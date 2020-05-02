大自然大不同：蜂情萬種，被誤解的嗡嗡嗡

文：劉善茗

圖：香港電台

螫針以外

活在這高度城市化的香港，我們對蜂類的印象，可能是書本課文的一課、可能是在公園花叢中的偶而一瞥、也可能是在童年回憶中惹得全家花容失色的「不速之客」，僅此而已。因為少見，所以陌生，於是面對這種時而蟄伏、時而舞動的小昆蟲總泛起恐懼。時日漸久，就自動為牠們貼上「危險」的標籤，深怕牠們一飛近會螫傷自己。

被誤解的嗡嗡嗡

雖然香港偶而出現市民被蜂螫傷的新聞，不過，本港數百種蜂類中，大部分只會出於自衛而發起攻勢，我們無需過於恐慌憂慮。事實上，蜂類是一種十分有趣的動物，只要謹記細心觀察時保持安全距離，平日偶爾駐足可能已足夠發掘牠們另一種面貌。簡單而言，每種蜂類生活方式不同，既有群居、亦有獨居，這個認知已有異於我們一般認知的印象。

領木蜂同樣是獨居蜂之一，身體圓圓屁股大大，外表可愛。

群居蜂與獨居蜂

除了蜂會主動螫人這個第一錯覺外，我們更常見的印象是「蜂類全屬群居動物」。小時候翻開介紹蜜蜂那課的課文時，總會提到牠們依靠明確分工維持蜂巢的運作。不過，原來在芸芸蜂類中，群居蜂只佔少數，獨居蜂才是蜂界的大多數！

與我們最熟悉的群居蜂蜜蜂相比，獨居蜂最大不同在於牠們是個獨行俠，所以沒有所謂蜂后或工蜂之分。與此同時，獨居蜂的雌蜂會各自築巢覓食，由於牠們不會分泌蜂蠟，因此蜂巢都會善用現有環境及材料築成。

從竹到沙的蜂巢

例如又名竹蜂的綠翅木蜂，顧名思義，牠們會在竹枝上築巢。如果他日你路經竹林時，不妨止步抬頭，朝竹子上看。如果竹節間點綴了一個又一個黑色小洞，就表示這處竹林住着個小小竹蜂社區。

綠翅木蜂因在竹枝上築巢而又名竹蜂。

與會哺育幼蟲的蜜蜂不同，你不會看到獨居蜂餵養幼蟲的畫面。雌性獨居蜂在建成育嬰室、產卵並為他日孵化的幼蟲準備好所需糧食後，就完成了繼承繁衍的使命。以銀口蜂為例，牠會在沙地上挖洞，再將獵物拖進洞內作幼蟲的糧食。

這隻印度側異腹胡蜂正將食物細細咀嚼，供幼蟲食用。

這隻正在沙地上築巢，到底牠能否成功？

那麼，不需要負責築巢的雄性獨居蜂又住在哪裡？晚上往深山走，有緣的或許會看到樹枝上掛着數隻雄性青條花蜂。因為腹間有數條青色環紋而得名的青條花蜂，擁有快速飛行的能力。雌性青條花蜂會在土牆、土堆或地上挖洞築巢，並在巢內渡宿；至於雄性就會在晚上尋找樹枝，以強勁口顎咬住樹枝過夜。

雄性青條花蜂習慣以天為被、以地為床，咬着樹枝睡覺。

胡蜂只能是害蟲？

至於我們較為熟悉的蜂類品種，相信非蜜蜂和胡蜂莫屬。兩者均是群居蜂，不過「同蜂唔同命」，胡蜂因為攻擊力強且螫針有毒而常被視為人類威脅，一旦蜂巢位於貼近民居之處，就會被歸類為害蟲。由於牠們會捕食蜜蜂，所以也會被蜂農當作帶來經濟損害的農業害蟲。

胡蜂會捕食蜜蜂，因此亦會被視為農業害蟲。

在部份人眼中，胡蜂或者是害蟲，然而，牠們實際上在生態系統中擔當了十分重要的角色，平衡生態。胡蜂兇猛的性情及其捕食其他農作物害蟲的角色，都有助控制害蟲數量。

在弱肉強食的世界裡，蜂類都可能會隨時成為獵物。

花花世界環扣環

從群居蜂到獨居蜂、由採花蜜為食至獵昆蟲維生，蜂類品種繁多，與這個大世界構成萬千變化的互動。近年香港開始有聲音關注蜂類在本地的生存空間，也許人們能藉此學懂欣賞蜂的「蜂」韻，了解牠們在生態系統中扮演的重要一環。希望他朝有日，報導蜂巢的新聞標題，可以從「市區內驚現蜂巢，居民尋滅蟲之法」，變成「市民齊心研究，拯救市區蜂巢」。

香港電台生態紀錄片《大自然大不同》逢星期日晚上8時30分於港台電視31播映，本集5月3日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex