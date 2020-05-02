梵蒂岡的中國夢：訪問武漢破局，教宗在美中台之間如何選邊站？

就在全球因疫情出現變局之際，傳出教宗方濟各（Pope Francis）可能訪問中國，該議題在美中台炒得沸沸揚揚，終於在教廷宣布教宗短期內沒有訪問或取消他國的訪問計畫後，畫上了短暫的休止符。

經過了教廷與中國雙方官媒的交叉否認，包括教廷新聞室用簡訊向天主教權威媒體「天亞社」做了回應，同時北京英文的《環球時報》的闢謠，暫時讓台灣政府鬆了一口氣。中國外交部甚至以書面回應，對教宗訪中計畫「不知情」，不過強調政府正積極促進中梵關係，中方十分樂見在疫情時刻，雙方強化抗疫與健康等議題的合作。

除了官媒、外交單位證實了消息不實之外，就連與中方關係良好的中國人民大學資深研究員、義大利籍中梵專家郗士（Francesco Sisci）都直陳，經由向梵蒂岡內部多個管道求證否認此一訊息。中國國務院參事時殷弘受訪時也否認聽說過教宗要訪武漢，且更進一步指出「教宗不可能不顧忌美國的態度」，甚至分析了台灣的防疫表現在美中關係惡化之際，增加了與中國對抗的資本。

不過，儘管教宗「武漢不行」，但是空穴不來風，事實上，中國國務院參事時殷弘點出了在各國壓力之下，此刻教宗「武漢行」難以成行，然近年來教宗曾多次表達訪問中國意願，或許曾考慮過疫情「送暖」，在臨時協議兩年到期續簽之前，發展積極關係，營造對方好感。

台灣的口罩外交肯定不乏唯一的歐洲邦交國，於4月14日由駐教廷大使館代表台灣捐贈教廷28萬片口罩。教廷責成指定窗口梵蒂岡藥局負責人出席儀式，代表教廷國務院、梵蒂岡城國主席表達對台灣人民與政府的感謝。不過，面對台灣的出手，中國也還以顏色，援助疫情物資給教廷，此舉還讓教廷新聞室於4月9日大動作進行感謝，被《信使報》等多家義媒解讀是「梵中口罩外交」，甚至在中國的信徒還寫信囑咐教宗在病毒肆虐之際，要好好照顧自己。

當武漢封城、台灣限制口罩出口、多個國家歧視中國人之際，教廷卻伸出援手，將70萬個口罩送往中國。疫情蔓延歐洲後，中國反向援助，教廷也表達感謝。「梵中口罩外交」升溫，或許就是繼梵中外長二月在慕尼黑的歷史性會晤後，教廷的「下一步棋」。換句話說，義大利《真相》雜誌（La Verità）之前報導教宗方濟各可能在疫情時刻訪問中國，且首站是2019新型冠狀病毒疾病疫情發源地武漢，或許正是教宗考慮到面對大國對中國興師問罪的情況下，以「送暖」為前提，推進中梵對話。

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教宗的中國夢

對於教宗方濟各任內，中國已近在咫尺。最近發生的兩個事件不容忽視，可做為證明。

第一個事件當然是梵蒂岡外長加拉格爾大主教（Paul Gallagher）與中國外長王毅，在今（2020）年慕尼黑安全會議中所舉行的重要雙邊會議。相互的善意，促成今年2月14日中梵兩國外長在德國慕尼黑會面，討論方濟各訪中相關事宜。這是70年來，雙方最高層級的官方接觸。

羅馬教廷的一份聲明提到，雙方之間的聯繫隨著時間的推移而積極發展，特別指出2018年9月22日所簽署《關於主教任命的臨時協定》的重要性，並重申了雙邊繼續在高層進行機構對話，以促進天主教會的生活和中國人民的福祉的願望。時值中國對抗新冠肺炎病毒疫情加溫之際，教宗方濟各遣使送暖，由教廷國務卿轉達教廷對中方的敬意和支持，也對中國根除冠狀病毒的流行和聲援受災人群所做的努力表示讚賞。中國外長聲稱今後雙方的往來將開啟更大的空間。

第二件要事值得注意的是，2019年9月剛出爐的一本新書，用來表揚一位偉大的外交樞機主教，彰顯該樞機在梵蒂岡和中國之間架起了重要的橋樑。該書的書名是《記憶和預言之間的樞機主教剛恒毅》（Il Cardianle Celso Costantini tra memoria e profezia）。毫無疑問，剛恒毅樞機（Costantini Celso，1876－1958）是時代的先驅，能夠讀懂現在的跡象，並能夠體現上個世紀羅馬教會等級制度中最有預言性甚至革命性的人物之一，且是中國的宗徒。

正如教廷國務卿帕羅林樞機（Pietro Parolin）在該書的序言中所寫的那樣，剛恒毅樞機似乎跟教宗方濟各的教義融合在一起（不謀而合）。作為中國的真正朋友，剛恒毅樞機始終把促進這個大國的神職人員和主教們的福祉，視為他在北京外交服務的優先事項，並隨著他的工作與梵蒂岡建立了第一個關係。對於中國人而言，即使在上個世紀後半葉中華人民共和國誕生，以及與教廷的外交關係突然中斷之後，他仍然是教會人士中的參考人物。

除了上述值得密切注意的兩件事之外，教宗文膽（教廷對中國文宣的重要寫手）、《公教文明》（Civilta Catolica）期刊（今年成立滿170周年）主編習安東（Antonio Spadaro）在臉書以影片指出，教宗確實多次提到想訪問中國，不過，每一步都需要對話，他表示《公教文明》4月20日推出了簡體中文版，就是為了增進雙方交流，至於「其他的部分會在適當時機出現」，教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）為此親筆致函祝賀。主編習安東去（2019）年曾訪中推動梵中關係，因此該期刊成為當前研判教廷對中國政策的風向球。

