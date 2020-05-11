古希臘學者說「圓」是最完美的圖形，於是釀酒師就把它做成威士忌了

你想過嗎？我們什麼時候開始有「圓」的概念？或許早在我們的祖先望向天空中的太陽、滿月時，「圓」便開始深植於人類的腦海中。

6000年前，美索不達米亞人製作出一個圓型的木盤，那可以說是世界上第一個輪子；2000多年後，人們再將此原型木盤固定在木箱之下，做成車子的原型。爾後，這個圓正式推動著人類的前進，亦成為人們精神上對完滿無缺的追索。

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神賜給人類的圖形——圓

大多數人以為，希臘數學家歐幾里德（Euclid）是第一個定義出「圓」這個幾何形狀的人。不過事實上，中國思想家墨子比他還要早100年提出圓的定義：「圓，一中同長也。」意即圓心到圓周上每一個點的距離，都是相等的。

這樣的數學概念，也延伸到許多當代的設計與建築，因為圓的設計可滿足人們多角度審美的要求。例如位於中東阿布達比的商業大樓——阿爾達總部大樓（Aldar Headquarters building），即是以圓形作為建築外觀設計，並且以黃金比例將圓的底部嵌入地面，在鞏固建築的穩定度之餘，也呈現出最美的圓形樣貌。

Photo Credit：Wikipedia 阿爾達總部大樓（Aldar Headquarters building）

其實世界上以圓為設計的建築不可勝數，這正呼應了古希臘學者認為圓是最完美的圖形，具備美觀以及實用性。

如果從內在觀點來看，圓是一個和諧的圖形，給人一種完滿、融洽、包容的感覺，這就是為什麼很多東方哲學強調圓融。

在道教文化盛行的台灣，很常見到太極陰陽圖。太極陰陽圖由兩個部分組成，陰陽是黑白二元的部分，太極則是只有外圍的圓圈，代表宇宙周而復始的本質。而太極陰陽圖，即是將陰陽、黑白二元包容在一個圓裡頭，以圓喻示最高的「合一」境界。

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無論是建築或是宗教，綜合物理與心理世界的角度，可知「圓」被賦予高度價值，難怪古代埃及人會認為「圓，是神賜給人類的神聖圖形。」

威士忌世界裡的圓，以「匠心」為圓心

生活中不僅充斥著許多圓的設計，而圓的象徵與理念，也幾乎無所不在。有趣的是，來自蘇格蘭的百富威士忌（THE BALVENIE ），也將圓的概念植入他們的佳釀之中。

威士忌有很大一部份的魅力在於，它是由時間陳年出來的味道，由形形色色的橡木桶賦予獨特的靈魂，以及最重要的，由匠心獨具的釀酒師、調酒師以細心與傳承工藝，協同大自然調和出的完美佳釀。

因此對於百富來說，製造威士忌的過程非常仰賴酒廠內各司其職的專業匠師。如果說一杯完美的威士忌是一個圓，那麼那一份「匠心」就是圓心。百富以其技藝與匠心，設法俱足所有條件、譜出一支威士忌圓舞曲。

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以匠心為圓心之外，百富另一個威士忌「圓哲學」是「過桶圓味」，也就是將蒸餾出來的酒液從傳統橡木桶過到雪莉桶、蘭姆桶或是波特桶，揉合出最獨特的風味。歷經過桶程序後，酒液不僅能品嚐出單一麥芽多元的特色原味，也可品飲到最完美圓融的「圓味」。

「圓」的滋味——今生必須品嚐的三款威士忌

每一滴高品質的威士忌，都是天時地利人和的偉大藝術。體驗「圓」的味道，品飲威士忌不能錯過的三款百富經典：

百富12年雙桶單一麥芽威士忌

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「百富12年雙桶」絕對堪稱威士忌的經典入門款。熟成期間由傳統橡木桶過桶至歐洲雪莉桶，每個階段皆賦予百富12年雙桶不同的特質。傳統威士忌橡木桶賦予了酒體柔和口感，而雪莉桶則豐富了酒液的風味，增加深度。

細品風味，能品飲出香甜水果、歐洛羅梭（Oloroso）雪莉酒的香氣，與蜂蜜和香草味交互鋪陳。口感滑順芳醇，隱約呈現出堅果的甜美、肉桂的辛辣，餘韻悠長。

百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌

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由百富首席調酒師大衛史都華（David Stewart）挑選出一批熟成14年的傳統橡木桶，再將其過桶至加勒比海的蘭姆酒桶，精心製成百富經典的「過桶圓味」。

金黃色的酒液，帶著熱帶水果及熱帶香料香氣，以及些許太妃糖的味道。口感濃厚圓潤如奶油，卻又有細緻柔軟的蜂蜜、柑橘口味。在口腔中悠然縈繞的芳香，餘韻長久且令人愉悅。

百富21年波特桶單一麥芽威士忌

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這款亦是百富經典酒款之一。挑選在傳統橡木桶熟成21年的威士忌，再運用百富經典的過桶技術移至葡萄牙波特酒桶熟成融合，使兩種橡木桶風味結合，在原有的蜂蜜口感上增添成熟水果特色。

聞香散發堅果、水果與葡萄乾，口感則是溫柔滑順。最令人津津樂道的是，尾韻香氣有著熱帶水果與太妃糖甜味，餘韻悠長、高貴優雅，讓人愛不釋手、無法停杯。

上述的三款威士忌，論口味、價格、年份，都屬上乘之作。無論是初探威士忌世界的入門者，或是在酒界打滾已久的威士忌老饕，都是非常適合入手的極品佳釀。

而品味百富威士忌，一樣不脫「圓」的精神，在所有場合、時機、對象，都可以是最絕佳圓滿的選擇。當然，無論是獨自在家品酩或作為餽贈禮品，一支以圓為靈魂的酒，怎麼喝都是最美的。

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