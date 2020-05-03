黎紫書《流俗地》導讀：當盲女遇見野豬，柳暗花明的一則寓言

文：王德威（美國哈佛大學Edward C. Henclerson講座教授）

【專文導讀】盲女古銀霞的奇遇——黎紫書《流俗地》（節錄）

當盲女遇見野豬

當代文學因為傳媒產業興起和書寫技術改變，受到極大衝擊，但（境內及境外的）馬華小說表現驚人的韌性。我已多次談到馬華文學作為一種「小文學」，來自馬華族群對華文文化存亡續絕的危機感。語言是文化傳承的命脈，作為語言最精粹的表徵，文學是文化意識交會或交鋒的所在。但文學能否成就，有賴令人感動或思辨的作品。黎紫書的作品必須在這樣的語境下才能顯現意義。

李永平（一九四九—二○一七）曾是馬華文學的指標性人物。在「後李永平」的時代，現居台灣的張貴興以《野豬渡河》（二○一八），黃錦樹以「南洋人民共和國」系列寫作（包括《猶見扶餘》、《魚》、《雨》等及其他短篇），在華語世界和中國大陸引起廣大迴響。而定居大馬，足跡遍布世界的黎紫書以《流俗地》這樣的新作，指向第三條路線。

張貴興（一九五六—）是當代華語世界最重要的小說家之一，《群象》（一九九八）、《猴杯》（二○○○）早已奠定了文學經典地位。這些小說刻畫他的故鄉東馬——婆羅洲砂拉越——華人墾殖歷史，及與自然環境的錯綜關係。雨林沼澤莽莽蒼蒼，犀鳥、鱷魚、蜥蜴盤踞，絲棉樹、豬籠草蔓延，達雅克、普南等數十族原住民部落神出鬼沒，在在引人入勝。《野豬渡河》（二○一八）描寫一九四○年代太平洋戰爭日軍侵入砂拉越的暴行，與此同時，在地華人抵抗野豬肆虐，犧牲一樣慘烈。文明與野蠻的分野從來沒有如此曖昧游移。

黃錦樹（一九六七—）在一九九五年憑《魚骸》一鳴驚人，他的作品充滿國族焦慮，文學於他不僅是危急時刻的產物，根本就是書寫作為政治的形式。黃錦樹批判馬來西亞族群政治從來不遺餘力，但他對馬華社會的中國情結一樣嗤之以鼻：一方面將古老的文明無限上綱為神祕的精粹，一方面又將其化為充滿表演性的儀式。如何體認中文在馬華族群想像中的歷史感和在地性，是黃錦樹念玆在玆的問題。近年他將這一執念化為系列有關馬共及其餘生故事，如《南洋人民共和國》（二○一三）。曾經的或想像的革命行動早已化為不堪的歷史幽靈，馬來半島上的華族只能以否定的、自嚙其身的方式，證明自己的存在以及虛無。

黎紫書其生也晚（一九七一—），在她成長的經驗裡，六○年代或更早華人所遭遇的種種都已逐漸化為不堪回首的往事，或無從提起的禁忌。但這一段父輩奮鬥、漂流和挫敗的「史前史」卻要成為黎紫書和她同代作家的負擔。他們並不曾在現場目擊父輩的遭遇，時過境遷，他們僅能想像、拼湊那個風雲變色的時代：殖民政權的瓦解、左翼的鬥爭、國家霸權的壓抑、叢林中的反抗、庶民生活的悲歡......在沒有天時地利的情況下從事華文創作，其艱難處，本身就已經是創傷的表白。

《告別的年代》就是這樣的產物。黎紫書有意向「五一三」事件致意，但只能作為不痛不癢的「告別」；她有意為怡保華人社會歷史造像，但又匆忙以後現代敘述自我解構。她的形式實驗與其說介入歷史，不如說架空歷史。我認為多年來黎紫書為自己的作品找尋定位而不可得，她的游移與猶疑在《野菩薩》這類選集可以得見。一方面是怪誕化的傾向：行行復行行的神祕浪子（〈無雨的鄉鎮，獨腳戲〉），恐怖的食史怪獸（〈七日食遺〉），無所不在的病與死亡的誘惑（〈疾〉）；一方面是細膩的寫實風格：中年婦女的往事回憶（〈野菩薩〉），少年女作家的成長畫像（〈盧雅的意志世界〉），春夢了無痕的異鄉情緣（〈煙花季節〉）；一方面是去政治化的國族書寫：天涯海角，卡夫卡式的追尋（〈國北邊陲〉），虛無飄渺的網路世界（〈我們一起看飯島愛〉），愛怨痴嗔的陷溺（〈野菩薩〉）。

