《晶子曼陀羅：佐藤春夫經典作品選》譯者序：添加了「頹廢意識」的日本新唯美作家

文：林水福

【譯者序】

佐藤春夫〈一八九二至一九六四年），這名字對台灣讀者而言，雖然稱不上如雷貫耳，但並不陌生。主要是因為他曾經到過台灣，發表過〈日月潭遊記〉、〈霧社〉、《女誡扇綺譚》、〈殖民地之旅〉等與台灣相關的作品，且已有中文翻譯。

然而，與他在日本文壇的名氣、地位相比，顯然被翻譯的作品不成比例，也可以說未受到應有的重視。

其實，在日本從大正到昭和時期的文學史上，佐藤春夫與谷崎潤一郎、芥川龍之介並稱，寫詩、小說、評論、童話、戲曲，體裁多種，數量龐大。名評論家中村真一郎曾說：「在日本近代文學史上，沒看過佐藤春夫那麼『多面的作家』，並指出：他在各類作品中，常在舊有體裁裡加入新的嘗試，而使其體裁更加廣泛。

這次的翻譯，以佐藤春夫的代表作為主，希望讀者能多認識這位深愛台灣的，日本現代文學代表性作家。

春夫在一九五三年以《定本佐藤春夫全詩集》獲第四屆讀賣文學獎，可見他在詩方面備受肯定。發表過《殉情詩集》、《我的一九二二年》、《車塵集》、《魔女》、《閒談半日》、《小園歌》、《東天紅》、《玉笛譜》等眾多詩集。

〈秋刀魚之歌〉發表於一九二一年十一月的《人間》雜誌，是以這樣的背景寫成的。如日本學者松隈義勇所說：「自古歌壇就有以其代表詩來冠稱歌人的習慣，同樣的，我們若要以最適切的稱法來稱呼佐藤春夫的話，就應該稱之為「『秋刀魚之歌』的春夫」。談到佐藤春夫，就會想到〈秋刀魚之歌〉。這首〈秋刀魚之歌〉即足以讓佐藤春夫在日本詩史留名，永垂不朽。

《西班牙犬之家》與《田園的憂鬱》

佐藤春夫的小說寫法，與自然主義作家不同，不以描寫為主，採用「並非詳盡敘說原委，將一切納入壓縮的字裡行間，憑感覺一行接一行、一節接一節飛躍進行，行間多留空隙，是一種散文詩般的表現方法」。還有，常採用主角的獨白式自我對談展開情節。

佐藤春夫不喜歡自然主義赤裸裸的描寫方式，喜歡讓讀者有想像空間。

吉田精一稱佐藤春夫的小說風格是散文性的，會「突然進入核心，但該看的不會錯過，以閃電般的速度感應而過。不是緊密濃厚的散文，而是多留空白的，散文詩般的風格」。這意味著佐藤春夫的小說結構極為詩性化，這種小說風格，在當時是極新奇的。身為小說家的佐藤春夫，因採最近代、最西洋的寫作風格，而被視為大正時代最新潮時髦的作家。

〈西班牙犬之家〉發表於一九一七年，當時佐藤二十五歲，不僅是登上文壇的處女作，也是初期的傑作。腹案構思與《田園的憂鬱》大約同時，惟後者發表較晚。

〈西班牙犬之家〉是大正五年遷居神奈川縣都筑郡中里村時撰寫的作品。當時，佐藤與妻子及兩隻狗、兩隻貓同住。〈西班牙犬之家〉副題「為喜歡做夢者寫的短篇」，主角是失意的青年，偶然進入夢想境地，展開探險之旅，在深入非現實的世界過程中，與西班牙犬相遇，幻聽多次襲來。在幻聽中，春夫為讀者突破了單調的視覺有限性，也呈現小說的實驗性。這也應該是井上靖評：「作品整體若有似無，飄蕩著憂鬱與倦怠，末尾的突然變化，是日本作家之前從未想到的獨特處。像西歐風格描寫近代人心的內心風景，是日本最初的作品。」的主要原因吧！

