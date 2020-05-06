《回嗆的修養》：初次見面卻劈頭就說「妳看起來年紀挺大的嘛」

文：森優子

失禮提問，玩笑回應

突然說別人年紀大，是一件非常失禮的事，講這種話的人也很沒禮貌。就算因為喝酒而口無遮攔，說出這種話仍很不得體。

指著他人說：「欸，你年紀很大。」到底想表達什麼？

30多歲的L某次去參加聯誼，坐在她正對面的40歲男性對她說：「從外表來看，妳年紀還挺大的嘛！」L當下感到非常不愉快，而且心裡相當受傷。

L雖然早有預期自己會是參加者當中，年紀最年長的，但是初次見面的男性突然對她說出這種話，還是會讓人有疙瘩。

L後來跟我講這件事，她說：「當時那個男人問我：『妳今年幾歲啊？』我當下有點遲疑，接著他就說出這種話了。因為我太不甘心了，所以故意少說5歲。」L表示，她只要一想到當時談話內容，就吃不下任何東西，也感到十分的不甘心。

同樣身為女性，我非常了解這種心情。貿然對女性說：「妳年紀不小了吧！」實在很過分。

我經常去一間法國料理店吃飯，那邊的女店長曾說：「為什麼大多數日本男性在第一次見面時，就想知道女性的年齡呢？年紀到底能判斷什麼？」

歐美人幾乎不會問初次見面的女性到底幾歲。

在歐洲普遍都會認為，越經歲月的磨鍊的女性，越有各種豐富的經驗。尤其是法國，在將女性視為戀愛對象時，年齡絕對不是考量的條件之一。

不過話說回來，這裡畢竟不是歐洲。有許多女性經常會因為年齡的事而受傷。

在公司的歡迎會上，一位許久未見的男性前輩問R：「對了，妳幾歲啊？」所以她就老實的回答了。沒想到前輩竟然回她：「從外表來看，我還以為妳年紀更大呢！」、「其實妳年紀不小了吧！」讓R十分的憤怒。

不過因為她個性很好強，因此她就這麼反駁：「所以你是覺得我很老哦？明明你比我更大，應該沒資格說我吧！」

這兩個人的個性都很衝動，屬於想到什麼就說什麼的人。因此我們也不難想像，他們的對話之後演變成一場戰爭。

不論是誰都希望自己能看起來年輕。雖然你不必因別人說一些失禮的話，而感到意志消沉，但是如果因此和對方吵起來，只會讓自己感覺更不愉快罷了。

那麼我們究竟該怎麼做呢？這時候，請你務必要參考銀座公關小姐們巧妙的回應方式了。

有很多客人會仗著喝酒提升氣勢，對公關小姐們說：「其實○○滿老的吧！」

沒人氣的小姐聽了之後，氣到什麼話也說不出來；稍微有人氣一點的小姐會說：「哎呀，您還真不會看人呢。」而非常有人氣的小姐則說：「真是的！您是老花眼嗎？」

我認為，只要像很有人氣的公關小姐一樣這麼說，之後就沒問題了。

女性只要夠年輕，就能把年齡當作武器，在同性的眼中，也認為年輕的女孩子很可愛。

但如果妳能將過去累積的經驗，轉化成人生的養分，成為一位讓年輕可愛的女性認為「我想成為像妳一樣有氣質又成熟的女性」，那不是一件更棒、更了不起的事嗎？

至於那些依年齡來評斷女性的男性們，我期待有一天你們可以領會，女性累積了許多歲月和經驗後，所散發出來的美麗與堅強，有多麼耀眼。

回嗆的修養：

「要成為老太婆可不是一蹴可幾的。」 ——綾小路君麻呂（日本相聲家，搞笑藝人）

相關書摘 ▶《回嗆的修養》：老是被問「怎麼還不結婚」該怎麼回覆才好？

書籍介紹

《回嗆的修養：被人說了難聽話時，你要如何反擊？對方不但語塞、還無法惱怒》，大是文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：森優子

譯者：郭凡嘉

主管：「現在才幾點，你要下班了？」、「你白痴啊！要我說幾次才聽懂！」

公司前輩：「這是基本常識耶，你連這也不知道……。」

後輩：「前輩，這麼簡單的手機設定你居然不會？」

親戚：「你就是這種態度，才會交不到男（女）朋友！」

面對這些突如其來的難聽話與垃圾話，你的反應是？翻白眼，還是想馬上回嗆？但這些人偏偏都是你不便得罪的老闆、主管或是家人……

不要忍耐！你得適時讓對方閉嘴（語塞），又不至於得罪他（惱怒）。本書作者森優子現為職場人際溝通師，但她曾在銀座某間俱樂部擔任公關小姐長達14年

每天對面形形色色的各種客人，讓她練就出一套，一句話就能讓對方語塞的「優雅的回嗆」

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航