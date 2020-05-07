《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅》：為何在全球經濟市場推行「美國價值」很重要？

文：佛瑞德．霍赫伯格

美國未來能否成功，不僅仰賴學士、碩士及博士等教育程度，還得注意華氏溫度與攝氏溫度。除去貝里斯、巴哈馬、開曼群島及帛琉，全世界只剩美國使用華氏單位表達溫度。除去賴比瑞亞與緬甸，全世界也只剩下美國尚未加入使用公制單位的行列。

我們不用趕著改用攝氏溫度計，也不用把手邊的碼尺、英里路標與12磅重的保齡球，改成公制量尺、公里路標及5.44311公斤重的保齡球，不過確實應該認真思考美國在某些領域上，和世界不同步的問題，包括重量、長度等這類最基本的東西。

畢竟若是拿到外國創新科技產品時，無法插上美國插座，有什麼好處可言呢？如果螺絲尺寸不同，又要怎麼把家具賣到其他的國家？這是我在輸出入銀行時遇到的問題，當時要幫助美國企業競標薩哈拉沙漠以南地區的電力基礎建設案，這是屬於歐巴馬政府的電力非洲倡議（Power Africa initiative）部分內容，但是問題來了，美國的交流電頻率是60赫茲（電壓120伏特），但多數非洲國家的交流電頻率卻是50赫茲（電壓220伏特）。

美國公司能販售傳輸線和其他零件，但是由於電力規格不同，導致難以積極出口產品到這些區域。未來總有一天必須解決這類不一致的問題，配合改用國際規格，或是鼓勵世界各國配合美國。

放眼貿易未來的同時，也該開始承認數百年來定義貿易的戰局勝負大致已定。關稅仍是你我生活的一部分，也許總會偶爾現身。但是各地祭出高關稅，阻礙貿易自由流通的時代已經結束了。儘管有川普總統的貿易戰，但關稅已逐漸成為古早時代的遺跡。

現代貿易協定相繼排除全球各地剩餘的低關稅措施，欲善用全球經濟每分利益的政府也已將注意力轉向其他阻撓國際貿易通行無礙的問題。下一個戰場是調和標準，也就是有意做生意的友善國家間僅存的貿易摩擦來源。

美國在標準一致化上經驗豐富，因為那是當時必須做的，或在某些例子裡是現今依然在做的事：協調各州間的貿易標準。聯邦成立之初，各州依然保有各自對麵包、農產品及其他糧食作物的度量標準，導致跨州交易麻煩又冗贅。跨州貿易障礙有時源自刻意，例如多虧標準不一致，德州牧場可免於和芝加哥牛肉競爭，然而有時僅是國家法規的繁複又不一致。

這就是多年來，全國烘焙食品包裝上都要蓋上「維吉尼亞農業部登記」（Reg. Penn. Dept. Agr），確認產品符合標準，有資格在全美最嚴格的維吉尼亞州販售。這也是紐約州計程車送我到紐澤西州紐華克機場後，回程不能順道載客跨越州界返回的原因。

雖然現在憲法明令禁止各州歧視來自別州的事業，但是大家依然偶爾能找到辦法，利用標準來阻撓對手。各州試圖禁止居民透過網路購買各種商品，從隱形眼鏡、棺材到葡萄酒，應有盡有，藉此保護在地生產者。有時他們稱這些保護主義標準是基於「道德考量」，以免出庭結果不利，例如加州葡萄酒商便曾控告紐約州與密西根州法禁止當地居民直接進口酒精。

這些州政府並非真的想要減少飲酒行為，畢竟當地酒商銷售自州生產的酒，稅金進入州政府口袋，他們毫無意見。州政府只想阻止每個月葡萄酒俱樂部郵購商和其他課不到稅的線上酒商，而設下自州規範就有機會堵住這些商人的酒瓶。2019年6月，最高法院在田納西葡萄酒與烈酒零售協會訴湯瑪斯（Tennessee Wine and Spirits Retailers Association v. Thomas）案件中，判決這類手法敗訴，但卻不太能阻止各州發揮創意，繼續以標準來守住底線。

對外貿易調和相關國際標準與法規

雖然國內標準大多都已一致化，但對外貿易又是另一回事，在美國協商《跨大西洋貿易及投資夥伴協議》時，也就是曾有望與歐洲簽訂，卻被川普總統擋下的那份貿易協定就遇上棘手難題。以雞肉為例。美國使用氯水清洗雞肉，殺死沙門氏菌；但在歐洲的法律卻禁止使用氯水清洗。

