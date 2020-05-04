「平均配息穩定」就是好的存股標的？當心EPS<０卻還是發股利的公司

文：豹投資

Photo Credit：豹投資

配息指的是公司依據上個年度的盈餘，所分配給股東的現金股利。如果公司獲利穩定，正常來說配息不會變少；相反的，如果公司盈餘減少，就會影響到股利的發放。

比起短線操作，有些投資人更喜歡當「存股族」，他們偏好關注那些穩定發放股利的公司，而不是要常常盯盤看哪支股票好，忙著買進賣出。而這些「存股族」就可以藉由接下來要介紹的策略──「平均配息穩定」來達到選股目的。

找出適合長期投資的績優股

如果只單純觀察高殖利率的股票，可能會出現股利在當年非常高，但長遠來看卻不是那麼好的股票。除了要有高殖利率之外，還要找到配息穩定，篩選出平穩、獲利佳，值得長期投資存股標的。

這個策略主要觀察的是配息率，也就是公司從獲利當中，分配多少比例作為股息，回饋給股東。而策略條件是近N年的配息率要大於一定標準，年數及配息率越大；表示這家公司發放給股東的配息越穩定，相對其他公司而言，這家公司就比較安全穩健，是個持續可靠的優質管理公司。而能夠符合這樣條件的通常就會是績優股，可以做為存股選擇。

EPS<０卻還是發股利的公司，可能存在增資配息的問題

雖然說從平均配息穩定可以找出績優股，但因為有些投資人很看重公司的配息，所以會有少數壞心的公司，用盡各種方法，只為了要有穩定的配息。我們在篩選股票的時候，就應該要避免這種情況。

要怎麼發現這種壞心公司呢？首先，可以注意EPS（Earnings Per Share，即「每股盈餘」）<０卻還是照常發放股利的公司。這代表公司發放的股利，很有可能是拿之前的老本發給股東，不適合長期持有這支股票。

另外，還可能有增資配息的問題，為了要讓投資人覺得自己有足夠的錢配息，因此先利用現金增資跟投資人要錢，再拿那些錢去做配息。這樣做其實根本沒意義，應該要避開這類的公司才是。

總結來說，透過觀察配息和獲利的比例是否正確，以及公司的現金是否充足，我們才不會被穩定配息的甜美糖衣所騙。

案例分析：地球（1324）

這個策略可以任意調整年數以及配息率，以最近5年平均配息率大於60％為標準，並以篩選結果中的地球（1324）為例。

Photo Credit：豹投資 圖片來源：豹投資PRO

接著，我們可以看到地球（1324）最近5年的股利概況及分點K線，該公司除了持續配股配息給股東之外，股價走勢也都呈現平穩的狀態。

從上述就可以發現，如果你是忙碌的上班族，不想或不能每天盯盤，卻想要找長期穩定獲利股票，平均配息穩定是一項非常好的指標。

重點整理：

從平均配息穩定，可以找到長年穩定配息的績優股。 若配息來源是用公司的老本，或者現金增資的方式，建議投資人要盡量避開。

以上內容純屬個人經驗分享，任何投資都有其風險，本網站之文字、數據、資料與服務僅供參考，無任何推介買賣之意，讀者應獨立判斷，審慎自我評估並自負投資風險，特此聲明作者、本公司與所屬員工不負任何法律責任。

本文經豹投資授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航