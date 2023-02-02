Fed升息1碼放緩升息步調，鮑爾表明今年降息不適當，將持續調高利率

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今天（當地時間1日）升息1碼，在通貨膨脹降溫下，減緩激進升息的步調，但表示抑制通膨的戰鬥仍未終止。

《法新社》報導，聯準會結束2天會議後宣布，調高基準利率1碼（0.25個百分點），目前利率區間在4.50%至4.75%。

聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明指出，「通膨已舒緩一些，但仍居高峰。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會表示，雖然最近的事態發展令人鼓舞，官員仍需「更多的證據」以確認通膨持續下滑。

根據FOMC聲明，「委員會預測持續調升利率目標區間為合適之舉」，希望將通膨拉回至決策官員設定的2%目標。

聯準會2022年3月以來已8次升息，包括連續4次升息3碼（0.75個百分點），目的是為了抑制通膨飆漲。美國去年通膨飆升速度為數十年以來最快，但已自高峰下滑。

聯準會今天承認，在經濟活動趨緩下，最近指標「顯示支出和生產呈現適度成長」。

今天升息1碼，代表美國自12月升息2碼和去年一連串更大幅度升息後，步調已放緩。不過FOMC聲明，升息仍將持續。

鮑爾今天指出，在通膨居高之際，聯準會還會升息幾次，以達到「適當限制」的政策水準。

他還說，在目前外界預期下，「今年降息並不適當」。

此外，聯準會強調，由於俄羅斯侵略烏克蘭導致全球不確定性升高，官員正「高度關注通膨風險」。

牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）說：「聯準會打退今年準備降息的市場期望。」

史威特指出：「這家美國央行明示，將在抑制通膨方面做得太多，而不是做得太少。」

他預測，今年第2季將開始出現政策引發的經濟衰退。

不過，鮑爾告訴記者，經濟仍將成長，儘管「今年（成長）相當低迷」。

鮑爾表示，在就業市場強勁、通膨降溫，以及公共和民間支出正在進行以支撐經濟活動下，今年還有很好的機會維持正成長。

Fed升1碼符合預期，新台幣大漲逾3角創近8個月新高

（中央社）美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，台股今天繼續上攻，同樣帶動新台幣匯價，新台幣今天早盤以29.9元開盤，火速闖過多道關卡，一度大漲逾3角達29.658元，創下盤中近8個月新高。

美國聯邦準備理事會（Fed）僅升息1碼，進一步放緩升息步調，激勵美股收紅，其中，費城半導體指數大漲超過5%，台股今天早盤也大漲逾百點。

新台幣匯率今天同步勁揚，以29.9元開盤後，匯價升升不息，火速闖過29.9、29.8元兩道關卡，隨後不久也破29.7元關卡，一度大漲逾3角，一早開盤後最高升抵29.658元，創下2022年6月以來、近8個月的新高紀錄。

匯銀人士表示，央行昨天就放手3字頭，而Fed宣布升息1碼符合外界預期，有望帶動資金流向亞洲，外資匯入下，因此進一步推升新台幣今天走勢。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