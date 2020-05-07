《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅》：川普的貿易戰有沒有達到成效？

文：佛瑞德．霍赫伯格

迷思：貿易戰有效

「當一個國家（就是美國）與幾乎每個有生意往來的國家，都要在貿易上損失數十億美元時，貿易戰是一件好事，而且很容易贏。」2018年3月2日清晨，美國總統以這篇推文揭開一天序幕。一個月後，接著發出一篇推文，堅稱「我們沒有在和中國打貿易戰」。最後，在6月2日又聲稱「當你有將近8000億美元的貿易逆差時，你不可能輸掉貿易戰！」

不到兩週，白宮便宣布將對價值超過500億美元的中國商品廣泛課徵關稅，從醫療設備與飛機零件到布料和漁獲，應有盡有，這是隨後升級為套用中國商務部長說的「經濟史上規模最大貿易戰」的初期鳴炮。

正如貿易赤字與預算赤字的相似性極微，我要很高興地告訴大家，貿易戰也遠遠不如實際戰爭那麼具有毀滅性。不過這不是說貿易戰沒有受害者，剛好相反，貿易戰與真實戰爭的主要差別，在於一般來說貿易戰沒有贏家。

當川普對中國產品開徵第一波關稅時，中國以提高美國的大豆、豬肉、鋁及其他產品的關稅回敬，造成堪薩斯州的農民和密西根州的鋼鐵工人蒙受巨大傷害。2018年9月17日，川普總統採取報復舉動，對價值2000億美元的中國進口品課徵更高的關稅（這是稅），中國馬上在隔天反擊，宣布對高達600億美元的美國產品徵收10％關稅。

當然要謹記在心，問題不只是其他國家的關稅傷害了美國出口商；美國自己的關稅也因為本地物價上漲而傷害了美國家庭。關稅當然就是一種稅，沒有勝利者，只有受害者。

儘管到了2018年12月，中國與美國的貿易緊張關係開始冷卻，但有很多傷害已經造成了。首先，美國有超過半數的大豆出口到中國，由於最喜愛的市場暫時受阻，生產大豆的農民在2018年夏天看到穀物價格大幅滑落，重挫那一年的獲利。事實上，有些農民甚至以低上很多的價格把大豆賣給墨西哥與加拿大的中間商，而這些人因為不受貿易戰波及，所以可轉而將大豆廉價出售給中國，賺得利潤。

每次啟動貿易戰，同樣的情節就會重複上演：政府對他國使出毀滅邊緣策略（brinkmanship），逐步把愈來愈嚴厲的懲罰丟上檯面，任憑兩國的出口商及消費者拼死應付市場關閉的後果：收入損失與價格高漲。長期的結果甚至可能更糟，因為貿易戰帶給人不安定感，導致其他國家懷疑是否要對一個反覆無常的貿易夥伴投資或做生意。

最壞的情況是，這些緊張氣氛逐漸發展成更嚴重的衝突，想想1812年戰爭、鴉片戰爭及經濟大蕭條的例子。可是即便貿易戰能成功避免流血與破產，還是會產生極具破壞性的結果。以美國最親密也最始終如一的盟友加拿大為例，就是一個忠實的朋友，幾年前佛羅里達州的柑橘作物染病，整個半球別無選擇只能轉向巴西購買柑橘時，加拿大等到疾病根除後，立刻回到美國市場上採購（以便幫助佛羅里達州的果農復原）。

不過當川普對北方鄰居發起鋼鐵、鋁及其他商品的貿易戰時，連加拿大人也受夠了，對方馬上對美國柑橘課徵新關稅，並且琵琶別抱，找巴西當採購柑橘的夥伴，即便這麼做會導致加拿大的柑橘成本上升也在所不惜。佛羅里達柑橘產業聘用7萬5000名員工，颶風和植物病蟲害已經讓他們夠憂慮，現在還多了一個人為災難要應付。

我們疏離加拿大，造成柑橘農損失數百萬美元與難以計數的工作，讓這個產業在破產邊緣掙扎。「美國優先」，果然不假。

迷思：進口品買得愈少，我們的日子就過得愈好

這和經濟學裡的一句格言一樣簡單：你賺得錢比花得錢多，日子就會過得愈好。如果我是太陽能板製造商，想要讓荷包滿滿，顯然應該極盡所能地把最多的太陽能板賣給別人，同時把我向他們購買的產品與服務減到最少。將這個鋼鐵般的觀念應用於世界貿易，也許很吸引人，可是經濟學家會告訴你，國家的進出口政策比我們管理個人預算的規則還要來得複雜。

有些政治人物——最著名的就是川普總統，還在堅持這個觀念，認為我們向外國買得愈少，國力就會愈強。這是一個簡單好懂的邏輯，又恰好可以融入「美國製」的浪漫情懷；畢竟，誰不想要支持美國勞工，又能把辛苦賺來的錢留在自家口袋？想要買本國製產品當然沒有什麼不對，然而我們應該（或坦白說甚至可以）自行製造需要的東西，並且賣給世界，而不用掏錢買進口品，這個信念忽略當代全球經濟的一些基本事實。