也因此，《流俗地》代表了黎紫書創作重要的轉折。她似乎決定不再規避一般被視為商標的馬華風土題材與人物，也不再刻意追逐時新技巧。但如上所述，黎紫書看似返璞歸真，卻自有用心。《流俗地》就是匹夫匹婦、似水流年的故事，但細心的讀者會發現，國族大義那類問題早就在穿衣吃飯、七情六慾間消磨殆盡，或者成為晦澀怪異的執念。華人社會以內的世道人情再千迴百轉，其實是內耗的困局，華人社會以外的「國家」彷彿不在，卻又無所不在。

張貴興的「野豬」敘事以最華麗而冷靜的修辭寫出生命最血腥的即景，也強迫讀者思考他的過與不及的動機。然而即便張貴興以如此不忍卒讀的文字揭開華人在戰亂中所遭受的創傷，那無數「淒慘無言的嘴」的冤屈和沉默又哪裡說得盡，寫得清？敘述者對肢解、強暴、斬首細密的描寫，幾乎是以暴易暴似的對受害者施予又一次襲擊。黃錦樹對文學寄託既深，發為文章，亦多激切之詞。他充滿對病和死亡的興趣，在他筆下，作家文辭可以比作「不斷增殖的病原體」、「腫瘤物」、「癌細胞」。文學與歷史的關聯則每與屍骸、魂魄、幽靈相連接。他直面文學和社會敗象，既有煽風點火的霸氣，也有知其不可為而為之的憂鬱。

張、黃兩人近作都觸碰馬華歷史的非常時期，以書寫作為干預政治、倫理的策略。黎紫書另闢蹊徑，將焦點導向日常生活。張貴興和黃錦樹書寫（或質問）馬華歷史的大敘事，黎紫書則不在文字表面經營歷史或國族寓言或反寓言。她將題材下放到「流俗」，以及個人化的潛意識閎域。生命中有太多的爆發點，無論我們稱之為巧合，稱之為意外，都拒絕起承轉合的敘事編織，成為意義以外的、無從歸屬的裂痕——乃至傷痕。黎紫書不畏懼臨近創傷深淵，甚至一再嘗試探觸深淵底部的風險。她這樣的嘗試並不孤單。香港的黃碧雲，台灣的陳雪，還有中國大陸的殘雪，都以不同的方式寫出她們的溫柔與暴烈。

黎紫書更是以一個女性馬華作者的立場來處理她的故事。馬華小說多年來以男作家掛帥，從潘雨桐、李永平、張貴興、黃錦樹、梁放、小黑、李天葆到年輕一輩的陳志鴻都是好手。女性作者中商晚筠早逝，李憶君、賀淑芳尚缺後勁，黎紫書因此獨樹一幟。但黎不是普通定義的女性主義者。如《流俗地》所示，雖然她對父系權威的撻伐，對兩性不平等關係的諷刺，對女性成長經驗的同情用力極深，但她對男性世界同樣充滿好奇，甚至同情。畢竟在那個世界裡，她的父兄輩所經歷的虛榮與羞辱，奮鬥與潰敗早已成為華族共通的創傷記憶。

而《流俗地》不同於黎紫書以往作品之處在於，銘刻族群或個人創傷之餘，她願意想像救贖可能。與以往相比，她變得柔和了，也因此與張貴興、黃錦樹的路線有了區隔。張貴興善於出奇致勝，黃錦樹「怨毒著書」，黎紫書則以新作探觸悲憫的可能。這三種方向投射了三種馬華人與地的論述，有待我們繼續觀察。

《流俗地》中時光流逝，古銀霞不再年輕，她偶遇當年的顧老師。上了年紀的老師體面依然，但竟也有段情何以堪的往事。老師對銀霞的關愛有如父兄，讓她獲得前所未有的溫暖。寫作多年，黎紫書終於發現，世界如此黑暗，鬼影幢幢，但依然可以有愛，有光——老師的名字就叫顧有光。

