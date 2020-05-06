衰弱症是「老年症候群」的常見表徵，最有效的預防方法是什麼？

文：陳三光

一、前言

由於全世界老年人口迅速增加，老年患者也隨之增多，衰弱的議題因此受到重視並且被廣泛研究，衰弱會造成多重器官與系統的功能衰退；老年族群最常見的死亡間接原因依序為衰弱（frailty, 27.9 %）、器官衰竭（21.4 %）、癌症（19.3 %）、失智（13.8 %）等。衰弱是一個老年人常見的症候群，臨床上著重在預防，早期診斷及照護；目前傾向將老化視為衰弱發生的背景原因，加上與年齡相關的生理變化、環境、多種疾病與用藥等多重因子間交互作用，導致老年族群產生衰弱症；因素眾多，大致可歸納出內分泌系統失調、全身性發炎反應、骨骼肌肉系統變化與營養缺乏等，其中肌少症較受到矚目。

二、病患生理決定因子

衰弱症定義：老年衰弱症是一種以生理功能喪失、容易發生併發症的一種症候群，其臨床表現包括：活動力降低、體重減輕、疲倦、食慾降低、肌肉骨骼的質量流失、步態與平衡功能異常，甚至認知功能障礙；整體功能下降及多重器官衰退，衰弱與年齡高度相關，牽涉人體許多器官系統，生理儲備能力。

一旦老年衰弱症患者歷經生理上的壓力（如急性疾病導致住院等），會使生理功能快速減退，不容易回到原來的水平；評估工具有衰弱指數（frailty index, FI）等；衰弱指數是計算衰退的評估項目佔全部評估項數的比例，此種方法雖然有很好的預測效度，但是需要評估的項目眾多，臨床使用上較耗時，因此目前以此方法的研究較少，臨床上也未普遍使用。

Rockwood和Mitnitski提出的缺損累積理論（accumulation of deficiencies, Frailty Index, FI），發展出一個量表將30-70個不同的缺損狀態分成0和1的等級來計算，分數越高則死亡風險越高；衰弱指標（Frailty Index）的健康缺陷累積大於30項以上，與年齡會增加衰弱症的罹病率；健康缺陷包含了多重共病症、精神因素、症狀及失能，WHO定義的失能有六大面向，包含：認知、行動、自我照護、社交能力、身體活動、社會參與。日本厚生省所使用之Kihon Checklist （KCL）衰弱篩檢量表，此量表目前在日本被用來篩檢老年人的衰弱情形，並評估是否需要長期照護的介入，希望藉由KCL量表之翻譯與信效度檢定，發展出適合台灣老年人的衰弱篩檢評估工具，及早篩檢出衰弱的高危險族群。

衰弱症症狀與危險因子：造成老年衰弱的原因是多重的，無法以單一問題來解釋，可以分為內在及外在因子；內在因子例如：生理老化、心理、多重疾病、營養等；外在因子例如社會、經濟、環境等；內在及外在因子會彼此交互作用，誘發並促使衰弱症發生；而骨骼肌肉的質量及功能流失稱為肌少症（sarcopenia），長者如有肌少症加上活動力、體重下降，便容易走向衰弱症（frailty）。

肌肉質量會隨著年齡增長而下降，不經常使用的肌肉減少的速度會更快，肌肉質量與強度的衰退，容易影響步態和平衡、跌倒，造成行動能力下降，促使衰弱速度更加快速；許多急、慢性病及老化相關狀況，也會直接或間接誘發衰弱產生，衰弱又會進一步使疾病慢性化、肌肉質量惡化，導致衰弱老年族群進入惡性循環。

三、關鍵病態生理界定因子

基因（先天遺傳）與環境（生活習慣），共同累積的分子生物和細胞損傷，降低生理儲備能力，包含腦（認知功能），內分泌系統，免疫系統，骨骼肌肉系統，心血管系統，呼吸系統，腎臟；若加上身體活動不足及缺乏營養，形成衰弱後，一旦遇到急性疾病（外在壓力，如：跌倒），發生譫妄、反覆住院進入長期照護系統的機會大增。 疾病到衰弱症的退行性變化（de-conditioning）：危險因子有年齡，遺傳基因和環境，本身的慢性疾病等，可能走向衰弱、失能、認知功能下降、死亡。

四、衰弱症診斷與操作（檢測、評估、篩檢）

生理外在表現型（共5種現象，符合1-2項為衰弱前期，大於等於3項為衰弱）：

Fried醫師提出5項衰弱的臨床外在表徵（phenotype）：

包括過去1年內，非刻意的體重減輕4-5公斤

虛弱（手握力下降、下肢肌力下降）

自己表示經常感到疲憊、衰竭

行走速度變慢

明顯減少身體活動量

衰弱指數（frailty index, FI，累積生理缺陷）：>30項缺陷如：主訴、症狀、疾病、失能、不正常檢查結果（抽血，影像學，心電圖），生理缺陷牽涉到功能或多器官系統，隨年紀增長而增加，小於65歲者很少被發掘，盛行率<百分之一。