整體觀之，教宗方濟各與一群幕僚們頻頻對中國釋出善意，諸多舉動已經透露出教宗方濟各亟欲突破現狀，想對整個中國天主教徒牧靈。

論及謀求與中共政權建交，讓中國地下教會和官方承認的教會合而為一，早已是梵蒂岡既定目標。早在若望保祿二世在世期間，就開啟與北京的接觸，甚至派有學者長期駐在北京和上海。本篤十六世於2007年也撰有對中國信徒的牧靈信。

主教任命臨時性協議後的梵中關係進展

自2018年9月方濟各在任內簽署了臨時性協議，結束了非法主教們的痛苦經歷，他將之視為一個更新的福傳的起點，之後，梵中關係朝升溫方向進展。

2019年教廷派文化委員會主席參加北京世界園藝博覽會，且10月7日閉幕時，中國同意教廷國家館被永久保留在北京市郊大興的中國天主教全國修院裡，成為首個被允許長期留在首都北京代表教廷官方的象徵。教廷在9月還發表了一本新書《聖座與中國》來論述梵中關係，宣稱「一扇已經開啟的門再也不能閉門了。」教宗方濟各想趁勢改善與中國的關係，表露無遺。

梵中簽署《關於主教任命的臨時協定》以來，教廷小心呵護該協議的舉措，歷歷在目。誠如其外交部長加拉格爾所言，2018年雙方簽署的《關於主教任命的臨時協定》十分重要，且教宗方濟各熟悉中國和雙方的交往。後一句話乃是再次澄清之前一度謠傳「教宗被蒙在鼓裡」的謠言。而第一句話道出了教宗審慎看待雙方協議，盡可能不讓協議破局的處理方法，其作為包括：不輕易（隱性方式）碰觸香港「反送中」議題，開罪中國。教宗去年11月23日搭乘泰航專機由泰國前往日本途中，首度在同一次出訪經過兩岸三地領空，除了向中國領導人與人民，及中華民國總統與台灣人民發電致意，也單獨發電文向特首林鄭月娥與香港人民致意。

儘管外界揣測教宗會針對「反送中」議題進行批判，最終在途中，他僅選擇了向香港致意。教宗本人回應說，教宗電文是向所有國家領袖致意，藉此禮貌要求通過對方的領空，此舉不帶有任何譴責或支持的意義，教廷只是出於禮儀這麼做。儘管有專家為教宗說情，表達教宗此舉意味著未忽視香港正在進行的「反送中」抗爭運動，以此凸顯香港天主教會獨立於中國天主教之外的事實。實際上，教宗對惹怒中國的舉動仍有所忌憚。而且，當時教宗在返回的途中就曾說道：「很想去北京，我愛中國。」配合教宗的要求，中共高層內部其實就有邀訪教宗來訪的提議。

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教廷內部保守派、美國的掣肘及中國內部的疑慮

教廷的東進政策實際上必須克服來自三個方面的挑戰：部分的歐美大國、教廷內部保守勢力與中共內部「質疑宗教」的考量。儘管美國副總統彭斯（Mike Pence）曾於今年1月底表達對梵蒂岡與中國關係改善的憂慮，仍擋不住教廷往中國挨近，且由於教廷為台灣在歐洲唯一友邦，教廷與中國的互動更易引發關注。此次的武漢行容易被誤解為與北京站在一起，在目前部分歐美大國準備對中國興師問罪之際，教宗「挺中送暖」之舉，易被解讀為選邊站，而隨之而來的政治效應，興許會加大全球對立態勢，更遑論開罪美國。

其次，教宗面對著教內保守勢力的掣肘。教宗承認並任命中共官方教會中曾經結婚生子並被教會「絕罰」的主教，使其立場在教會內受到質疑。天主教香港教區榮休樞機主教陳日君也對教宗親共立場相當不服，頻頻對教宗親中舉動提出挑戰。

另一方面，中共內部基於本身立場對宗教價值存有疑慮，無法全心全意推動中梵關係。誠如，去年正當義大利與中國簽署「一帶一路備忘錄」關係大幅升溫之際，義大利和梵蒂岡想藉著習近平訪義，力促教宗和習近平見面，卻未達陣。更遑論， 2019年4月初中共對梵蒂岡祭出嚴厲禁遊令，宣布從嚴落實「公民出國旅遊管理辦法」。此外，江浙一帶，拆教堂的事件屢見不鮮，在在顯示出中共難以在宗教管控上袖手旁觀，連帶傷害了教廷試圖改善雙方的關係，讓教宗的「東進論」站不住腳。

最後兩個絆腳石：「主教任命權鬆綁」和「教廷承認台灣」？

「主教任命權」和「教廷承認台灣」，是目前擋在梵中建立實質關係中的兩塊鐵板，然而2018年9月的臨時協議正逐漸踢開第一塊鐵板。鑒於該協議效期僅2年，因此教廷在慕尼黑安全會議上，藉由與中國外長王毅的會面拋出續簽的問題，並期盼升級為正式協議，屆時僅是續約或是升級可以觀察出中國內部的立場。

倘若中共心一橫為提升梵中關係，進一步要求教廷不承認台灣，而教宗在不背棄台灣的情況下，或許雙邊都建立外交關係為其折衷辦法，換句話說，兩邊都設立僅公使等級的使館。如若真有一天走到這一步，梵、中、台、美定會在前期出現空前絕後的角力，國際情勢亦會變得詭譎。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航