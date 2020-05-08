《生活裡的素養課》：被同學排擠怎麼辦？五步驟處理孩子被孤立

文：王文華

在群體裡被孤立的孩子，內心其實都渴望擁有朋友，卻往往不明白問題出在哪裡、不知道從何做起。 協助孩子找出問題癥結點，並逐一突破，重新開展同儕關係。

面容清秀，功課好，體育佳，會拉小提琴和攝影，他是十足的超完美小孩。在升上五年級時，他卻成了「獨孤王子」。上課時，沒人要跟他同組，下課沒人找他打球。放學後，只剩他自己孤獨的走回家，那背影愈看愈寂寞。

怎麼會被孤立得如此嚴重？我找來同學了解，小朋友一人一句，口水都快淹沒操場：

「他看起來很高傲。」 「愛嘲笑別人。」 「上課老是捉弄同學。」 「他說話白目......」

日積月累的小事，終於在同學們的心裡，烙下一個獨孤王子的形象。對高年級孩子來說，這種印象一出現，想扭轉乾坤，請來大羅金仙都不見得有效。

那年我才剛接這一班的導師，離畢業還天長地久，邀請家長到校商談，家長搖頭說：「不會呀，在家都很乖。」（很多家長都這麼認定，孩子回家也不敢明說。）

接著，我找孩子過來談一談，他看著我，淚水在眼眶裡轉呀轉。

「想不想多幾個朋友？」

他無言，但點點頭。

「想不想改變一下？」

他想了很久，終於問：「怎麼改？」

對呀，怎麼改變刻板印象？年紀愈大的孩子，印象愈難更改。

真實人生不像卡通。如果你看過電影《四眼天雞》（Chicken Little），一定對劇中那隻時時嚷著天要塌下來的雞小弟印象深刻。他是全鎮的怪咖，講起他，大家都把他當笑話。幸好有一天，天真的掉下來，雞小弟意外拯救地球，怪咖從此搖身變成人氣王，鎮上的人突然都愛煞他。

然而真實世界並非如此，想扭轉別人的印象，不僅需要時間，你和孩子都要有耐性，一步一步苦心經營。稍一不慎，小小出錯，又會前功盡棄。

五步驟，處理孩子被孤立

兒福聯盟調查發現，近六成五的學童曾因為在學校遭排擠、被嘲笑，每天恐懼上學。若不想讓孩子在班上被孤立、排擠，父母得幫忙。儘管化解隔閡不易，但也不是不可能，只要防範得宜，多加注意，還是能幫孩子重修人際關係課。即使當不成人氣王，至少不必變成班上的冷空氣。怎麼做？以下是我的建議：

一、調查原因，釐清真相

羅馬絕非一天造成，小孩壞壞的形象也不會一天就形成。先調查一下，從常接觸孩子的人問起，像是學校、安親班的老師，開娃娃車的司機。可能的話，利用班上慶生會、戶外教學擔任志工，聽聽其他同學對孩子的評斷：偷人家的東西？愛在課堂上譏笑別人？老是唱反調？行為粗魯，做事漫不經心？

如果孩子遭受的是不白之冤（如：小偷、作弊），因而造成同學的誤解，當機立斷，快請老師協助調查。找出謠言的源頭，澄清事實，早日讓孩子的名聲獲得平反。如果是孩子本身的錯，憤憤不平只會引起更大反感；四處哭泣，更容易製造出懦夫或愛哭鬼的形象。

建議做法是勇敢接受別人的評價，讓孩子練習自我覺察的能力，把別人的指教當成努力調整的目標。

二、針對缺點，主動出擊

陪孩子列出改善清單，一次針對一項指標，一次改善一樣毛病，就像那個有名的故事：一個邋遢、頹廢的男人，因為有天接受了一束鮮花，而開始整理桌子、房間，最後整理儀容，成功改造自己。

當然，那是講故事，現實的目標很難一步到位，既然壞形象已深植人心，要想扭轉乾坤，一樣一樣來吧！清單列出後，請孩子提出解決的辦法：

自然老師說，你上課時喜歡到處走動，亂動別人的實驗器材。你該怎麼跟老師保證，不會再這麼做？ 阿正他們說，你老愛指揮別人，自己卻什麼事都不做。你能不能想一想，該做哪些改變，讓同學願意和你一起玩？ 同學不喜歡和你同一組，因為你老是遲交作業，害他們被扣分。你該用什麼方法，重拾同學的信任？ 大家都說你不愛洗澡，身體發出臭味，所以沒人想坐在你附近。你該怎麼改變，才能讓同學喜歡你？

能夠自我覺察，才能自我克制；能夠對症下藥，漸次改善壞毛病，對孩子來講，何嘗不是自我鍛鍊的開始？

三、抬頭挺胸，建立自信

即使被拒絕、被孤立，也不要孩子變成可憐蟲！請告訴孩子：抬頭挺胸，面露微笑，被拒絕了，也要很優雅、很堅強。接著，讓孩子練習下面的幾個簡單句子：「這回不行，那下回吧」、「好吧，就這樣囉」

