《情感究竟是什麼？》：「鼓起勇氣」背後的大腦活動與神經機制

文：乾敏郎

我們能透過正向情感讓思維更加柔軟，寬闊視野，減少奠基於先入觀念的行為（Fredrickson, 2001）。另外，我們能夠將自己的情感朝更加正向的方向進行調整。這項功能稱作情感調整。

情感調整的其中一項方法是認知重估，特別受到矚目。所謂的認知重估，是透過改變對面臨問題的看法或對待方式，進而朝更好的方向來思考問題。透過這種認知重估，便能用正向的方式來看待壓抑的經驗。

一般認為，在遭遇逆境時較具備重新站起能力（我們將其稱作韌性〔resilience〕）的人，便是經常進行認知重估的人。此外，認知重估也是預防焦慮症或PTSD（創傷後壓力症候群）的有效方法。

認知重估的神經機制

我們已經得知，壓力會讓去甲腎上腺素自腦幹釋放至杏仁核、伏隔核、前額葉皮質等處，而焦慮症也會出現去甲腎上腺素興奮系統的慢性過剩反應（Feder et al., 2009）。研究測量為了抑制負面情感而進行認知重估時的腦部活動，觀察到背外側前額葉皮質活躍程度上升，以及杏仁核和伏隔核的活躍程度下降。他們透過緻密的探討，得知透過額葉對杏仁核及伏隔核的控制，便能夠進行情感的調控。

那麼，我們究竟是如何進行認知重估的呢？我們將在此處介紹奧克斯納等人的實驗（本處只會介紹降低負面情感的條件，但實際實驗則是進行了更多種類的條件）（Ochsner et al., 2004）。這項實驗也使用了前述的IAPS資料庫。他們指示參加者嘗試去降低由呈現的圖像誘發的情感。

而他們將降低情感的方法事先分為兩個群組，分別進行練習。其中一組是自我聚焦組，另一組則是狀況聚焦組。無論是哪個群組，都被要求去重新對自我的情感、行為做出詮釋。

他們指示自我聚焦組的參加者，在嘗試降低負面情感時，要認為自己和登場人物沒有任何關連，和影像內容保持更遠的距離感，從第三者的視角來觀看。

至於狀況聚焦組的參加者，則是被指示應在嘗試降低負面情感時，針對呈現出的影像狀況，進行該狀況會在之後好轉的想像。舉例來說，當呈現臥病在床的影像時就要想像那個人只是感到疲憊，且他本來就擁有強健體質，今後會迅速地康復。

這些進行認知重估時的腦部活動的測量結果顯示，負面情感的舒緩，與杏仁核的活躍程度低迷及右外側眼窩額葉皮質的活躍程度上升，具相關關係。另外，他們還觀察到自我聚焦組，在右內側前額葉皮質中呈現活躍傾向，狀況聚焦組則是在左外側前額葉皮質中，呈現活躍傾向。

在此之後，其他研究團隊的研究發現，認知重估時眼窩額葉皮質與背內側前額葉皮質，會和杏仁核呈現負連結關係。也就是說，當眼窩額葉皮質或背內側前額葉皮質的活躍程度上升時，杏仁核的活躍程度便會下降。此外，我們還能透過這個連結的強度，預測即將發生的情感低下程度有多少（Banks et al., 2007）。

在鼓起勇氣面對之時

舉例來說，當決定鼓起勇氣靠近迎面而來的蛇時，會發生什麼樣的事呢？尼里等人為了探討這個問題，使用真正的蛇進行腦部活動測量（Nili et al., 2010）（圖 III-12）。

Photo Credit：遠流出版 圖III-12 Nili 等人（2010）的實驗

在本實驗中，他們要求對蛇感到害怕的參加者，逐漸移動至與位於他們頭部附近的蛇更靠近的地方。只要使用手邊的按鈕，參加者就能在每一步行為中選擇要靠近蛇或遠離蛇。此時參加者感受到的恐懼感強度，與SCR（按：Skin conductance response，即膚電反應）呈高度相關關係。

然而有趣的是，當在處於非常害怕的情況下，同時選擇朝蛇靠近時，則是至始至終都能觀察到前扣帶迴膝下區的活躍程度增加，及SCR的低落。也就是說，當鼓起勇氣跨越恐懼接近蛇時，會在感到害怕的同時，讓身體反應有所下降。

此外，杏仁核與腦島等誘發情緒的腦區的活化程度也會變低。相反地，根據報告指出，在後退的時候，前扣帶迴膝下區的活躍程度會減少、SCR則是會上升。連同前扣帶迴膝下區在內的腹內側前額葉皮質（vmPFC），不僅會擔任情感調整的角色，還會因PTSD而呈現活躍程度的低迷。

尼里等人的研究成果顯示，前扣帶迴膝下區，具有降低恐懼造成的身體緊張或喚起程度的作用。一直以來，我們都認為前扣帶迴膝下區的功用，是活化副交感神經，進而調整身體狀態，而尼里等人的研究結果與這個看法完全一致。

另外，相較於選擇按押前進按鈕，在選擇按押後退按鈕時，右腦的背側前扣帶迴及右腦的腦島活躍程度，呈現上升的傾向。如同本書一直強調的，前者是屬於內臟運動皮質的其中一部份，而後者則是意識及主觀的情感中樞。對背側前扣帶迴進行電刺激，便會讓人產生恐懼的情感，切除它則會降低不安感。

上述實驗結果顯示，為了跨越恐懼而付出的極大內心努力，會導致杏仁核的活躍程度低迷，進而讓我們能面對恐懼刺激。

莫布斯等人運用被虛擬肉食動物追捕的情境，來測量腦部活動（Mobbs et al., 2009）。

這個研究發現，在和動物之間的距離相對較遠的情況中，就會出現上述的腹內側前額葉皮質（vmPFC）的活躍；然而在認為危機已迫在眉睫時，活躍的腦區就會轉變為中腦導水管周圍灰質（Periaqueductal gray, PAG）。綜合上述結果，在實施面對恐懼狀況的任務時，便能觀察到包含前扣帶迴膝下區的腹內側前額葉皮質（vmPFC）的活躍。

書籍介紹

《情感究竟是什麼？從現代科學來解開情感機制與障礙的謎底》，遠流出版

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作者：乾敏郎

譯者：李其融

我們常聽到形容一個人頭腦、心靈與身體四分五裂，缺乏連結的說法。這究竟是怎麼一回事呢？由乾敏郎教授帶大家一探究竟！

若要理解情感是什麼，最重要的關鍵就是能夠了解自己身體狀態的腦部功能。也就是說，惟有頭腦、身體與心靈相互連結，才能夠擁有健全的情感。以憂鬱症為首的多項情感障礙（情緒障礙），已經儼然成為今日的社會問題。但是，若要深入探討關於情感障礙的問題，就必須先明確定義情感究竟是什麼。

我們是如何經歷「情感」的呢？長久以來未能釐清的情感機制，在這幾年下來已得以藉由「自由能原理」得到完善說明。本書將奠基於這項新理論，思考情感究竟是什麼。在淺顯易懂地解說「腦部理解、調節身體狀態的機制」的同時，書中亦會進一步討論以憂鬱症為主的情感障礙及自閉症，此外，本書也會提及維持心靈與身體健康的情感調整、冥想等機制。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航