發表的雜誌《星座》當時是名不見經傳的同仁雜誌，不意，芥川龍之介寄來讚美信函，稱其時髦，帶有異國情趣的西洋小說味，有奇特的新鮮感。

《田園的憂鬱》最初以《生病的薔薇》之名，前半於大正六年〈一九一七年）發表在雜誌《黑潮》上，後半不滿意，於是捨棄。

《生病的薔薇》寫法新穎，最初獲谷崎潤一郎讚賞，得到鼓勵，因此從十二月起重新以《田園的憂鬱》書寫，大正七年九月於《中外》雜誌全文發表。翌年六月，單行本由新潮社發行。獲得壓倒性好評，奠定新進作家無可撼動的地位。

《田園的憂鬱》背景是東京、橫濱、八王子連結成三角形的中間地帶。近武藏野平原，與四周的山相接，因此，當時是只有馬車通行的偏僻鄉下地方。春夫拿中里村與故鄉做對比，如果有著波濤洶湧的大海、陡峭的高山、激流的河川的故鄉，是高潮多的戲劇性風景；那麼有著平緩的山丘、雜樹林、田地、雲雀啼叫的這個村莊，就是散文詩。又以家庭做比喻，如果故鄉是春夫嚴厲的父親，那麼中里村就是他的母親。

《田園的憂鬱》是不像小說的小說，幾無情節可言。描述富詩人感性與自我意識的一個青年在田園生活，如眾多評論家所說，是春夫書寫人生倦怠的最初作品。以纖細的筆觸描繪春夫自身的內心生活，也可以說是中里村時代春夫的精神風景。佐藤春夫弟子之一的井上靖說：「《田園的憂鬱》給予當時許多關心文學藝術的青年，連自身也無法說明的內部心境，賦予一種解釋。」甚至還說：「那時候，我們之間把倦怠啦、怠惰啦，無可言喻的憂愁當作流行語使用。」可見當時影響之大。

對佐藤春夫本身的重大意義在於「鬱悶、與外界任何事都不同，他人無法了解的自己，其精神的內部構造，給予一種表現，因此找到解脫的出路。因為這部作品的書寫而獲救。」意即春夫藉著作品的書寫獲得救贖。

《田園的憂鬱》，登場人物、動物如現實生活出現的，以從明治末期到大正初年流行日本文壇的自然主義來創作和記錄生活。但是，如評論家寺岡峰夫指出的，是佐藤春夫添加了自然主義所沒有的「頹廢意識」。

有關郁達夫的《沉淪》與佐藤春夫的《田園的憂鬱》，兩者間的關係，這方面的論文不勝枚舉，儘管也有人認為兩者形同質異，但是，《沉淪》受《田園的憂鬱》影響是不爭的事實。

《晶子曼陀羅》

《晶子曼陀羅》昭和二十九年於「每日新聞」夕刊連載，獲第六屆讀賣文學獎。這部長篇小說不僅是春夫戰後的代表作，也是《山田長政》、《有馬春信》、《小說高村光太郎像》、《小說永井荷風傳》等傳記文學中的最高傑作。

佐藤春夫與晶子的相識，是他上京出入新詩社的時候，在明治四十三年，佐藤十八歲。那時新詩社核心人物與謝野寬的名聲已下墜，只有晶子一人揚眉吐氣。春夫深受晶子賞識，愛其才華。他的詩作真情吐露，纖細而大膽的語言運用，是從晶子處學來的。連在散文裡自由自在使用語言，也是受到晶子很大的影響。

他在《詩文半世紀》裡談到晶子：「我對她的傾倒，連我自己都感到驚訝。有幸還有機會重讀她的全部短歌集，從中挑出我喜歡的作成一卷，旅行時一定帶在懷中，在途中感到無聊，就翻閱以為樂，同時必有可學習之處。一再咀嚼，滋味無窮。」所以，春夫寫晶子是必然的。藉著書寫《晶子曼陀羅》讚揚晶子，讓世人得以了解真正的她，以報晶子恩情。

