簡介中醫骨傷科：把骨頭喬回去的「硬手法」和處理失調的「軟手法」

文：好痛痛、王凱平醫師

台灣的醫療除了西醫體系外，中醫也是非常常見的一種醫療選項。喜愛運動的朋友們，對中醫專治跌打損傷的骨傷科應該不陌生，今天請中西醫雙專科執照、運動醫學專長的王凱平醫師，來和大家介紹一下中醫骨傷科。

中醫骨傷科細分的話，傷科偏向治療軟組織，也就是肌肉、肌腱、韌帶等等，而骨科偏向治療骨骼的問題。但實務上幾乎都是混著做，畢竟軟組織、硬組織是互相有關聯的。所以骨傷科醫師主要專長於「各種因為筋骨錯位、失衡而造成的急性、慢性疼痛」。

什麼是筋骨錯位？

筋骨錯位並不一定如字面上那麼可怕，有時候只是骨頭、韌帶一點點的位置偏差，但這就有可能造成疼痛、活動限制。從西醫的角度來看很接近「功能障礙（dysfunction）」，而中醫的說法是「筋出槽、骨錯縫」。

舉我以前遇過的一個例子，有位患者曾經打網球滑倒手撐地板，之後一年的時間都有反覆疼痛、活動受限的困擾。一開始以為只是受傷後肌肉持續痙孿造成的問題，但是放鬆後只解決7成問題。

進一步評估，發現他的手在上次撐地後，腕骨的位置有點跑掉，因此活動時會卡住，而且連接那塊腕骨的肌肉也長期被拉緊、跑離原有的位置。這就是所謂的「筋出槽、骨錯縫」同時發生的案例。

Photo Credit：好痛痛

我曾在上一篇文章中提到中醫對於肌肉骨骼的目標，是達到「骨正筋柔、氣血自流」的平衡狀態。為此中醫的在肌肉骨骼的手法上，可以分為「軟手法」和「硬手法」。我們接下來會仔細介紹這兩種手法。

把骨頭喬回去的「硬手法」

硬手法的意思是使用瞬間的力道，或是穩定且較大的力道，來讓關節、骨骼回到原本該有的位置上。這是大家比較熟悉的骨傷科手法，用力抖一下、扭一下、拉一下，或是把你的骨頭推回去。硬手法在關節脫臼、骨折這類的骨頭問題上是必要的，但是在一些筋骨同時出問題的狀況中也用得上，事實上這反而是目前最常見的用途。

為什麼有時候會需要那麼大力呢？因為當你的關節脫臼、骨折的時候，附近的肌肉會緊縮起來，甚至異常痙攣。所以會需要較大的力量來把骨頭、關節橋回去。在一些嚴重的狀況，甚至需要兩、三個人一起操作硬手法。

我曾經看過中醫骨科醫師把手腕複雜性骨折，也就是裂成三塊以上的骨折，徒手拼回去，而且在X光下顯示拼得很平順。理論上這是需要開刀處理的一種骨折。雖然說在骨科水準頗高的台灣，這麼做不見得是最好的選擇，但是在一些醫療資源缺乏的地方，這簡直是一種神技！

許多民眾喜歡硬式手法，因為快速、有感覺，如果操作者的經驗豐富，搭配上「小夾板固定」的技術，可以減少一部分骨折、脫臼需要開刀的機率。

但是骨傷科硬手法並不是沒有風險的，由於硬手法會使用較大的力道，如果沒有良好的診斷為前提，有可能讓你受到二次傷害或是神經壓迫。而且這並不是一件太罕見的事情，請各位讀者務必要注意。

我會建議如果讀者想要找中醫做這類治療時，至少要找合格、有執照的中醫師。因為合格的中醫師，會瞭解各種治療的禁忌症，也就是什麼情況下能做什麼治療，什麼情況下會有危險。

處理失調的「軟式手法」

軟手法比較沒有劇烈的力道和動作，主要透過擺放肢體的位置、牽引、推揉等方式，來讓肌肉、肌腱、筋膜等軟組織回到適當的位置；或是調整張力、進一步讓關節回到平衡的狀態。軟手法認為軟組織的力量失去平衡，會影響到骨架的位置。

肌肉的不平衡可以分成兩種，一種是拮抗肌的不平衡，例如手臂的肱二頭肌和肱三頭肌長期不平衡的話，有可能讓肌腱受傷，或是肩關節、肘關節疼痛。因此軟式手法的目標，是讓它們不要一邊太鬆一邊太緊。

另一種是單一肌肉的緊繃失衡，例如大家可以試著摸摸自己的小腿肚，那裏有一塊很大的肌肉「腓腸肌」。如果你仔細地按揉可能發現內外側之間、上半段和下半段之間的肌肉緊繃程度不同。有時候我們能摸到一小塊硬塊或一小束肌束，也可能是肌肉內張力不平衡所產生的狀況。

軟式手法的優點是比較輕柔，比較容易被大眾接受，而且不容易因為力道過大產生二次傷害。但是這個優點也衍伸出軟式手法常見的問題：患者容易無感，不曉得自己接受了怎樣的處置。這是因為要感受到身體軟組織的張力變化，以及變化後的反應，需要對自己身體較敏感、本體感覺較好，但不是每個患者都有這樣的感受力。

而且，並非調整完軟組織的張力就沒事了，既然張力常常是因為肌力不平衡、不良生活習慣、不良運動習慣來的，當然要從源頭去改變。以西醫的角度來看，那就是物理治療的運動治療、運動處方、衛教運動等等；而在中醫，傳統上稱做「練功」。

軟式手法比較吃手感，需要花很多時間培養，因此精通軟式手法的醫師是比較少的。但是硬式手法中專門處理骨折的中醫師，才是在台灣最稀缺的人才。諸多原因之中，技術傳承不易是個問題，最大的原因是西醫骨科的普及。

軟式手法、硬式手法沒有優劣之分，是依照不同的時機來運用。筋、骨本來就會互相影響，有時甚至互為因果。這與現代醫學觀念是很一致的：長期緊繃、肌力失衡會導致疼痛，以及而進一步的人體結構異常，反過來說骨架的失衡也會造成軟組織的張力異常。因此，軟、硬手法其實是可以交互應用的。最終就是恢復筋骨的平衡，達到「骨正筋柔，氣血自流」的目的。

其實，我不太建議沒事就去給人「喬一下脖子」，除了風險的考量外，你應該是有疼痛、活動受限、明顯的病症時才去找專業的醫療人員，無論是中西醫。而因為生活習慣產生的痠痛，最主要還是要做運動訓練以及矯正姿勢。

此外，對於熱愛運動、甚至是選手的讀者們，我的建議是當有傷害發生時，找「懂運動」的醫生，會比拘泥於中西醫、是否是骨傷科專業更重要。因為從我的角度來看，無論中西醫、骨傷科或針灸科醫師，都可以將自己的治療模式，和貼紮、護具、運動訓練一起搭配使用。重點是診斷的準確性、對傷害的認識，以及是否能理解運動的特殊性及需求。祝大家都能順利找到適合自己的醫師。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航