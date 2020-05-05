耳鳴非不治之症：詳細記錄發作時間、頻率與姿勢，快速釐清成因

文：林郁敏（NOW健康）

日前一名中年婦人因耳鳴問題困擾多年而就醫，檢查後發現因長期茹素，缺乏攝取肉類中的維生素B12，進而導致聽神經萎縮退化，耳鳴不斷。對此，資深耳鼻喉科醫師李宏信說，維生素B12的主要作用為修復神經，藉由活化受損的內耳神經，達到改善耳鳴的作用，但僅對神經退化性的耳鳴起作用，非萬靈丹。

普遍來說，耳鳴可分為「他覺性耳鳴」以及「自覺性耳鳴」兩大類。他覺性耳鳴屬於旁人可藉由聽筒察覺的種類，多半是因頸動脈、耳咽管或顳頷關節等部位產生問題，而發出聲音，臨床上占比較低。且因診斷上較為容易，治癒率相當高。

至於自覺性耳鳴，則是僅有患者可以感受得到的類型。這種耳鳴的成因繁多，外耳疾病（如外耳道炎）、中耳疾病（如耳硬化症）、內耳疾病（如噪音性損傷、老年性聽障）、聽神經及傳導路徑疾病等，都是可能的原因。因缺乏維生素B12或內耳微血管阻塞等病變導致的耳鳴，即屬於聽神經及傳導路徑受損的一種。

李宏信醫師指出，民眾對耳鳴普遍存在著無法治癒的誤解，那是因為自覺性耳鳴在診斷上較為困難且費時，常無法找出真正的病因。特別是耳鳴在臨床表現相當多樣，可能是單側或雙側齊發，聲響可以是低頻或高頻等。但其實，只要透過詳細的問診與追蹤，耳鳴多半可以獲得妥善的治療，並非不治之症。

在治療上，多半會給予輕度的鎮定劑以抑制血管過度收縮、增進內耳血液循環的藥物、修護神經功能的維他命等，以期達到緩解症狀的目的。並輔以神經營養劑及促進血管暢通的藥物或營養素，活化再生已受損萎縮的內耳神經，使其恢復正常功能。一般建議病人至少服藥3至6個月，大多可逐漸獲得改善，但需要耐心配合醫囑服藥，切勿因稍有好轉就自行中斷服藥。

由於耳鳴在治療上相當仰賴患者的主訴，李宏信也特別提醒患者，一旦有耳鳴的症狀，建議詳細進行紀錄，包含發作的時間、每次發作多久、頻率高或是低、是否會因特殊姿勢和動作而加劇或減緩。這些資訊都能幫助醫師較快速地釐清耳鳴的成因，即早給予適當的治療。

最後，家醫科醫師李政道則補充，一般耳鳴雖不是重症，但卻相當惱人。嚴重者可能會合併出現身心失調、憂鬱症等心理疾病，因此不能等閒視之。

此外，在日常保健上，需盡量維持均衡飲食，攝取天然食材，少食用加工品，忌食辛辣、油炸等食物。同時需遠離噪音、吵雜等環境，減低壓力，便能預防不必要的耳鳴產生。

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