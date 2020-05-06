《有趣到讓你不想睡的病理學通識》：浮腫不是水腫，淋巴按摩也不等於減肥

文：仲野徹

浮腫不等於水腫，淋巴按摩不等於減肥

所謂浮腫，是指組織或身體內堆積水分。在日常生活中，久站或坐太久，腿部便容易出現浮腫、變粗的狀況。我祖母常會搞笑的說：「唉呦，我的腳又浮起來了」。

翻開《廣辭苑》，它的解釋很無趣，寫著：「浮腫等同於水腫」。然而，水腫是指人體組織間隙（interstitial space）聚積過多液體，醫學上浮腫又比水腫更常見（按：身體體液的三分之二為細胞內液，三分之一為細胞外液。而在細胞外液中，四分之三為組織間液﹝介於血管和細胞之間﹞，其餘四分之一為血漿）。

不過，這裡的水腫是指身體的組織或體腔（按：人體內有兩大體腔，即胸腔和腹腔）聚積大量淋巴液或漿液的狀態；從外表來看，皮下組織呈現飽滿、膨脹的樣子，俗稱積水、浮腫、溼氣過多。

專管水分的平衡機制：膠體滲透壓、靜水壓

「組織或體腔」中的體腔，指心肺所在的胸腔，與胃腸或肝臟隔著橫膈膜所在的腹腔。

胸腔的積水稱為「胸水」，腹腔的積水則稱為「腹水」。那麼，浮腫到底是怎麼形成的？

動脈起自人的心臟，會越來越細、變成微血管，再連接到靜脈（見圖2-1）。在末梢組織中，水分會在血管與血管外的組織之間進出。

Photo Credit: 大是文化 圖2-1，人體組織與「水」的進出

當微血管附近動脈端的膠體滲透壓（oncotic pressure，維持血管內外的水平衡）低於靜水壓（hydrostatic pressure，流體在靜止狀態下所呈現的壓力）時，水分便進入組織。相反的，靜脈端的膠體滲透壓高於靜水壓時，水分則往血管移動。組織中雖然有水分，但多餘的水分將經由淋巴管回到靜脈。

雖然這談不上什麼物理法則，不過水分會透過血管與組織的壓力差，促使液體由高往低處流動。

血管內水分所產生的壓力會將水分排出。這是利用靜水壓，促使液體從動脈端往微血管流動，再傳輸到靜脈端，讓水分越來越少。

另外一個壓力平衡是「膠體滲透壓」。日本的醫學或科學用語大多是在明治時代從英文翻譯過來的，所以有時候會看到不太常用的漢字，真的讓人頭很大。這裡的「膠」指動物的膠質；膠質的日文唸「kou-shi-tsu」，就是英文的 colloid，指在水中像蛋白質一樣由微小粒子組成的分散物質。

雖然水分可以穿過微血管或管徑較細的動靜脈管壁（按：指動脈→微血管→靜脈），不過大分子的蛋白質卻無法通過；而且，血漿中雖然存在許多白蛋白（albumin，維持血液的膠體滲透壓，吸收組織間液進入微血管中），但組織液中的白蛋白含量卻很少。因此，當血管內外的蛋白質濃度不同時，由此所產生的壓力，就是膠體滲透壓。

而在血漿與組織液之間，因為水分能夠穿透微血管，所以透過膠體滲透壓，便能促使水分從濃度低的地方往高處流動，並取得蛋白質濃度的平衡。

也就是說，微血管與動靜脈透過靜水壓，促使水分從血管內流出，而經由膠體滲透壓的作用，則是使組織中的水分流回血管內，亦即，人體是由這兩個平衡機制來決定水分的流動方向。

透過靜水壓與膠體滲透壓的平衡機制，可以將水分儲存在組織裡，不過，如果組織中的水分太多，反而會導致浮腫。其中，還有另外一項重要因素，那就是淋巴系統。組織中多餘的水分會滲透到淋巴，但由於淋巴管與靜脈連結，所以從組織滲透出來的水分，最後會經由淋巴系統送回血管。

以上嘮嘮叨叨說了這麼多，相信大家應該有基本的醫學常識了吧。那麼，我們什麼時候會浮腫？其實很簡單，大家想一想就知道了。前面介紹三個與水分進出相關的重要因素，那就是靜水壓、膠體滲透壓與淋巴系統，所以只要其中一個「出差」，我們的身體組織就會開始積水，然後水腫。

水腫：肝硬化、腎衰竭、心臟病都有可能

有人會想，浮腫跟生病有關嗎？讓我先說明一下靜水壓上升。當靜水壓上升時，就會促使大量的水分從血管往組織流動，所以造成水腫。例如，靜脈壓上升時，還分全身性與局部性。

全身性水腫指心臟衰竭或心臟無法順利運作的狀況。這個時候，靜脈到心臟的血液無法順利回流，於是靜脈壓就上升。局部性水腫則是指靜脈發生血栓，血液無法順利流通。

關於血栓，我會在後面章節另外說明。其次，就是血漿中膠體滲透壓的下降。就像我前面說過的，膠體滲透壓是由血漿中白蛋白的濃度所引起。當白蛋白濃度降低時，膠體滲透壓就會隨之下降。