如畫家畫晶子像，這裡佐藤以小說的形式描寫晶子。既包含虛構，也有脫離現實的。如他在自序中說「這不是晶子傳，也不是晶子論，卻帶有幾分那些要素。我的意圖是描寫在那個時代氛圍裡，關於女詩人的人品。因此，不是傳也不是論，不如說是人物的形塑。」佐藤確信只有這樣才能描繪鮮活的晶子造型。

我曾在已停刊的《日本文摘》介紹過佐藤春夫，該文後來收入拙作《現代日本文學掃描》。又，二○一六年六月四日、五日由南台科大應日系承辦，在國立臺灣文學館舉辦的「台日『文學與歌謠』國際學術研討會」，其實，我是該計畫案的主持人。因此，得識佐藤春夫文學館館長等佐藤春夫研究者，也意識到台灣對春夫文學介紹、翻譯之不足。這本佐藤春夫經典作品的翻譯，希望有助於國人對春夫文學的進一步認識與了解。

佐藤春夫在一八九二年生於和歌山縣新宮市舟町三丁目。是父親豐太郎、母親政代的長男，上有兩 姊，下有兩弟。佐藤家世代為醫，豐太郎相當尊重的醫生是松本順，敬仰的詩人則是正岡子規。

春夫小學時數學不佳，喜讀文學書籍。雖在優渥的環境中度過少年時期，但文學家放蕩不羈的叛逆性格似乎已開始顯露。詩人的浪漫性格，也在新宮這個海濱都市的自然之中形成。

十六歲這一年於「熊野實業新聞」發表短歌、歌論。於《明星》雜誌，被石川啄木選中作品，刊登了短歌一首。十七歲於《昴》發表短歌。

一九一○年三月從新宮中學畢業，四月似乎為考第一高中而上東京。開始師事於在故鄉演講而認識的生田長江，出入與謝野寬之門，九月入慶應義塾大學預科文學部，為的是聽永井荷風的課。與終生之友堀口大學相識。

從明治四十三年九月到大正二年九月退學期間，春夫在應慶義塾大學度過，發表詩、小曲、短歌、譯詩、詩論等於《昴》、《三田文學》、《中央公論》等雜誌。收入《殉情詩集》的詩，大多是這時期寫的。在慶應大學聽馬場孤蝶、永井荷風、小山內薰、戶川秋骨等的講義，與三田演講會的講師鈴木三重吉、上田敏相見，充分吸收文壇氣息。

大正二年〈一九一三年），春夫從慶應大學退學，翌年十二月，與新劇女優川路歌子同居。這時候他投入油畫創作，後來連續三年有兩件作品入選二科會。大正五年五月，遷居神奈川縣都筑郡中里村，七月搬到同村的中鐵，到十二月底。這是《田園的憂鬱》的舞台。大正六年一月，於同仁雜誌《星座》發表〈西班牙犬之家〉，六月於《黑潮》發表〈生病的薔薇〉〈《田園的憂鬱》的第一稿）。與川路歌子分手之後，十月起，與無名女優米谷香代子同居。大正七年七月，獲谷崎潤一郎的推薦，〈李太白〉於《中央公論》發表。

大正八年六月至十月到台灣及福建旅行，回日後與米谷香代子分手。發表短篇〈星〉、紀行文〈南方紀行〉、《女誡扇綺譚》、〈蝗蟲大旅行〉等，是這次旅行的收穫。在這次旅行之前，佐藤對谷崎潤一郎夫人千代由同情轉為愛情，谷崎有成全之意，但是，後來反悔，因此大正十年三月與谷崎絕交。佐藤對千代的愛慕之意並未因此消失，寄託於詩文。第一本詩作《殉情詩集》，其中傷心、失意的抒情詩占了一半。發表《都會的憂鬱》、第一評論集《藝術家的喜悅》等。

大正十四年六月，佐藤以自己與谷崎、谷崎夫人之間的三角關係為主題，以〈這三者〉為名在《改造》發表，但未完而終止。

在小說方面，或說佐藤春夫雖然關心社會，也寫過社會主義的作品，但一般認為他是屬於「唯美主義」的唯美派作家，是以「唯美作家」之姿亮麗進軍文壇的。當時，自然主義文學還相當盛行，佐藤春夫卻用與自然主義文學迥然不同的「全新近代文學風貌，氣勢軒昂地登上文學史」。

