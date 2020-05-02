「刺蔣案」反映有志青年的無望，成為「吹台青」的濫觴

4月24日對台灣一般人來說，不是紀念性的假日，不過對於關心台灣民主運動的人士，1970年的「刺蔣案」對他們來說，大多不陌生。但對於當年事件如何發生，及其事後對台灣的民主進程的影響，在那個戒嚴的年代，自然沒有太多的陳述，更沒有太多人知道。即使解嚴後的今天，大多人知道的資訊也多只是口耳相傳的片段，到底真正發生了什麼事，影響什麼層面，恐怕很難全面被了解與探究。

《刺蔣》的紀錄片導演蔡崇隆於今（2020）年4月24日將全片限時上傳網路，以供全世界有興趣的人士了解當年的真相，作為紀念今年刺蔣案五十週年的紀念。此片於1997年就已製作完成，卻因版權問題無法問世。個人在4月25日的限時線上觀賞，終於看到了難得的刺蔣紀錄片，心中百感交集，感觸良多。因為它補足了我個人欠缺的台灣史，也因為個人長期身居海外，深知海外台灣人思念家鄉的心情，對於他們當年身為海外台灣人，犧牲個人回鄉權益與多年的青春與自由，為台灣爭取民主自由，而深深地感到他們的情操可貴，也更讓身為台灣人的我感到驕傲。

刺蔣當年的時代，海內外台灣人都想刺蔣

五年級生的我，對於刺蔣案只是聽說，看了此片，讓個人更深層的了解，海外台灣人當年如何執行爭取台灣民主自由的理念。台獨聯盟在1991年個人旅居德國的海外，只僅於聽說，當年的我對於台灣歷史根本完全空白。旅居德國幾年下來，我的台灣歷史知識，就是這樣一點一滴透過台獨聯盟長輩的傳承而得知，說來荒謬，但確實如此。

之後對台灣的認知，也得由在德國所接觸到的台灣流亡人士所補足，他們是過去台灣黑名單長輩，個個理念清晰，個人也數次邀請以德文演講在德國大學談台灣歷史，讓國際人士更加認識台灣。台獨聯盟一直都存在於海內外，現今或許不再有時代的神秘感，反而成為台灣人傳承歷史的園地。

對於台獨聯盟與刺蔣案的連結，一直到看到此紀錄片才更加清楚明白。比照德國台灣協會的前身——德國台灣同鄉會在1971年成立，正是台灣被逐出聯合國的那個年代。確實，在當年台灣海外留學生對台灣前途未來充滿焦慮，希望藉由集結組織，可以團結台灣人。

刺蔣案的背景，正是台灣正處在一個即將被美國背棄而必須退出聯合國的時代，當年台灣年輕人，在他們的兒童時期多親眼看過二二八屠殺或社會動亂的情景，對於二十多年來蔣家極權統治極度不滿，在國外讀到台灣所不允許讀的所謂禁書，才知道台灣並不是自古屬於中國、才知道台灣的國際地位與中國政權的衝突，他們強烈地希望為台灣盡一份心力，希望台灣可以民主化，建立新的國家。

在紀錄片中受訪的評論人士提到，當年台灣在戒嚴的白色恐怖統治中，一切顯得非常平靜，幾乎令人無法想像。其實也不見得是，個人的叔叔劉辰旦與刺蔣的黃文雄幾近同齡，當年他就與幾個有理念的台灣青年，同是不滿蔣家政權，曾意圖要刺殺蔣家父子。他們推演了許多可能性，但終究因為無法拿到槍枝彈藥而作罷。

刺蔣案事件1970年發生後，台灣嚴厲重判所有的政治案，風聲鶴唳地到處逮捕可疑人士，最後叔叔就是因為1971年發生的花旗銀行、台南美國新聞處爆炸案（1971年2月5日爆炸事件）遭到逮捕，而被設罪蒙冤判刑15年。由此可知，其實當年海內外有志的台灣青年，對於當局高壓統治的不滿，可說是都到了無法忍受地步。

他們看不到台灣民主的希望，所以除了在蔣經國出訪美國時抗議之外，也進而採取更強烈的政治行動，鋌而走險地拿真槍想要暗殺極權統治者的接班人蔣經國。黃文雄在受訪中提到，這是有意識的政治行動，他不想傷害無辜，所以近身暗殺。行動雖然沒有成功，但的確造成了海內外震撼。行動最終也讓蔣經國做了切身的反省，進而在往後政界任用台灣人士，而有了吹台青的起始。這在台灣民主化過程中，可以說是具有階段性里程碑的意義。

過去流亡台灣人對照現今中國人

50年前的刺蔣案，真實地影響了台灣民主歷程。中國獨裁猶在，對於現今的眾多中國流亡人士來說，民主在中國幾乎無望，他們的處境與當年流亡在海外的台灣人，可說是如出一轍。在怎樣的時機做什麼事，會有民主的轉機，其實在每個國家的當下，沒有一個人可以說得準。但是同樣是使用華文的台灣，在50年前有一群人承擔了使命與責任，願意當那隻在貓脖子上繫鈴的老鼠，所以起了台灣民主化的開端；而極權巨大如磐石的中國，在疫情過後，習近平政權將如何轉變，值得大家細密觀察。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航