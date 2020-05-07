《為什麼現金比獲利更重要？》：為什麼很少分析師會向投資人喊「賣」？

文：米希爾．德賽

為什麼財務數字不能盡信？公司表現無法用一套標準衡量

電影《華爾街之狼》中，業務員喬登．貝爾福（Jordan Belfort）憑著三寸不爛之舌，把跌到1美元（約30元台幣）以下的雞蛋水餃股，當作潛力股來賣；另一部電影《大賣空》裡，經紀人麥可．貝瑞（Michael Burry）提早「放空」次級房貸證券，大發災難財。

外行人看金融圈，多半感覺霧裡看花，不知道實際如何運作，也不清楚這些金融業者賣弄的專有名詞是什麼意思。但如果你有志成為公司的高階主管，「財務」絕對是繞不過去的檻，你需要知道這些專業名詞和公司經營概況的關係。

幸運的是，哈佛商學院（Harvard Business School）教授米希爾．德賽（Mihir Desai）指出，你不需學會複雜的試算表、詳細了解衍生性金融商品的訂價細節，只要讀懂人性和數字，就能做出好決策。

在德賽的新書《為什麼現金比獲利更重要？》，以充滿趣味的方式，講解一位專業經理人必須要懂的財務數字。例如，書中列舉了16張產業龍頭的財務報表，但財報不署名，要讀者從不同產業的關鍵數字，把報表和公司連連看，進一步解釋為什麼一家公司的獲利、資產、應收帳款數字是這樣，和這家公司所屬的產業特性、產品性質有何關聯。

了解各方玩家的互動，避免被資訊不對稱愚弄

財金市場第一個複雜點，在於資訊不對稱，以及圈內玩家的動機各不相同，但本質是「資訊」與「誘因」。當你知道各方利益關係人的角度，你就能判斷哪些數字有疑慮，以及數字代表的意義。

以負責預測、評估公司價值的證券分析師為例，他們的工作是訪問執行長、財務長等高階主管，以產業內最新資訊，交換公司內部資訊（像是什麼時候推出新產品、內部營收預測等）。得到第一手消息之後，才能更正確地為一家公司評價，最後告訴投資人（或稱買方），買或不買。

決定分析師薪水高低的標準，主要來自買方採用的評分排名。分析師的預測和建議愈精準，排名愈高。這樣看來，分析師只要給出愈正確的建議，薪水愈高。但事實上，即使某一家企業表現很差，也很少分析師會向投資人提出「賣」的建議。

只要換位思考一下，就能理解。身為一家公司的負責人，公司股票卻被建議趕快脫手，多半會非常不愉快。之後，給出負評的分析師再上門拜訪，企業主即使不嚴厲拒絕，也多半不會向對方說真話；分析師擔心得罪人，拿不到第一手消息，所以不會輕易喊「賣」。

看對關鍵數字，判斷公司營運好壞

另一個導致金融市場複雜的原因，在於數字容易被誤讀。股東權益報酬率（ROE, Return On Equity）是最多財務分析師看的數字，它代表公司擁有者可獲得的報酬。而ROE可透過3個項目計算：獲利能力（每一塊錢營收，有多少是淨利）、生產力（每一塊錢資產，能創造多少收入）與槓桿度（公司借多少錢來賺錢）。

以戶外鞋製造商天柏嵐（Timberland）為例，在1994年，如果你是天柏嵐的執行長，大概會強調ROE是11.9％，與產業中位數12.3％相差不遠，代表公司狀況還不錯。但進一步分析，會發現天柏嵐ROE會高，是被槓桿度推高的，其獲利能力和生產力都遠低於整體產業。換言之，天柏嵐為了讓ROE好看，借了更多錢來投資，反而讓業主承擔更高的風險。

再舉一個例子，亞馬遜（Amazon）近年表現不錯，2019年淨利約為115億美元，但在2014年，淨虧損為2億4100萬美元。如果觀察亞馬遜的營業現金流（支持日常營運的資金），會發現存貨周轉天數（多久存貨會賣掉）平均是46天，賣掉之後平均要21天後才能拿到錢。

換句話說，亞馬遜一個商品從買進到收款，需要67天。但因為亞馬遜是市場龍頭，可以向供應商施壓，要求延後付款，所以平均91天才會付錢給供應商。當收款日早於付款日，換句話說，他的現金轉換周期是負24天，這讓他不必隨時手上有現金，也不用擔心突如其來的風險。

不論客觀的數字或主觀的人性，都告訴你金融市場的複雜，並且還會繼續複雜下去。德賽總結，要衡量一家公司的表現，獲利能力的概念相對不完整，因為獲利忽略了現金的概念。比如說，「淨利」有其優點，尤其適合用在判斷股東能賺多少錢時；它的缺點也很明顯，像是無法區分費用是因為借錢要付利息，還是屬於員工認股的薪資費用。

而觀察營業現金流，就能知道企業資金上的運作是否靈活。比如說，供應商希望亞馬遜早點給錢，就給了一些折扣。管理者可能就要比較，相比跟銀行借錢來償還這筆支出，利息比折扣哪一個便宜？

當然，觀察現金的方法很多，除了營業現金流，還有稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）與自由現金流。針對不同情況，觀察正確數字，才能有好決策。

書籍介紹

《為什麼現金比獲利更重要？：哈佛商學院最受歡迎的財務管理課》，商周出版

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作者：米希爾．德賽

譯者：李立心、陳品秀

如果你對數字不在行，財務金融可能會讓你覺得很恐怖，也很容易被你忽略。但如果想在職場上持續晉升，不僅需要看懂財務報表，更要做出明智的財務決策，同時能夠有信心地、清楚地向他人說明你的決策。

本書彙整了哈佛商學院米希爾．德賽（Mihir A. Desai）教授教導MBA學生、法律系學生、企業高層、各科系大學生的經驗。在過去二十年的教學生涯中，德賽教授特別重視圖表和真實案例，而非公式與無關緊要的計算題，希望在確保內容切中要點的同時，避開不必要的複雜內容。

透過有趣的個案分析、互動性練習、豐富圖像與對話口吻，作者探討了許多主題，讓你可以具備最基礎的財金直覺，快速掌握財務數字的重點，就此不再害怕財務。

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航