衰弱過程（de-conditioning）是一個連續且迫切需要，有效和更快醫療介入的問題，衰弱是一個可以預測多重共病症和失能的獨立因子；藉由測量其他生物指標，例如：身體質量指數、血壓、腰臀比（waist-to-hip ratio）、血清總膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇（HDL）、C反應蛋白（C-Reactive Protein、CRP）、血液淋巴球數目、Cr（腎絲球廓清率）、心肺適能（cardiorespiratory fitness），以及口腔與牙齒的咀嚼能力等，也是評估老年衰弱症的方法之一。

五、衰弱症預防

目前認為最有效的方法是規律的運動、或保持動態的生活型態。規律的運動或休閒身體活動，除了可以維持身體的功能之外，也能促進、維持或改善身體的協調與平衡功能，並且延緩骨骼肌質量的減少，降低跌倒的機會。同時加上適當的營養、身體活動、控制慢性疾病及多參與社會活動，及早介入有衰弱傾向的老年人才能減少衰弱、失能及發生老年症候群併發症的後果。

有證據能力文獻對於預防衰弱症的身體活動，例如：柔軟度或伸展運動（Flexibility or stretching）、肌阻力運動 （resistance exercise） 、平衡運動和有氧運動合併阻力運動，可以降低跌倒以及失能風險，多模式 （multimodal） 的運動計畫 （ 例如：結合阻力、有氧、平衡以及伸展運動），可以減少重大活動障礙；日常生活功能（ADL）：利用生活中的各種機會增加能量消耗，將靜態的休閒時間轉換為動態活動，有氧運動：有節律性、全身性的大肌肉活動，通常會增加心跳及核心體溫、平衡運動能幫助在日常生活中或運動中維持身體穩定度（stability）的訓練，可以避免跌倒，心智功能：身體活動促進大腦功能，減緩老化時大腦認知功能衰退的神經生理和心理作用機轉：多面向運動包括防跌概念衛教及5個面向訓練，分別為伸展運動、心肺適能、肌力與耐力、平衡、協調與敏捷力。

六、衰弱症病人照護

老年衰弱症是不良健康預後的高危險族群，臨床上及早發現，並給予適當健康照護或復健，可以節省許多社會長照資源及醫療支出。衰弱症即是表現整體功能及多重器官衰退，且容易同時產生併發症的一種症候群，一旦遇到特殊的壓力事件（如感染），很容易進入失能或臥床狀態，是一連串功能惡化的惡性循環，由於生理儲備能力下降以及易受傷害性提高，衰弱老人在遭遇壓力時常無法維持生理恆定，因而經常容易發生跌倒、失能、反覆住院或最終入住機構；同時發生心血管疾病、高血壓、癌症的風險也提高。

周全性老年評估（comprehensive geriatric assessment）是照護老年族群的醫療人員須熟悉的評估方式，基層醫療保健中具有重要性，主要由老年醫學科醫師、護理師、社工師、藥師與物理治療師……等照護團隊的成員，針對生理、心理、社會及功能等面向做整體性評估，給予一個周全性的照護計畫，包括使用臨床的衰弱評估量表，將衰弱老年族群早期定義並透過飲食、營養及運動介入，不僅延緩生理功能衰退、個體產生失能的速度、降低重複住院及重複急診比率，改善老年族群臨床上多重器官系統的不良預後，也改善病患的照護與生活品質。

七、結語

衰弱為老年症候群的表現型，代表各生理系統累積的機能退化，造成生理儲備量降低，而容易感受不良的醫療預後，統計資料則顯示，患有衰弱症的人有較高的機率罹患心血管疾病、肺臟、腎臟疾病、糖尿病、關節炎、骨質疏鬆症和癌症等。目前大多認為衰弱症是一個臨床表徵，代表病人處於一個失衡的健康狀態，如果遭受外界壓力，就難以維持生理恆定，導致後續的失能。許多國內外文獻都指出，處在衰弱狀態的老人，日常活動功能和認知功能退化較快、容易跌倒、住院率和死亡率也較高，由此可知衰弱症是老人功能退化的一個重要指標，對於老人的生活功能和生活品質也是巨大的威脅。

若能及早於門診中辨認衰弱症患者，其表徵如：虛弱，步態慢，體重減輕，疲倦，身體活動力下降；延緩及照護共病症及其他醫療問題，如：視力、聽力下降，情緒影響，個人與環境，評估潛在危險因素：藥物、非藥物治療，身體活動建議，降低久坐行為，增加肌力訓練，及平衡訓練，預防跌倒，則可以大幅降低後續的照護及醫療支出。

延伸閱讀

參考資料

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本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航