那麼，什麼情況下才會這樣？

其實很簡單，那就是身體無法製造白蛋白，或是白蛋白流失太多的時候。如果肝硬化等肝臟方面的疾病，或是營養失調等，人體沒有辦法製造白蛋白，就會引起水腫。另外，罹患腎病症候群（nephrotic syndrome，由多種病因引起腎臟病變，造成蛋白質透過尿液流失）時，則因為白蛋白流失太多引起水腫。

此外，腎衰竭的患者因為無法排尿，也容易造成水腫。也就是說，雖然心臟、肝臟或腎臟等疾病都可能造成身體水腫，不過卻有各自的機制，而且病理都不複雜。

另外，還有淋巴管慢性的堵塞。例如，血絲蟲（filaria）感染就是非常典型的案例。

說到絲蟲病（filariasis），大家可能會以為是貓或狗才會得的病。其實，人類也會感染絲蟲病，因淋巴管或淋巴節發炎，造成淋巴系統的堵塞、破壞，最後產生水腫。

當我們鼠蹊部淋巴管堵塞，就會造成下肢浮腫或陰囊水腫。陰囊內堆積太多水分，一般不叫做浮腫，而是陰囊水腫。為什麼陰囊會積水？我們先不討論病因，不過若提到陰囊水腫，最有名的莫過於日本江戶時代的政治家西鄉隆盛，他就是因為感染淋巴絲蟲病，而罹患陰囊水腫。

雖然現在已有絲蟲病的特效藥，病情也是可以獲得控制的。不過，從歷史資料或照片來看，以前的人陰囊腫得真的很嚴重，保證會讓大家跌破眼鏡。到底有多嚴重？有些人竟然腫到坐在椅子上，陰囊卻垂到地上……。欸，這個樣子應該很不方便吧。我也很好奇西鄉隆盛的陰囊腫得到底有多厲害。

消水腫，只是擠壓淋巴堆積的水分

看病時，醫生通常會先按一按我們的脛骨或腿骨。這不是在看腳有沒有問題，而是檢查身體是否出現浮腫。因為這些部位的皮膚下面就是骨頭，有沒有積水一摸就知道。如果按了以後，手印消退很慢的話，就是「壓陷性浮腫」。另外，眼窩（眼睛周圍凹陷處）的結締組織較鬆弛，也是容易囤積水分的部位。

其實，有時候我真的覺得人的身體很奇妙。比方說，為了控制體重，十幾年來我幾乎每天早上都會量體重。每當我暴飲暴食時，當下就想：「完了，體重一定飆升」。不過，這也無可奈何，反正都已經吃下去了。但是，有時三餐明明都很正常，也會突然一個禮拜就胖個一、兩公斤。

更誇張的是，例如，爬山這種渾身大汗、長時間的運動，或是搭乘長途飛機等，都會使水分大量流失，因此必須適時補充水分──但我就是那種連喝水都會胖的體質。有段時間，我研究了很久也查不出個所以然。我想，可能是身體脫水超過一定時間以後，身體就會產生保護反應吧（按：脫水會使身體留下額外的水量來彌補水分的不足）。

雖然量體重是我唯一能夠持之以恆的減肥方法，不過我是一個減肥狂，幾乎各種減肥方法都試過，連淋巴按摩都試過了呢。說實在的，按壓以後多少瘦了一點。不過，我想應該是因為透過按摩將淋巴系統中的組織液擠壓出去（按：血液循環進入微血管時，部分類似血漿的液體會滲出血管進入組織間隙，這些滲出血管的組織液，必須經由淋巴管回流至心臟，才能再度進入血液循環）。

其他像是臉部保養，我也試過。我們家兩位千金出嫁的時候，我做了兩次臉。做了以後，真的有肌膚緊致、神采奕奕的感覺。其實，這跟淋巴按摩是相同的道理。不過，這些都可以叫做減肥嗎？這些手法不過是將淋巴堆積的水分擠出來而已。

除了前面說的絲蟲病以外，切除淋巴結（按：人體抵抗細菌、病毒的重要防禦組織）也會造成淋巴系統堵塞，進而產生淋巴水腫。但比起堵塞的部位，末梢組織，也就是離心臟較遠的地方反而更容易水腫。接受乳癌手術的病人之所以手臂容易水腫，就是因為切除腋窩（指腋下）的淋巴節以後，淋巴系統堵塞的緣故。

當病人發生淋巴水腫時，醫生一般會讓他們穿戴護具（如彈性襪）。這樣就可以促使組織囤積的體液送回淋巴系統。此外，按摩也是常用的治療方法，例如網路上近期熱門的淋巴按摩減肥法。不過，我希望大家理解，其實按摩與治療完全是兩回事。

書籍介紹

《有趣到讓你不想睡的病理學通識：大阪大學最熱門病理學講義，秒懂「病」是如何發生的，預防和治癒的邏輯原來》，大是文化出版

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作者：仲野徹

譯者：黃雅慧

什麼是病理學？正常課本版：研究疾病如何發生的學問。本書作者，人稱不良醫學教授的仲野徹版：「細胞像是小小兵、氧氣是好人也是壞人、血小板最愛打橄欖球……」

作者仲野徹，是日本大阪大學醫學系病理學教授，人稱不良教授，因為上課有三分之一都在閒聊，而且從來沒有幫活人看病的經驗，但他淺顯易懂的授課方式卻讓學生每堂必到、連路人大媽都能秒懂。

本書從細胞、血液、休克、血栓及梗塞，到癌症、病毒基因、基因突變，以生動的譬喻及各種搞笑梗，告訴你：人為什麼會生病？如何和疾病和平共處？

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航