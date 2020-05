日本高知縣生產「不是為了消毒」的酒精，眉角藏在標籤文字裡

日本自2月起武漢肺炎疫情開始爆發以來,首先被掃貨清空的醫療物資就是口罩,接著完全買不到的就是酒精類消毒液。諸如台灣的酒廠、英美法的香水廠、甚至位在美國的日系酒廠Suntory、Asahi、資生堂等大廠都相繼緊急投入防疫用消毒酒精生產的時刻,為什麼釀酒大國日本國內卻不動聲色?

主打「不是為了消毒目的而生產」蒸餾酒「Alcohol 77」

位在高知縣的知名酒廠「菊水酒造」預計在4月10日開始販售高濃度蒸餾酒商品【Alcohol77】,容量為500ml,販售價格為1200¥,其中包含有酒稅385¥。

「菊水酒造」是江戶時代就一直持續下來的酒藏(清酒廠),其中他們最為知名的就是「純米大吟醸 菊水」以及以地方知名景點命名的清酒「四万十川」。

4月初,「菊水酒造」宣布在「関係省庁」的指導下,自4/10起販售高濃度蒸餾酒「Alcohol 77」,開始接受大量訂購。這隻蒸餾酒正如其名「Alcohol 77」有著超高的77度,其內容物為「釀造酒精」與「食用香料」。

■製品概要 品名:アルコール77/原材料:醸造アルコール、香料/アルコール度数:77度 発売日:4月10日/価格:希望小売価格1,200円(消費税抜) 酒税:385円/本を含んでいます。 関係省庁の指導のもとに販売される商品。

目前國際間普遍使用濃度75%的藥用酒精對於「沒有傷口的皮膚」進行消毒, 同時濃度75%的要用酒精也有破壞病毒蛋白質外殼的功能所以可作為手指消毒液使用。 但是對於防疫最有效的方式還是使用肥皂或是洗手乳對於手部做完整清潔。

「菊水酒造」社長春田和城在新聞稿中表示「為了感謝2018年7月的豪雨災害後來自國內各方的援助,我們決定利用我們專業的製造設備生產能夠派上用場的製品,貢獻我們的所長,回報大家恩情。」

是的,你沒有看錯,春田社長很曖昧地說這是一個「能夠派上用場的製品」。

当社の有する製造設備等を活用して、皆様のお役に立てる製品を提供することで、恩返しにつながればと考えたものです。

並且該社在商品的介紹中明確提到「雖然這個商品有和消毒液有同樣的高度數,但是此製品不是為了消毒目而製造」。很明顯地,有著破壞病毒外膜能力的77度蒸餾酒並不能直接宣稱這是拿來消毒使用。

從ALCOHOL 77的標籤設計來看日本對於酒精製品的規定

首先,這個酒瓶的標籤設計很明顯地和過去菊水酒造的日本酒系列有著完全反向的風格,明確且粗重的「77」與英文「ALCOHOL」讓這隻「可以拿來喝的蒸餾酒」在外觀上看起來就不是一隻「拿來喝」的酒,反而比較像是擺在藥品區的消毒用品。

另外來看到標籤上面寫的小小英文

“It is a sake that ( )cteria from can remove ( )ooking utensils.”

這英文根本語句不通,雖然日本人的英文常常亂寫,但是這個拆成兩行的英文好像有想要講些什麼。我們可以稍微重組一下這兩行英文的組成,把這個英文拆成左邊跟右邊來看。

左:“It is a sake that can remove “ (這是一隻清酒可以消除) 右:“( )cteria from( )ooking utensils.”([]cteria [ooking]器具)

看到這邊或許謎底已經揭曉。他們本來想寫的根本就是

“It is a sake that can remove bacteria from cooking utensils.” 這是一隻可以消除廚房器具上細菌的清酒

但是,既然這是一隻可以喝的超高濃度酒精,為什麼不是在標籤上寫下「這是拿來喝的不是拿來消毒用的」,反而是大玩文字謎題,還寫下了非常曖昧的「可以消除廚房器具上的細菌」而不是直接寫下可以針對病毒消毒使用呢?

其實這是他們在新聞稿裡面埋下的另一個彩蛋,「在関係省庁的指導下販售」。

在日本的法規下,飲用酒如日本酒、啤酒、蒸餾酒等商品是歸屬於財務省的國稅廳之下管轄,自然這些製造商的營業牌照等等的也都歸屬於這個財務省管理。

然而,醫療用酒精的製造販售的相關牌照則是由厚生勞働省(類似台灣的衛福部+勞動部)管理。也就是說,在目前的疫情緊急狀況之下,雖然是釀酒大國的日本,因為飲用酒、醫療用消毒酒精在法規與營業牌照的發放、認可等等的問題造成日本的酒廠不能像台灣一樣緊急投入生產,所以在折衝的狀況下(或許日本政府兩部門內部有事先照會)才會採取這種繞圈的解謎作法:實際上飲用酒廠是生產了消毒用酒精、但是透過標籤的設計以及其他文宣的方式繞過法規以儘速上市。

4月6日,若鶴酒造株式会社也以同樣的模式發出新製品「砺波野蒸餾酒77」的販售資訊,捲起袖子加入對抗疫情的行列。

這樣的商品其實對於酒廠來說都是極低利潤的商品,但是為了儘速提供市場上大量的消毒用商品,日本的酒廠與國稅廳不得不使用這樣的方式推進疫情戰備物資的製造。在這個「酒廠在酒標上大玩文字遊戲」的事件上,可以看出日本公務員與民間為了對疫情做出貢獻,面對到僵化的法律與顢頇的國會政客的不作為時,只好用各種創意來突破限制。

另外現在可以在AMAZON上直接買到,如果有貨的話。

