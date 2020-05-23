打破專業與平庸的對峙：YouTuber成為「互動式旅行」主要推手

2020年初，武漢肺炎爆發，緊張的疫情很快地就阻擋了旅行者們的熱情。各國的國境管理與公共衛生政策，使我們在疾病全球大流行中，減少大規模、跨地域移動的可能性，限制並調整了各種想要出去玩的心情。世界旅行組織（the World Tourism Organization，UNWTO）表示，截至4月6日止，全球96%的旅行活動受到限制，將近有90個重要旅行目的地部分或完全關閉邊界，另有44個目的地僅開放原國籍者出入境。這不但重重打擊著觀光經濟，同時一般大眾也因移動受限而鬱鬱寡歡。

所幸，雖然肉身無法動身旅行，但旅行相關的媒體內容仍然提供大眾虛擬遊玩、舒壓防疫的空間。自2000年以來，大量的旅行內容開始被呈現在網路空間上，從單純的部落格（bloging）圖文介紹，到生動現臨的YouTube頻道現場遊玩，當代的旅行逐漸成為一種「互動式旅行」（interactive travel），就算「宅在家」，我們還是可以透過旅行的媒介化，跨越時空的限制（黃柏凱，2019）。

跟著YouTuber去旅行

為了進行社會距離、個人隔離等防疫措施，串流影音平台、社群媒體、直播平台順勢成長，安全的虛擬世界讓人更安心地交往移動。像是臉書的旅行主題社團裡，旅行者們都在感嘆無法自由移動的無奈，紛紛貼上自己在疫情爆發前的風景攝影，或是分享最新的旅行觀光資訊，甚至對他國異地的疫情現況、觀光產業的困境與危機，提出探討與辯論。也有許多人則選擇觀看旅行主題的YouTube頻道，進行一趟虛擬的旅行，跟著YouTuber出去玩。

交錯互動的旅行

旅行，是當代全球化與媒介化的具體結果，這種真實與虛擬、數據與行動交錯的旅行實踐，可稱作「互動式旅行」（interactive travel）。我們現在的旅行經驗，已然是一種由旅行者、交通工具、3C科技裝備、數位平台所交織出來的旅行活動（Davidson et el., 2017）。美國聖十字學院的社會學教授Jennie Germann Molz（2012）從她的經驗研究裡指出互動式旅行的三種例證：首先，地景在傳播技術的介入下，成為一種「數位化的風景」；再者，「善用3C產品的背包客」（flashpacking）的興起，他們創製出大量的資料內容，並上傳在網路空間；最後，旅行者社群與媒體構成一個「資料交錯的旅行網絡」，連結起熱愛旅遊的大眾。

從Molz的觀點來看，旅行YouTube頻道與其創作者，根本就是互動式旅行的主要推動者。他們打破了「專業旅行」與「平庸旅行」的對峙，提供大眾旅行移動的視野，也左右著旅客的旅行決擇，甚至開啟了地方活化的可能。

四種YouTuber的類型

為了瞭解台灣的旅行YouTuber，我以「旅行」為主題，蒐集「訂閱數最多」的前100名YouTuber，並再依筆者觀看經驗彙整出代表性者，整理出目前旅行YouTube頻道的四種類型，推薦給讀者們欣賞：

1. 旅行影像網誌（travel vlogs）

旅行影像網誌又可分為「軟派」與「硬派」兩者，軟派內容較為歡樂，旅遊地點與方式通常較親民，其中以「the劉沛」粉絲最為眾多。劉沛透過旅行與生活的真實體驗，強調讓旅行享樂更加有趣豐富，帶給觀眾輕鬆自在的觀看。而硬派者如「NinetyRoad Travel跟九十路公車去旅行」，他們以東南亞的深度旅行為主題，聚焦旅行中獲得新奇、辛苦的感受，與獨一無二的冒險故事。盡管旅遊網誌分成軟硬，但同樣花時費工，這些YouTuber都是3C背包客，他們透過旅行經驗的虛實轉譯，帶給大眾富有生活感的體驗。目前台灣的旅行YouTuber大部分是屬於此類。