堅定的短句子可以保護孩子，在他被毫不留情的拒絕時，迅速脫離受傷害的戰場。

伴隨拒絕而來的，有時還會碰上同伴無情的嘲諷和捉弄。和孩子一起想想，有沒有自我解嘲、反方向思考的回應之道，例如：被人嘲笑頭太大時，「我媽說，頭大的人才聰明。」被人譏笑身高太矮時，「法國皇帝拿破崙比我還矮呢！」人生轉個彎，風景會更好。被人譏笑，也是自我成長的開始！

四、轉換情境，重新出發

等不及孩子的改變，怕他因為被孤立而嚴重影響信心？速成的方法，或許可以先讓孩子參與其他活動，例如：棋社、合唱團、擔任公益團體的志工、學點新的才藝。從一個彼此陌生、氣氛友善的小團體再次出發，讓他在這裡練習交友的技巧，鼓勵孩子新的正向行為：

「指揮老師誇你今天表現得很有禮貌，媽咪也很高興。」 「你懂得分享玩具，讓那些小朋友都很開心，你覺得呢？」 「這次下棋，爸爸發現你輸了之後，不但沒生氣，還很有風度的說謝謝指教，你那時怎麼想的？」

注意孩子在人際關係上的新進展，誇獎他，並請他把學來的方法帶回舊朋友圈，試試看有沒有變化。

新的活動與友伴圈，是新的契機。如果孩子又出現老毛病，可事先以暗號約定提醒他，讓他記得：自己又在生氣了、又在八卦了、又在瞪人了。實地多練習，漸漸就能與人群相處得愈來愈融洽。

此外，透過新的活動也能幫孩子發現自己的特質。愛迪生小時候被當成白癡；愛因斯坦更是從小就被視為低能兒，到四歲還說話結巴。結果呢？一個成了發明大王，一個是相對論的發現者。每個孩子身上都有不同的特質，化危機為轉機，幫孩子找到他的特質，從特質裡建立自信，把眼光放遠、格局放大。有寬大心胸的孩子，自然會展現迷人的自信。

五、友誼清單，單點突破

在幫助我們班的「獨孤王子」時，我察覺事態有點嚴重，所以我陪他重新整理了一次人際關係表，列出一份他覺得班上誰對他最不友善、不友善、挺友善和友善的名單。想讓全班同學同時喜歡他，肯定不容易，假如能找到幾位，甚至僅僅一位同學願意開始接納他，就能有效降低孤立感。

他把友誼清單列好後，我發現，真的對他很不友善的，只有一、兩位班上的意見領袖，多數同學都在不友善和挺友善之間，友善區也還留著幾個名字。當他看到名單上不友善區縮小，頓時令他感到班上同學並不是那麼可怕，也沒有那麼多人討厭他。之後的下課時間，他會主動去找友善區的同學玩；分組活動時，我也盡量安排他們同一組，終於讓「獨孤王子」不再孤獨了。

孩子被排擠時，不要慌，和孩子列張友誼清單，重新梳理一下他的友伴圈，從那些比較容易接納他的小朋友身上，試著重新展開友誼吧！

鼓勵正義感，化解排擠風

人人都需要朋友，愈是高年級愈需要同儕的認同。當群體在排擠某人，很多原本善良的孩子即使沒加入作弄他人的行列，為了明哲保身，這時大多也會選擇默不作聲。

父母應該常常主動關心孩子在校的情況（愈到高年級，愈需要多加關懷），親子間更需要營造一種開放輕鬆的氣氛，讓孩子願意開口談校園裡發生的事，才有機會在排擠剛萌芽時，就能警覺並加以制止。

最重要的是，老師或家長聽到孩子談到班上別的同學出現這類事件時，應該鼓勵孩子勇敢說「不」。對，得有人勇敢說「不」，站在正義這一方，不加入排擠的行列。

寧可相信孩子都是善良的，善良的心能召喚出正義感。鼓勵孩子勇敢，成為支持正義的力量。只要多幾個勇敢、有正義的孩子，班級裡就不容易形成集體排擠某人的風潮，也會降低「獨孤王子」或「寂寞公主」的機率。

書籍介紹

《生活裡的素養課：從家庭開始，奠基孩子終身學習力的22個陪伴錦囊》，親子天下(教)出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：王文華

30年資深教師，獻給家長的22道素養力陪伴錦囊。衝破分科跨科的學習之壁，從生活中培養問題解決能力。生活裡的素養課，讓你自然而然、不著痕跡的把素養精神融入親子生活裡。

面對108課綱上路，教學現場上的素養教學列車已逐步啟動，翻開已吵得沸沸揚揚的大學選才、學習歷程檔案、各科考題大幅加長⋯⋯等報導，看得遠的父母師長，更基本面的思考關鍵會放在：「面對不可知的模糊未來，該如何培養擁有終身學習態度、具備問題解決能力的孩子？」

擁有30年資深教職經驗的王文華老師，帶領過的孩子數以千計，這次他將用最輕鬆的筆調＆超務實的策略與您分享——從小學就能開始的核心素養活用寶典，在家裡就能實踐的完全素養教戰手冊。每一天的親子相處，每一次的互動對話，家庭裡的生活力都是學校素養教學的助力。

Photo Credit: 親子天下(教)

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航