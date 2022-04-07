越南記者在臉書指責警方辦案不力，遭法院判刑3年半

（中央社）榮獲許多獎項的越南調查記者阮淮南在網路上指責警方讓犯罪分子逍遙法外，遭法院判刑3年半，理由是「毫無根據的攻擊」。阮淮南堅持自己無罪，說自己是「為國家而戰」。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，今年49歲的阮淮南（Nguyen Hoai Nam）遭胡志明市人民法院判刑，庭審指控他濫用民主自由侵犯國家利益與合法權利，同時也侵犯組織或公民的利益。

阮淮南堅持自己無罪，但法院自稱證據歷歷在目。

根據無國界記者組織（RSF）所發表的「2021世界新聞自由指數」報告，越南在180個國家中排名倒數第6、中國倒數第4、北韓倒數第2、厄立垂亞（Eritrea）吊車尾。

報導表示，阮淮南2018年在胡志明市一家報社擔任記者時，寫過數篇關於越南內河航道管理局違規的報導，並將手上握有的文件交給越南公安部調查。

阮淮南還在臉書（Facebook）上發表多篇自己的報導，並且批評警方對整起案件的調查，阮淮南認為涉案人共有15人而非警方所宣稱的3人，指責調查人員「讓犯罪分子逍遙法外」。

胡志明市訊息與媒體局指控，阮淮南的臉書貼文影響了一些員警與官員的名譽。

阮淮南為自己強力辯護，堅持在臉書張貼自己寫的報導並不違法，「臉書就是一個公告周知的工具，我為國家而非特定個人而戰，我的報導有憑有據，不能說我在亂講或者編造故事。」

檢察官則緊咬，宣稱阮淮南的行為「對社會安全與秩序造成負面影響」，建議量刑4至5年。

胡志明市人民法院表示，鑒於阮淮南擁有良好的背景且在擔任記者時獲得許多獎項，將允以寬容判處3年半有期徒刑。

阮淮南否認他的行為對社會安全與秩序造成負面影響，並要求有關單位進一步調查他的案子。

阮淮南曾任職於多家越南媒體，包括青年報（Thanh Nien）、胡志明市法律報（HCMC Law）、越南電視台（VTV）、越南法律報（Vietnam Law）。

阮淮南是一名相當受到尊敬的調查記者，曾揪出多起涉及政府和犯罪集團的刑事案件，這些報導還獲得政府機構的表彰。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範