2. 旅遊品牌的官方頻道

第二種頻道類型則是旅遊品牌的官方頻道，包含地方觀光局、旅行社或是傳統媒體上的旅遊節目。其中以「食尚玩家」的訂閱人數最多。於2007年開播的「食尚玩家」一直是深受台灣歡迎的旅遊節目，目前進入第四代主持人，也將內容上架於YouTube，有時發佈網路專有內容。此類以大眾媒體與知名藝人為基礎的官方頻道，對大眾的旅行決策與購買意願有強烈的影響（吳守從等，2012）。

3. 主題式的旅行指南

以「旅行策略」作為主軸的YouTuber並不算多，這類頻道通常有更聚焦的主題與較深度的介紹。我在此舉兩個自己喜愛的例子。一個是「旅行YJ」，她以旅行的住宿為主題，分享實際的居住體驗，也仔細全面地分析國內外各民宿、旅社、飯店的優劣，資訊詳盡有趣。另一個則是「Spice Travel」，該頻道以「找到沒人跟風的生活風格」為號召，推廣大眾如何找到自己的旅行方式，除內容產製外，團隊更設計旅行規劃、資訊分享、訂房之應用程式，建立旅行者社群網絡，提供旅產業鍊之整合服務。

4. 行腳紀實（footage）

最後一類是旅行移動的真實紀錄，通常不會有過多的剪接編輯，而是寫實地呈現步行的過程。台灣較少該類型的頻道，我便推薦自己非常喜愛的日本頻道「獺祭書屋」（DassaiShooku）。該頻道為京都二手書店經營，訂閱人數並不多，但頻道意旨頗耐人尋味。瀨祭書屋以「漫步帖」為名，以穩定、平衡、細緻的紀錄影像，走踏大阪、京都、奈良等地，按時節更新的影像，幾乎如同數位風景之詩。在防疫時期，如果你想要逛一下難波鬧區，還是想要線上賞櫻，訂閱這個頻道就沒錯了。

幸好我們還有旅行YouTuber

在旅行與觀光活動發展的過程中，攝影技術一直扮演著連結旅行者與景點之間的介面，無論是觀光業發展初期的一張珍貴的名勝相片，或是網絡時代興起後大量、移動、即時的數位影像。而YouTube互動式內容所具有的影像數位化、媒介匯流、社群網絡的特質，讓旅行成為一種全新的展演型態，他們把個人旅行經驗、觀光客粉絲、凝視觀看、手中的拍攝機器與各種旅遊型態，編織成一種詮釋循環，促成大眾重新或重複體驗地方的可能性（Reino, & Hay, 2016；Urry & Larsen, 2011）。

YouTube頻道對當代旅行有著非常積極的影響。在平時，他們啟發了人們的旅行靈感與動機，推動了地方的行銷與活化；在此時，他們藉由旅行體驗的呈現、旅行資料的整理、數位風景的表達，讓無法移動的旅人們，獲得一場虛實交錯、相互參與的愉快旅行。當然，旅行YouTuber們本身也面臨著困境，像是「跟九十路公車去旅行」的阿勳與林宣在4月13日的影片主題：「疫情重創旅遊業！零收入後現在該何去何從？」YouTube內容的創作者正遭遇著「無題可拍」的難題。或許，這個最壞的時刻，正是我們思考旅行、觀光與我們的關係的最好的時刻。

延伸閱讀

參考文獻

Davidson, A., Peters, J., and Brakewood, C. (2017). Interactive Travel Modes: Uber, Transit, and Mobility in New York City. No. 17-04032. TRB AMOnline. Molz, J. G. (2012). Travel connections: Tourism, technology, and togetherness in a mobile world. Routledge. Reino, D., and Hay, B. (2016). The use of YouTube as a tourism marketing tool. Travel and Tourism Research Association. 69. Urry, J., and Larsen, J. (2011). The Tourist Gaze 3.0. Sage. 吳守從、林浩立、張景棠（2012）。美食節目收視行為及其對消費意願影響之探討。《運動健康與休閒學刊》。20：85-96。 黃柏凱（2019）。《數位身體與符號再現：社群網路下形塑的觀光凝視對於旅遊意象的影響》。淡江大學未來學研究所碩士班學位論文。 蘇碩斌（2014）。旅行文學之誕生：試論台灣現代觀光社會的觀看與表達。 《臺灣文學研究學報》。19：255-286。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航