黎紫書讓她的銀霞不遇見野豬，而遇見光。這是當代馬華小說浪漫的一刻，可也是「脫離現實的」一刻？識者或謂之一廂情願，黎紫書可能要說知其不可為而為，原就是小說家的天賦。而世界不只有光，更有神。

黎紫書將這一神性留給了來自印度的信仰。與其說她淡化了馬華文化的中國性，不如說是對多元現實的認同。童年銀霞曾從印度玩伴拉祖——一個「光明的人」——那裡習得智慧之神迦尼薩的典故。迦尼薩象頭人身，有四條手臂，卻斷了一根右牙，象徵為人類做的犧牲。拉祖的母親曾說銀霞是迦尼薩所眷顧的孩子。

拉祖成年後成為伸張正義的律師，前程似錦。卻在最偶然的情況下遇劫喪生。銀霞念念不忘拉祖，也不忘迦尼薩。她從這個印度朋友處明白了缺憾始自天地，眾生與眾神皆不能免。生命的值得與不值得，端在一念之間。她從而在視覺的廢墟上，建立自己的小小神龕，等待光的一閃而過。

以此，黎紫書為當代馬華文學注入幾分少見的溫情。她讓我們開了眼界，也為自己多年與黑暗周旋的創作之路，寫下一則柳暗花明的寓言。

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書籍介紹

本文摘錄自《流俗地》，麥田出版

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作者：黎紫書

《流俗地》娓娓述說一個盲女和一座城市的故事，思索馬來西亞社會華人的命運。黎紫書為當代馬華文學注入少見的溫情，也為自己多年與黑暗周旋的創作之路，寫下一則柳暗花明的寓言。 ——王德威（美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授）

除非有一天你們親自嚐到那滋味，

否則永遠不會明白自己錯過的是什麼。

俗世裡沒有動人的童話；

飄蕩至黯黑深處，該如何捕捉那一抹天光？

曾對未成年女孩始亂終棄、長相俊俏的大輝，

一個被訛傳已死之人，竟輾轉歸鄉，活生生出現在大街上？

天資聰穎的盲女銀霞，進入盲人院學習，

摸索光亮的路上，靈魂卻捨棄肉身，墜入無邊黑暗；

離鄉從業的印度仔律師，生命竟於三十六歲遭人暗殺，猛然截斷；

爽朗的馬票嫂年輕時離開軟弱丈夫、改嫁有錢黑道，

苦盡甘來後卻終結於失智症……

銀霞、細輝、拉祖自小一同長大的「鐵三角」，

歷經生命碌碌坎坷的拖磨，該如何尋找各自人生的出口？

「你們不覺得嗎？我們長大了。」

「長大了是怎麼回事呢？」

「就是世故了。怕雨打風吹；怕會變成落湯雞；怕感冒，怕生病。」

「長大就是開始意識到現實，會去想像將來了。」

小說以馬來西亞錫都，被居民喊作「樓上樓」的小社會拉開序幕。講述其中市井小民的俗務俗事，迂迴曲折的情節，彷彿召喚生命中至關重要的小事。

在「樓上樓」的他們如風中之燭，看似脆弱實則強韌，一旦離開，便流落於人海各自漂流；彷彿走的那一日也意味著困境已渡，人生到了寬敞地，再不需要人相濡以沫。作者融合熱帶國度的風土民情、政治時局，人們追憶往事，每翻開一頁像是自己被時光推到了局外，旁觀著當年的自己。這裡的雨下得頻繁，人生不少重要的事好像都是在雨中發生。那些記憶如今被掀開來感覺依然溼淋淋，即便乾了，也像泡了水的書本，紙張全蕩起波紋，難以平復。

《流俗地》以跳接時空的敘事手法，為各個角色穿針引線，每一短篇看似獨立卻又連續，這些小城人物在生命狂流裡載浮載沉，薄涼活著，無聲老去。他們冷眼、坎坷、孤寂、擁有短暫歡樂，卻都像電光石火，剎那間便走到時間盡頭，看俗世的風吹透灼熱的倉皇人生。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航