《回嗆的修養》：老是被問「怎麼還不結婚」該怎麼回覆才好？

文：森優子

親友催婚，先別說還沒

要不要結婚，是個人自由，可是總有些人會一直用「怎麼還不結婚？」來壓你，讓人不禁覺得，這些人很愛管閒事。

再說，又不是決定一輩子都不結婚，這種人何必替他人瞎操心呢？

I三十多歲，有一個交往將近四年的男朋友。

在某次的女性聚會上，一位已婚的朋友沒頭沒尾的問她：「妳還不結婚嗎？」讓她火冒三丈。

由於當下還有其他朋友在場，她只好回答：「現在還沒打算結婚……。」但她的內心並不是這樣想。其實I很想要結婚，而且一直在等著男友向她求婚。

而這個朋友與其說是在擔心她，倒不如說只是隨口問問罷了。

雖然知道對方沒有惡意，但她卻刺中了I最在意的部分，所以讓I感到非常不高興。

如果今天是一個沒有男（女）朋友的人，聽到別人這麼說，想必更加受傷了。

三十多歲的G出席親戚的結婚典禮，遇到很久不見的姑姑，對方糾纏著G，並問：「你怎麼還不結婚啊？」讓G不知道該怎麼應答。

隔了好一陣子，他才擠出一句：「目前還沒那個打算。」沒想到姑姑不死心，接著問：「那你有沒有交往對象啊？」

「真的很煩欸！」G心想。他好不容易按捺住自己想嘆氣的情緒，回答：「我覺得一個人比較自在啦！」沒想到對方竟說：「你現在是因為年輕才會這樣想，等你老了就知道，一個人很寂寞啦！」

姑姑的回答，讓G沒辦法再聊下去了，後來他假裝要去洗手間，離開了座位。

結婚、組成家庭，聽起來就像擁有了穩定的人生。即使如此，若一直被人問到這個問題，也會覺得很煩。經常有人問我，要是遇到這種問題，該怎麼回覆才好？

我有一句反駁的話，保證讓你豎起大拇指稱讚叫好。

久違的同學會，一個已經有兩個孩子的男同學問：「Y，妳還不結婚嗎？」

四十多歲的Y說：「結啊！」

對方接著問：「有打算結婚啊？什麼時候？」

於是Y一臉認真的回答：「要結啊，以後啦！」

對方相當驚訝，他繼續追問：「真的嗎？什麼時候要結啊？」

被問煩的Y就這樣回答：「反正就是以後嘛！」

聽到Y的回應，這人便悻悻然的說：「是嘛！以後會結啊。」然後閉上嘴了。

銀座有些客人也會問這種問題。

遇到這種狀況，沒有人氣的公關小姐通常會這麼回答：「我也想結啊，可是我沒有對象嘛。」雖然這種回答很老實，但如果能用有點衝擊的方式回答，對方會覺得很有趣，而且很有可能以後就不會再問這種問題了。

例如，有人氣的小姐會這麼說：「我明天過後就會結婚。」客人吃驚的問道：「真的嗎？」她就會重複：「真的，明天『過後』喔！」

這麼一來，對方也會說：「原來是『過後』啊！」這麼一來，當下的氣氛也會輕鬆起來。

擁有極高人氣的小姐則輕鬆的反問：「那你要跟我結婚嗎？」

這麼一來，客人便說：「哎呀，真是讓人心動，可是我不行啦！」很認真的拒絕公關小姐。

人只要被戳中敏感的部分，就算不想說，也會很認真的回答。而結果就像是被審問一樣，要接受對方一個又一個的問題攻勢。

為了不讓情勢演變成如此，你不需要這麼老實的回答每個問題，就算是虛張聲勢也沒關係。

回嗆的修養：

危急的時候，就要用虛張聲勢來騙過對方。 ——表三郎（經濟學者，思想家）

相關書摘 ▶《回嗆的修養》：初次見面卻劈頭就說「妳看起來年紀挺大的嘛」

書籍介紹

《回嗆的修養：被人說了難聽話時，你要如何反擊？對方不但語塞、還無法惱怒》，大是文化出版

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作者：森優子

譯者：郭凡嘉

主管：「現在才幾點，你要下班了？」、「你白痴啊！要我說幾次才聽懂！」

公司前輩：「這是基本常識耶，你連這也不知道……。」

後輩：「前輩，這麼簡單的手機設定你居然不會？」

親戚：「你就是這種態度，才會交不到男（女）朋友！」

面對這些突如其來的難聽話與垃圾話，你的反應是？翻白眼，還是想馬上回嗆？但這些人偏偏都是你不便得罪的老闆、主管或是家人……

不要忍耐！你得適時讓對方閉嘴（語塞），又不至於得罪他（惱怒）。本書作者森優子現為職場人際溝通師，但她曾在銀座某間俱樂部擔任公關小姐長達14年

每天對面形形色色的各種客人，讓她練就出一套，一句話就能讓對方語塞的「優雅的回嗆」

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航