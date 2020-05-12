「青年危機」在30歲前達到高峰，卻是「心智蛻變」的必經之路

根據美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）的一項研究指出，中年危機是個普遍的心理問題，男人平均到了47.2歲最不快樂，可能的症狀包括失眠、焦慮、疲勞，而可能出現的行為包括酗酒、搞外遇等。其中，經濟寬裕的會想要享樂，例如買名車，而經濟困頓的則可能亂投資，或做一些衝動的生活改變。

但你知道嗎？現在除了所謂的「中年危機」（Midlife crisis），連20幾歲的年輕人也開始呈現集體的危機感。這個現象叫「青年危機」 （Quarter-life crisis），普遍出現在25-29歲這個階段，到30歲之前為一個高峰。症狀包括：

時不時的憂鬱，對未來感到茫然。 聽到「30而立」這類的話，就開始呼吸困難。 強烈懷疑自己的能力，覺得身邊的人都知道自己在幹嘛，除了自己以外。 失眠、焦慮、全天疲勞。 脾氣變得很衝動、易怒。

這並不是華人社會特有的「年齡焦慮」，而是現代社會放諸四海皆準的現象，許多年輕人都體驗過，平均長達兩年之久，尤其以「受過高等教育的社會新鮮人」最為明顯。是什麼造成了這個集體的青年焦慮呢？

起因之一，是現代社會對年輕人的期待。現代社會為「物質生活」設了很高的標準，而這個價值觀也很容易被年輕人內化。根據美國對大學新生的調查，在1967年，只有42%的大學生認為畢業後賺很多錢是「非常重要的事」，但在2005年，這個比例增加到了71%。

而在1967年，86%的大學生認為「發展一個有意義的生活」非常重要，到了2005年，卻只有52%的學生這麼認為。

物質追求上升，意義感追求下降：這個趨勢就是青年危機的禍首。根據Linkedin對25-33歲的大型調查，61％說「找不到自己的熱衷」是他們的主要焦慮來源。另外，有一半覺得「比不上更成功的同儕」造成他們很大的焦慮。足足59%的受訪者也表示，曾經對人生感到茫然，缺乏方向感。

25-30歲的年輕人，卡在一個很尷尬的局面：「好像還剛開始摸索，就被要求要馬上當個大人」。上一秒還可以沈浸在戀愛的風花雪月，下一秒社會突然期待你成家立業。戶頭裡的數字、名片上的職稱變成社會衡量你的重要標準。一轉眼，「買房」、「投資」變成了餐桌討論的熱門話題。你感覺自己已經沒有迷惘的餘裕，打工度假看世界、壯遊找自己好像都已經從人生清單裡被剔除了，但自己還沒好好活過啊！

心理學家有這麼個詮釋：「當內心所渴望的，與外在所體驗的，形成了難以融合的差距，就是焦慮」。每個人處理焦慮的方法不同。比方說，當一個中年人渴望的青春活力與自己的身體狀況有了落差，A君會消極地借酒消愁，但B君則會積極健身。同樣的，一個身處焦慮的年輕人，也可以選擇積極面對，運用危機來打造自己的轉機。

英國格林威治大學教授奧利弗・羅賓遜（Oliver Robinson）也在他的青年危機研究中提到，這個「從青年危機到青年轉機」的過程分為四個階段：

第一階段：感覺自己被困在某個工作或一段關係裡。

第二階段：漸漸意識到改變是可能的，即便有時候被困住的時間感覺很漫長，但在這個階段待在原地的痛苦可能驅使我們去探索各種新的可能性。

第三階段：重建打造一個新的生活。

第四階段：鞏固對自己新的認知、價值觀和理想，並落實到生活中。

從羅賓遜教授的研究可以看出，青年危機是我們「心智蛻變」的必經之路，只是每個人的英雄之旅不盡相同。關鍵問題是：有沒有辦法讓我們自己縮短第一和第二階段的時間呢？

亞馬遜暢銷書《The Quarter-life Breakthrough》（突破四分之一的人生）作家Adam Smiley Poswolsky就提議，年輕人可以從幾個微小行動開始，包括：「讓生活裡多一些有相信自己的人（Believers）。」作者在28歲的時候，也希望從一個外表光鮮亮麗、但讓他感到非常痛苦的工作中離開，但他當時的室友只是翻個白眼，跟他說：「忍著點吧！誰不討厭自己的工作呢？」後來，作者透過一個領袖計畫，遇到了一群有志於為社會做出貢獻的人。他們每個人想做的事都不同，但也不輕易否定任何人想做的事，最常問彼此的問題就是「你什麼時候要去做？」

如果我們身邊充斥的聲音是消極的，那永遠不可能好好思考自己想要什麼，而是認為「討厭自己的工作但也只能這樣」是唯一的選擇。但透過結識有自我肯定並相信自己價值的人，也可以找到最佳的「當責夥伴（accountability partner）」，不斷地砥礪彼此確認自己想要前進的方向、並促進行動。最後，這位作者就是在這群夥伴的敦促下，成功的轉移了工作跑道，並完成了他的夢想寫作計劃。

現代人面臨的挑戰太大、對於時間消逝的迫切感越來越高。在現代青壯年面前除了年齡上的「青年危機」、「中年危機」、「老年危機」，還有工作隨時都可能被科技淘汰掉的危機。所以倘若遵循舊思維，不去多想地爬著眼前既有的一座職涯階梯，結果接近頂端才突然發現自己不適合這裡，或者從頭到尾都不知道自己的價值在哪，這樣的賭注實在太大。趁早確定自己的價值觀，打造一個對自己有意義的生活，不應該再被視為「不切實際」。

近年來，積極心理學（Positive Psychology）透過科學的研究方法，開始找出能讓人持續蓬勃發展的生活要素，進入開發出一套完整的行為模式：對自己做觀察和整理，找到和自己的價值觀與天賦相符的工作，然後善用設計思維，建構一個能夠有幸福感的生態，最後為自己建立一個良好的社群環境，讓身邊有互相扶持和督促的當責夥伴。

話說：「不想活別人的套路，就要設計自己的出路」。人的時間和精力只會越來越有限；儘早整理自己、設計出自己想要的人生，才是對未來最好的保障。青年危機的來臨，正是一個人能心智蛻變、實踐出理想人生的轉機！

本文經軒言文創授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

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