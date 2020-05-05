幾內亞興建「一帶一路」水壩，迫遷居民卻被隔絕於電力網之外

文：碧爾吉特・許瓦茲（Birgit Schwarz，人權觀察非洲區傳播經理）、吉姆・沃明頓（Jim Wormington，人權觀察非洲區高級研究員）

蘇阿皮蒂（Souapiti）水壩是幾內亞史上最大的水力發電計劃，可望大幅改善電力供應，解決該國對於可靠能源的迫切需求。但是，作為中國「一帶一路」倡議一部分的這座450兆瓦大壩，將使當地社區付出沉重代價。成千上萬的村民將因水庫淹沒而失去農地及其帶來的糧食和收入。人權觀察訪問幾內亞社運人士瑪麗亞・巴瑞（Mariama Barry），說明中國投資者有必要加強保護受基建項目影響居民的社會與環境權利。

水壩工程迄今對居民生計有何影響？

絕大多數被迫遷居民都是農民，世代依靠這片土地為生。他們大多赤貧。離開老家、耕地大半被淹沒或無法到達之後，許多家庭三餐不繼。以前他們的糧食幾乎完全自行生產。但政府沒有提供任何替代土地，他們現在必須設法賺錢，到當地市場購買食物。「失去田地以後，」一位農民告訴我們，「我們只好一點一點變賣牲畜，才能維持生活。」

幾內亞為何需要這座水壩？

幾內亞確實需要更多電力。一般居民區每天只能供電幾個小時。鄉村供電更加捉襟見肘。但蘇阿皮蒂計劃是不是真能造福幾內亞平民，還很難說：部分發電將用於幾內亞正欣欣向榮的採礦產業，還有部分專供出口。被迫遷社區將來能不能用到這座水電站的發電，也不確定——目前居民分配到的安置點並未接上幾內亞供電網絡。

迫遷的規模多大？

蘇阿皮蒂工程涉及強迫遷移的人數，是幾內亞史上最多的一次。根據幾內亞政府，該水壩的水庫最終將導致101個村莊大約1萬6000人遷移，淹沒土地達253平方公里。政府已從去（2019）年開始為該水庫注水，並在水位上升前遷移51個村莊。剩下的村莊將在今年雨季來臨前被遷移，水庫將於雨季中進一步擴大。

許多受影響村莊幾乎與世隔絕。在我們到當地展開調查前，幾乎沒有公開資料標明它們的位置。我們靠著把水壩預定淹沒範圍的地圖套上該地區衛星影像，才找到它們。由於許多村莊分布在一條坑坑漥漥的泥土路上，我們常常要開車好幾個小時才能從一個村莊到達下一個村莊。

受影響社區被安置在哪裡？

根據專責監管安置事務的政府部門蘇阿皮蒂機構（Souapiti Agency）表示，村民們可以選擇安置區域，而且有機會訪問這些地點。但被選定的土地屬於另一個社區。被安置的家庭沒有得到新獲土地的法律權利，只有一紙公文紀錄地主社區同意將土地授予他們。由於當地土地稀缺，加上淹沒範圍很大，未來很可能產生衝突。即便現在，被迫遷社區已經表示，他們沒有足夠的可耕作土地滿足維生需要。他們的抱怨傳到其他尚待遷移的社區耳中之後，後者開始抗拒搬遷。但他們最後將別無選擇。不願離開就只能沉入水底。

人民失去土地和作物獲得什麼賠償？

在我們訪問的被迫遷社區中，沒有一個社區的土地損失獲得賠償，只有上面種植的作物和果樹。蘇阿皮蒂機構說，因為屬於傳統土地，居民沒有權利要求賠償，但這種說法違反國際準則。蘇阿皮蒂機構也沒有為被迫遷居民提供替代耕地。反之，該機構承諾會協助他們在剩餘土地上提高耕種效率，以及尋求新的收入來源，例如捕魚。然而，被迫遷居民迄今尚未得到任何援助。

部分居民確實得到果樹和作物損失的賠償，但賠償的核算方式不明確。我們看到的收據都沒有具明該戶擁有果樹的數量、果樹是幼苗或已結果等等，而這些因素都會影響其價值。相關文件也沒有說明在清點期間記錄的作物數量詳情。許多居民收到賠償後，覺得沒有充分反映其農作物損失的價值。

有辦法申訴嗎？

居民向當地以及中央政府當局寫了無數信件，但大多徒勞無功。蘇阿皮蒂機構坦承，遷村程序起初沒有任何正式申訴機制，居民也無法得到獨立的法律諮詢。近來，水壩管理單位做了些努力，了解當地社區有何不滿和需求。但他們並未認真解決安置問題的根源，例如為社區尋求替代土地和恢復生計的方式。同樣有問題的做法仍在持續。

中國作為項目投資方應負何種監督義務？

這座水壩屬於「一帶一路」項目，中國的這項倡議將在全球約70國投資數兆美元的基礎設施工程。儘管居民遷移程序是由幾內亞政府主管，但該水壩是由一家中國公司——世界第二大水壩營建商、國有企業中國長江三峽集團子公司中國水力水電對外有限公司（中水對外）——承建，並由國有的中國進出口銀行負責融資。

鑒於許多一帶一路項目的環境與社會影響都飽受抨擊，在非洲投入相關項目的中國國企和銀行，實在應該盡最大努力尊重人權標準。我們的研究發現，中水對外公司和進出口銀行已制定內部政策，在原則上承諾加強可持續的環境與社會實踐。既然如此，兩家公司應更緊密監督幾內亞政府對安置過程的管理，提供本身的專業和資源，確保被迫遷社區的權利受到尊重。

需要採取什麼措施來確保蘇阿皮蒂水壩和未來的水壩工程減少對受影響社區的損害？

首先，考慮到幾內亞各項水力發電計劃對人權、社會和環境的影響，政府應檢討所有水壩建設計劃的必要性與合理性。在修建水壩的地區，政府必須確保在移民安置過程中遵守國內和國際的規範與標準。此外，對被迫遷居民的補償應該公平而且透明，已被安置的居民應獲得足夠的土地以恢復生計，並給予所分配土地的合法所有權。最後，至關重要的是，政府必須認真對待受影響者的權益。如果被迫遷者的不滿遭到忽視，大型基礎設施項目必將造成原本貧窮的社區更加貧困。

本文由《人權觀察》授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航