如同前言曾提到的，如果國與國之間的貿易在明天戛然停止，美國比任何國家都更有存活的本錢。存活？沒錯。活得很好？不會。即使我們能在一個沒有進口品的世界存活，大概也不會太樂在其中。

一個凡事都自行製造的美國，會是一根香蕉10美元、一件襯衫100美元，以及飲食受限於當季生產的國度。你不會有讓自己分心的iPhone，或用來看電視的筆記型電腦（正好，這樣就會錯過如《冰與火之歌：權利遊戲》、《反恐危機》（Homeland）和《副人之仁》（Veep）等進口影集）。

又如果你以為可以把自己的本田或福斯換成雪佛蘭或福特，還請三思，即使以為是標準美國製的車款，也要靠著數不清的外國零件才跑得動；以美國的橡膠供應如此貧乏看來，光是等著買輪胎的候補清單就會沒完沒了。還有如果想要保持創新的領先地位，有些資源就絕對必須依賴進口，像是用在裝置螢幕、光纖電纜、燃料電池、癌症藥物的稀土，都不是美國擁有的自然資源。

在接下來的章節裡，將會探索這些產品背後的故事，不過現在先來看看藍莓。曾有一段時間，藍莓在美國是夏日限定的美味，而且因為美國人不常看到這種水果，所以需求向來不高。當開始從季節性氣候有別於自己的國家進口藍莓（如智利，現在占美國超過一半的藍莓進口量）時，並未因此讓美國的生產者受損，或是把消費者的錢從這個國家挖走，而是透過一年到頭都有藍莓，打開美國人的胃口，進而讓本國農民賣出更多的藍莓。

例如，自2001年以來，美國的藍莓消費量已經加倍有餘，和藍莓進口量有著相似的急劇上升軌跡。藍莓這一課讓我們學到：貿易鮮少是零和遊戲：進口並非總是會傷害本土產業，甚至可以經由開拓市場或鼓勵創新，鞭策他們達到新的高度。

商品變得愈來愈錯綜複雜是21世紀經濟的特色，其中有許多不是一家公司或一個國家即可提供全部零配件，再加上消費者對可用性與價格的期望有愈來愈高的要求，抱持可以在美國本地製造並銷售全部所需物品的觀念就是不可行。不想再和中國買鋁？沒問題，不過仰賴便宜原料的汽車製造商、建設公司及飛機製造商少了鋁，在建造、銷售與聘僱上就無法那麼大量，當然也就會缺乏競爭力。厭倦舶來品排擠雜貨店架上的美國產品？好，只要你願意和全年供應的酪梨說再見。

如今已經沒有「季節性」水果的概念了，我們真的想要回到那個年代，只能吃剛好在當季才能出產的食物？我們向朋友或鄰居買的東西，多過於賣給他們的東西，表面上看來也許不是最得人心的觀念，但是當你看到經濟的真面目，不可否認進口品充實我們的生活品質，讓國家的國力發揮得淋漓盡致。而且別忘了，當我們向其他國家購買，而對方的經濟改善，進而也會有能力向我們購買更多的東西，支撐本地的產業與更多的就業機會。

這是亨利．福特（Henry Ford）付給員工慷慨的薪資，而且把T型車的價格訂得很便宜的原因，如此一來，組裝車輛的工人就有能力也購買。你如果想要多賣一點，最好確定顧客買得起你生產的產品！

相關書摘 ▶《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅》：為何在全球經濟市場推行「美國價值」很重要？

書籍介紹

《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅：一本破解關於貿易逆差、經貿協定與全球化迷思》，商周出版

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作者：佛瑞德．霍赫伯格

譯者：曹嬿恆、簡萓靚

iPhone如何推翻美中「貿易逆差」的說法？本田休旅車居然比福特和通用汽車更「美國」？失去國外市場，《冰與火之歌》甚至整個好萊塢都會消失殆盡？塔可沙拉、本田汽車、香蕉、iPhone、大學文憑、《冰與火之歌》，用六項商品的故事，逐步解開貿易的謎團！

其實，貿易赤字根本無法反映雙邊的經濟狀況，甚至會因通貨升值與貶值而波動，而且商品價值只計入最終完成組裝的供應商所在國家，使得號稱美國設計發明、風靡世界的iPhone，身上所有瑞士陀螺儀、日本視網膜螢幕、以及美國玻璃的價值，完全計入中國經濟！

本書將揭開許多這類顛覆直覺的真相，前美國進出口銀行總裁，用最生動的故事與專業的智慧，解釋全球貿易的複雜網絡，讓我們更能了解這些經濟運作，如何影響你我生活的每一天！

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航