美國農業部立場堅定地相信以氯水清洗雞肉既安全又有效，確實美國生雞肉含有沙門氏菌的案例只有2％，相較之下歐洲雞肉比例則高達15％至20％。然而歐洲立法者認為，准許用氯水清洗雞肉會讓雞農疏於維持衛生標準，反正就算未能防止感染，之後也能以藥劑清洗。這個哲學辯論至今仍未解決，也不是美國與外國朋友洽談貿易路上的唯一阻礙，基因改造食品（Genetically Modified Organism, GMO）之爭就是另一個鬧得雞飛狗跳的例子。

調和國際法規的好處，不只有利美國雞農跨海賺錢，更能讓我們在世界上堅守價值，不是為了霸凌他人、自視高人一等，或強迫他國接受美國價值，而是單純因為若是美國不設立標準，別人也會做。

美國的醫療健康標準有科學做基礎，大可放心向貿易夥伴推行這套標準，或是做為前提，要求有意和我們做生意的潛在合作對象配合。聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）訂立全球航空安全規範，如果失去制定權會危害自身安全。相較之下，勞動、環境及人權法規奠基於堅定價值多過科學論據，但是仍應全力爭取機會，在這些議題上依據美國價值來制定國際規範，以免被其他巨頭搶先依照他們的利益給全球立法。

數位服務與準則也是如此，若是無法順利取得主導權，導致5G世紀同時有美國準則、歐洲準則和中國準則，發展將會大打折扣。

美國是世界上少數擁有足夠經濟實力，能大規模提升或降低標準的國家，必須坦承面對這樣的高度伴隨而來的責任。不在全球經濟市場上推行美國價值，等同於接受由中國或其他強權國家置入他們的價值，也許看似霸道，但事實就是如此，不容否認。

隨著科技不斷發展，世界只會愈來愈需要美國主導制定國際標準。日常購買的產品、享用的服務及所做的決策中，人工智慧和其他創新科技日益普遍，美國必須站出來制定可靠標準，這是為自己，也是為了全世界。在英尺對公尺、華氏對攝氏上，美國還能應付與世界的不同調，但是在數位經濟時代的普遍標準上卻不能。

在這個電話、電視、健康追蹤裝置、「智慧」冰箱等設備無不蒐集個人資料的時代，誰要挺身而出，為5G世代設定標準保障個人隱私呢？在這個家庭安全系統、嬰兒監視器都連通網路的世界，誰要設定國際規範保護數位安全呢？在這個氣候變遷開始重創社區，導致極端氣候加劇、農務規律失常，引發資源稀少化、危及整體企業的時代，堅守負責任的經濟實務規範，又是誰的道德責任？

在捍衛數位隱私權上，美國已經落後了，目前歐洲顯得更有決心。如前所述，美國是世界上唯一一個不參與《巴黎氣候協定》，無意減低碳排放的國家。

即便如此，我依然相信美國是全球唯一有能力提升國際標準、促進各國規範一致化的國家，美國的全球影響力與經濟實力還足以勝任這個角色，若是不挺身而出，再也沒有其他國家具備足夠聲量捍衛法治、隱私、透明及安全，更不用提消費者與勞工權益、環境保護、性別和人權等價值了。也許永遠無法要求世界配合美國使用英寸、英里等度量，但是美國的價值必須成為國際標準。

相關書摘 ▶《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅》：川普的貿易戰有沒有達到成效？

書籍介紹

《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅：一本破解關於貿易逆差、經貿協定與全球化迷思》，商周出版

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作者：佛瑞德．霍赫伯格

譯者：曹嬿恆、簡萓靚

iPhone如何推翻美中「貿易逆差」的說法？本田休旅車居然比福特和通用汽車更「美國」？失去國外市場，《冰與火之歌》甚至整個好萊塢都會消失殆盡？塔可沙拉、本田汽車、香蕉、iPhone、大學文憑、《冰與火之歌》，用六項商品的故事，逐步解開貿易的謎團！

其實，貿易赤字根本無法反映雙邊的經濟狀況，甚至會因通貨升值與貶值而波動，而且商品價值只計入最終完成組裝的供應商所在國家，使得號稱美國設計發明、風靡世界的iPhone，身上所有瑞士陀螺儀、日本視網膜螢幕、以及美國玻璃的價值，完全計入中國經濟！

本書將揭開許多這類顛覆直覺的真相，前美國進出口銀行總裁，用最生動的故事與專業的智慧，解釋全球貿易的複雜網絡，讓我們更能了解這些經濟運作，如何影響你我生活的每一天！

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航