然而，佐藤春夫雖以唯美派的姿態，戲劇性地登上文壇，其出發點卻非唯美派文學。寺岡峰夫說佐藤春夫的初期作品，某一方面的確「和自然主義文學在同一性質的地盤上展開」，只是之後顯然其作品中「地盤開始移動、發展」罷了。高田瑞穗也說春夫文學的關鍵在於「多樣性、自我主義，以及自嘲性三點」，而「多樣性是受到唯美派；自我主義是受到『白樺』派、自嘲性是受到末期自然主義」的影響。而且，佐藤春夫將這三種文學集團的要素，巧妙地轉換成「一個混合體」的方式，呈現在自己的作品之中。因此，讓有些評論家從中感到一種「多樣性」，而這也說明了佐藤春夫文學之所以既有自然主義、白樺派，及唯美派作家的各要素，卻又與那些門派互異而形成獨特世界的理由。

總之，佐藤春夫的出發點雖然立足於自然主義，但之所以能締造其獨特的小說世界，正如寺岡所指出的，是因為他還新添加了「孤獨與無為」、「幻想與主觀」、「誇張與強調」等自然主義所沒有的「頹廢意識」。而這種「頹廢意識」正是佐藤春夫「富色彩美感的文學」之要素，是佐藤春夫之所以被稱為新的「唯美作家」的主因，也是佐藤春夫與自然主義訣別的指標。

書籍介紹

本文摘錄自《晶子曼陀羅：佐藤春夫經典作品選》，聯合文學出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：佐藤春夫

譯者：林水福

台灣首本翻譯佐藤春夫經典代表作

本書收錄日本大正、昭和時期唯美派作家──佐藤春夫經典作品，對台灣讀者來說，或許不是那麼為人所熟知，但在日本，佐藤春夫與谷崎潤一郎、芥川龍之介齊名。在1920年，他曾到台灣旅遊，寫下許多有關台灣的作品，今年，正好是他訪台一百週年。這次選譯的佐藤春夫代表作，包含了小說與詩，盼能讓更多讀者認識這位與台灣頗有淵源的日本文豪。

秋天深夜的女子腳步聲，想著她會否來敲自己的門？

森林裡出現的謎樣西式豪宅，裡頭為何空無一人？

詩人李白為撈月影而溺水，醒來後變成魚，是夢是真？

農村女孩被哥哥轉手賣掉，是否還有機會回到故鄉？

憂鬱青年和妻子搬到鄉下，夢想中的田園生活能實現嗎？

最後收錄的〈晶子曼陀羅〉，是佐藤春夫晚年的代表作，描繪日本傳奇女詩人──與謝野晶子的前半生，訴說晶子和同為詩人的伴侶鐵幹、好友登美子三人複雜的戀愛關係。經歷感情的磨難，晶子從生澀的創作者，成長為日本著名的女詩人。這篇精彩的作品，亦可說是仰慕晶子的春夫，為她所寫的情書。

春夫也陷入愛情難題，好友谷崎潤一郎長年冷落妻子千代，戀上小姨子聖子，春夫對千代由同情轉為愛憐，向好友表達願意娶千代之意，而潤一郎想娶聖子，願「讓妻」給春夫。不料，聖子變心，潤一郎不願兩頭空，反悔對春夫的承諾，春夫盛怒與潤一郎絕交，只能把對千代的思念與痛苦化為詩篇，三人的愛恨情仇長達十年，本書中也收錄了「讓妻事件」的始末。

特別收錄：佐藤春夫為何戀上好友谷崎潤一郎之妻？驚動日本文學史的〈谷崎潤一郎讓妻佐藤春夫事件始末〉，敘述這一場文豪之間長達十年的愛恨糾葛。

「日本新宮市立佐藤春夫記念館」珍稀影像蒐錄！

Phoot Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航