果真再問「Where is the slide?」可就糗了。

「On the slide」其實是一個口語化表達,意思是「走下坡」,很有畫面感,就是像溜滑梯那樣,往下滑。

The sales are definitely on the slide.

這個片語也常用來形容人的狀況大不如前。例如:

Her career has been on the slide for a couple of years.(這些年她的生涯一年不如一年)

跟slide相關的片語,還有一個「let it slide」,表面意思是讓它滑吧,引申為「順其自然、不去管它」:

Most of the time, I just let it slide.(大部分時間我都不去管它)

I was doing really well with my diet, but I've let it slide (= not tried so hard) recently.(之前我在節食方面做得不錯,但最近恐怕有些鬆懈)