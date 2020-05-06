狂打嗝、猛放屁、火燒心又胸悶痛──淺談「功能性胃腸道疾病」

報導：黃慧玫｜圖片設計：Darren｜諮詢專家：黃天佑（亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師）

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你有時常狂打嗝、猛放屁、火燒心、胸悶痛等經驗嗎？這些都是功能性胃腸道疾病的症狀。根據統計，功能性胃腸道疾病成為現代已開發國家最普遍的文明病，門診病人數僅次於感冒。

亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師黃天佑表示，常見的功能性腸胃疾病，包括胃食道逆流、吞嚥困難、功能性消化不良、消化性潰瘍、脹氣，以及大腸激躁症、便祕、腹瀉、膽道疾病等。

其中，胃食道逆流好發在不同的年齡層，發生原因可能與生活作息不正常、飲食習慣問題，或是功能性異常有關。大部分患者在服用胃藥、調整作息，就能獲得改善，但卻有近30％的胃食道逆流患者，長期服用胃藥仍白忙一場。

黃天佑指出，想知道自己是否為「難治型胃食道逆流」，除了透過內視鏡檢查之外，也可經由食道功能蠕動壓力測試、食道胃酸鹼度檢查等，幫助醫師診斷和評估各種治療的成效。可評估胃食道逆流是否為食道功能性問題所引起，例如：賁門括約肌鬆弛導致胃酸逆流；或是因為吞嚥困難等功能性疾病導致，如食道弛緩不能症、食道擴約肌閉鎖不全、食道痙攣、橫膈膜疝氣變形等。

黃天佑進一步解釋，吞嚥困難症狀之成因有許多，大致上可分為良性與惡性病因。良性病因，包括胃食道逆流症、食道發炎潰瘍、異物卡住、食道神經過度敏感、食道弛緩不能症、甲狀腺腫大等；而惡性成因，包括食道癌或咽喉、甲狀腺、縱膈腔惡性腫瘤壓迫導致。

其中，需要盡早治療恢復較好的「食道弛緩不能症」（achalasia），常常因為延後診斷導致治療效果不佳。根據統計，從有症狀開始至診斷平均需花上10年，曠日廢時。

食道弛緩不能症發生率大約十萬分之一，發生原因為食道腸肌層神經叢（myenteric plexus）中的副交感神經節細胞減少，造成食道與胃交界處賁門附近的下端食道括約肌，持續地收縮而無法放鬆，導致食道內的食物無法順利進入到胃部。

目前醫界對於造成食道腸肌層神經叢中，副交感神經節細胞減少的原因仍不清楚。而該疾病好發於20至50歲發病，常見症狀為吞嚥困難、胸痛、進食後吐出完全沒消化的食物，以及體重減輕。病程通常為慢性、長期。

黃天佑表示，治療上主要有腹腔或胸腔鏡手術、經口內視鏡氣球擴張術、經口內視鏡局部肉毒桿菌注射，以及近年來新發展的「經口內視鏡幽門肌肉切開術」等。其中，「經口內視鏡幽門肌肉切開術」可以做到體表無傷口、恢復快、保留大部分正常組織，以及生活品質較佳的取代治療方式。但仍有一定比例的併發症可能發生，嚴重者可能要開刀處理。

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